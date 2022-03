സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കാലത്ത് അമേരിക്ക പിടിച്ചെടുത്ത റഷ്യന്‍ വ്യോമ പ്രതിരോധ സിസ്റ്റങ്ങള്‍ യുക്രെയ്‌നിലേക്ക് അയച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് ദി വാള്‍ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോര്‍ട്ട്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി അമേരിക്ക പലപ്പോഴായി പിടിച്ചെടുത്ത ആയുധങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ യുക്രെയ്‌നിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുത്ത ഉപകരണങ്ങള്‍ ശത്രുപക്ഷത്തിന്റെ ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശകലനം നടത്താനും അമേരിക്കന്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന് അതിനനുസരിച്ച് പരിശീലനം നടത്താനും ഒക്കെയാണ് അമേരിക്ക പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വന്നത്. എന്നാല്‍, ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ റഷ്യയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തില്‍ യുക്രെയ്‌ന് ഉപയോഗിക്കാമെന്നു കരുതിയാണ് എത്തിച്ചു നല്‍കുന്നത്.



∙ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എത്തിക്കുന്നത് എന്നു വ്യക്തമല്ല

എന്നാല്‍, അമേരിക്ക എങ്ങനെയാണ് ഈ ആയുധങ്ങൾ യുക്രെയ്നിൽ എത്തിക്കുന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമല്ല. അമേരിക്കയുടെ തന്നെ ഒരു സൈനിക വിഭാഗമാണ് ഇതിനായി ഇപ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസിലാക്കാനാകുന്നത്. ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കാന്‍ പെന്റഗണ്‍ തയാറായില്ല. എന്നാല്‍, റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം അമേരിക്ക പല ആയുധങ്ങളും യുക്രെയ്‌നിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. ഇത്തരം ആയുധങ്ങളും വിഹിച്ച് അമേരിക്കന്‍ വ്യോമസേനയുടെ സി-17 ഗ്ലോബ്മാസ്റ്റര്‍ III കാര്‍ഗോ വിമാനങ്ങള്‍ അലബാമയില്‍ നിന്ന് പറന്നുയര്‍ന്നു. അമേരിക്കന്‍ വ്യോമസേന റെഡ്‌സ്‌റ്റോണ്‍ താവളത്തില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങളാണ് വിമാനത്തിലിടം പിടിച്ചതെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. അമേരിക്കന്‍ സേനയുടെ ഏവിയേഷന്‍ ആന്‍ഡ് മിസൈല്‍ കമാന്‍ഡിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് റെഡ്‌സ്റ്റോണ്‍. കൂടാതെ ഡിഫന്‍സ് ഇന്റലിജന്‍സ് ഏജന്‍സിയുടെ മിസൈല്‍ ആന്‍ഡ് സ്‌പേസ് ഇന്റലിജന്‍സ് കേന്ദ്രവുമാണിത്.

∙ അമേരിക്ക യുക്രെയ്‌ന് നേരത്തേ മുതല്‍ ആയുധങ്ങള്‍ നല്‍കിവന്നിരുന്നു

റഷ്യ അതിക്രമിച്ചു കയറുന്നതിനു മുൻപ് മുതല്‍ തന്നെ അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം യുക്രെയ്‌ന് സൈനിക ഉപകരണങ്ങള്‍ എത്തിച്ചുകൊടുക്കുകയോ, ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിക്കു സഹായിക്കുകയോ ചെയ്തുവന്നിരുന്നു. പലതരം പ്രതിരോധ സിസ്റ്റങ്ങളും ഇതില്‍പ്പെടും. ഉദാഹരണത്തിന്‍ മാന്‍-പോര്‍ട്ടബിൾ എയര്‍-ഡിഫന്‍സ് സിസ്റ്റം എന്നു വിളിക്കുന്ന, ചുമലില്‍ വച്ച് വിമാനം വെടിവച്ചിടാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനം. കൂടാതെ, യുക്രെയ്ന്‍ സേനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്‍ അറിയാവുന്ന പല യുദ്ധ സാമഗ്രികളും എത്തിച്ചു നല്‍കുന്നതിന് ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നുവെന്നും അമേരിക്കന്‍ അധികാരികള്‍ അടുത്തിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇത്തരം ആയുധങ്ങള്‍ കിട്ടുന്ന പാടെ യുക്രെയ്ന്‍ സേനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. മൂന്നാഴ്ചയായിട്ടും റഷ്യന്‍ വ്യോമാക്രമണങ്ങള്‍ക്കു മുന്നില്‍ കീഴടങ്ങാതെ യുക്രെയ്ന്‍ നില്‍ക്കുന്നതിനു പിന്നില്‍ അവരുടെ ഭൂമി കേന്ദ്രീകൃതമായ വ്യോമ പ്രതിരോധ സിസ്റ്റമാണ്.

∙ എന്തൊക്കെ ആയുധങ്ങളായിരിക്കും അമേരിക്ക നല്‍കുക?

ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും എന്തെല്ലാം ആയുധങ്ങളാണ് അമേരിക്ക യുക്രെയ്‌ന് നല്‍കുക എന്ന കാര്യത്തില്‍ ഉറപ്പില്ല താനും. എസ്എ-8 ഗെക്കൊ സിസ്റ്റം വിമാനത്തില്‍ കയറ്റി ആയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ജേണൽ റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്. ഇതിനെ റഷ്യ വിളിക്കുന്നത് 9കെ33 ഓഎസ്എ (9K33 Osa) എന്നാണ്. വാഹനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകാവുന്ന ഹൃസ്വദൂര സര്‍ഫസ്-ടു-എയര്‍ മിസൈല്‍ സിസ്റ്റമാണിത്. ഒരു ദീര്‍ഘദൂര എസ്-300 മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനവും കയറ്റി അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പേരുവെളിപ്പെടുത്താനാഗ്രഹിക്കാത്ത കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ജേണലിനോടു പറഞ്ഞു. ഇതിനെ നേറ്റോ എസ്എ-10 ഗ്രംബിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് ബെലാറസില്‍ നിന്ന് 1994ല്‍ കിട്ടയതാണ്. എന്നാല്‍, ഇവ കൂടാതെ എന്തെല്ലാം ആയുധങ്ങളാണ് അമേരിക്ക റഷ്യയ്‌കെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തില്‍ എത്തിച്ചു നല്‍കുക എന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തതയില്ല. യുക്രെയ്‌ന്റെ കൈവശമുള്ള റഷ്യന്‍ ആയുധങ്ങള്‍ക്കു സമാനമായവ ആയിരിക്കും കയറ്റി അയക്കാന്‍ സാധ്യത.

∙ വാര്‍ത്ത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല

എന്തായാലും, അമേരിക്ക ഇത്തരം ആയുധങ്ങള്‍ യുക്രെയ്‌ന് എത്തിച്ചുനല്‍കി തുടങ്ങി എന്ന വാര്‍ത്തയുടെ സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ഇത്തരം ആയുധങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ വേണ്ട മുഴുവന്‍ സന്നാഹങ്ങളും എത്തിച്ചു നല്‍കിയേക്കും. യുക്രെയ്ന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന എസ്എ-13, എസ്എ-15 ഗോണ്‍ട്‌ലെറ്റ് എന്നിവ അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ കൈവശമുള്ള എസ്എ-8നു സമാനമാണ്. എസ്എ-13, എസ്എ-15 എന്നിവയെ റഷ്യ വിളിക്കുന്നത് യഥാക്രമം 9കെ35 സ്‌ട്രെലാ-10, 9കെ 332 ടോര്‍-എം2ഇ എന്നാണ്. ഇവ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ കരമാര്‍ഗം കൊണ്ടു നടക്കാവുന്ന വ്യോമപ്രതിരോധ സിസ്റ്റമാണ്. ഇവയില്‍ ചിലത് അമേരിക്ക പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും നേരത്തെ അറിവുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ബുക്ക് (Buk) സീരീസിലെ ചില ആയുധങ്ങളും യുക്രെയന് പരിചിതമാണെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. അമേരിക്കയുടെ ആയുധ ശേഖരത്തില്‍ ചുമലില്‍ വച്ച് വിമാനം വെടിവച്ചിടാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഴയ സംവിധാനങ്ങളില്‍ പലതും ഉണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഇവയില്‍ പലതും യുക്രെയ്‌ന് നല്‍കിയേക്കും.

∙ പഴഞ്ചന്‍ യുദ്ധോപകരണങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമോ?

അതേസമയം, ഇവയില്‍ എത്രയെണ്ണം ഇപ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തനജ്ജമാണെന്ന ചോദ്യവും പ്രസക്തമാണ്. ഇവയ്‌ക്കൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മിസൈലുകള്‍ എത്രയെണ്ണം ഉണ്ട് എന്നും ചോദ്യമുയരുന്നു. കൂടാതെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതാനും സംവിധാനങ്ങള്‍ യുക്രെയ്‌ന് നല്‍കിയാല്‍ തന്നെ എത്രത്തോളം ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്നും വ്യക്തമല്ല. ശത്രുവിന്റെ കരുത്തറിഞ്ഞ് പുതിയ ആയുധങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന അമേരിക്കയുടെ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും ഇങ്ങനെ ആയുധങ്ങള്‍ എടുത്തു നല്‍കുന്നത് ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. അതേസമയം, യുക്രെയ്‌ന് ഒരു ആയുധ സഹായവും വേണ്ടന്നു പറയാനൊക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവുമല്ല ഉള്ളത്. കൂടാതെ, കിട്ടുന്ന ആയുധങ്ങള്‍ അപ്പോള്‍ത്തന്നെ ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കുകയും വേണം. ആരെങ്കിലും വന്ന് ഇവയൊക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞുകൊടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ആയുധങ്ങള്‍ എത്തിച്ചുകിട്ടിയിട്ട് ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഗുണമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോള്‍ അമേരിക്ക തിരിച്ചുനല്‍കുന്ന ചില ആയുധങ്ങളെങ്കിലും അമേരിക്കയ്ക്ക് കൈമാറിയത് യുക്രെയ്ന്‍ സർക്കാര്‍ തന്നെയാകാം എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഫൈറ്റര്‍ വിമാനങ്ങള്‍ മുതല്‍ റഡാര്‍ സിസ്റ്റങ്ങള്‍ വരെ യുക്രെയ്ന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു.

∙ മിസൈലുകള്‍ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും

അമേരിക്ക എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മിസൈലുകള്‍ ഇല്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോള്‍ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം മിസൈലുകളുടെ സ്‌റ്റോക്ക് യുക്രെയ്ന്റെ കൈയ്യില്‍ തന്നെ ഉണ്ടാകാം എന്നതാണ് കാരണം. മറ്റു സഖ്യകക്ഷികളുമായി ചേര്‍ന്നും ഇത്തരം ആയുധങ്ങള്‍ എത്തിച്ചു നല്‍കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ അമേരിക്ക നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന യുക്രെയ്ന്‍ അധിനിവേശത്തില്‍ റഷ്യയില്‍ നിന്നു പിടിച്ചെടുത്ത ആയുധ സംവിധാനങ്ങള്‍ അമേരിക്കയുടെ കൈയ്യില്‍ കിട്ടിയാല്‍ റഷ്യ ഈ മേഖലയില്‍ കൈവരിച്ച പുരോഗതി വിശകലനം ചെയ്യാനും അമേരിക്കയ്ക്ക് സാധിച്ചേക്കും. അവ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ടാകാം.

English Summary: Secretive American Stocks Of Soviet Air Defense Systems Are Headed To Ukraine