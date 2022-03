യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിനിടെ കിമ്മിന്റെ ഭൂഖണ്ഡാന്തര മിസൈൽ, വീണത് ജപ്പാൻ ഭാഗത്ത്

ഒരു ഭാഗത്ത് യുക്രെയ്നും റഷ്യയും യുദ്ധം നടക്കുന്നതിനിടെ മറുഭാഗത്ത് ഉത്തര കൊറിയയിൽ കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ സൈന്യം പുതിയ ഭൂഖണ്ഡാന്തര മിസൈൽ പരീക്ഷണത്തിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു. ആണവശേഷിയുള്ള ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ (ഐസിബിഎം) ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരീക്ഷിച്ചത്.



ഹ്വാസോങ്ഫോ-17 എന്ന പേരിലുള്ള ‘സൂപ്പർ ലാർജ്’ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചതായി ഉത്തര കൊറിയ അവകാശപ്പെട്ടു. 2017 ന് ശേഷമുള്ള ഉത്തര കൊറിയയുടെ ആദ്യത്തെ ഐസിബിഎം പരീക്ഷണം കൂടിയാണിത്. ഉത്തരകൊറിയ ഇതുവരെ പരീക്ഷിച്ചതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഐസിബിഎം ആണിതെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

പുതിയ ഭൂഖണ്ഡാന്തര മിസൈൽ മുകളിലേക്ക് പോയി, പിന്നീട് താഴോട്ട് വന്ന് ജപ്പാന്റെ കിഴക്കൻ കടലിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പതിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മിസൈൽ താഴെ വീഴുന്നതിന് മുൻപ് 6,248.5 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ എത്തിയതായും ഉത്തര കൊറിയ അറിയിച്ചു. ഉത്തര കൊറിയയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന മിസൈൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ യുഎസിനും പ്രാദേശിക സഖ്യകക്ഷികൾക്കും നേരെയുള്ള ഭീഷണിയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

ഉത്തര കൊറിയൻ നേതാവ് കിം ജോങ് ഉൻ പങ്കെടുത്ത വിക്ഷേപണം മാർച്ച് 24 വ്യാഴാഴ്ചയാണ് നടന്നത്. 4,052 സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ 67.5 മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിന്ന പരീക്ഷണത്തിനിടെ മിസൈൽ 1,090 കിലോമീറ്റർ (മുകളിലേക്കു പോകുന്ന ദൂരമല്ല – ഉത്തര കൊറിയ– ജപ്പാൻ കടൽ ദൂരം) ദൂരം സഞ്ചരിച്ചതായി ഉത്തരകൊറിയയുടെ സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ഈ കണക്കുകൾ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ, ജാപ്പനീസ് അധികാരികൾ നേരത്തെ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളുമായി പൂർണമായും യോജിക്കുന്നുണ്ട്.

ജപ്പാന്റെ കിഴക്കൻ കടലിൽ കൃത്യമായി വീഴ്ത്തുന്നതിൽ വിജയിച്ചുവെന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറം മിസൈൽ എവിടെയാണ് പതിച്ചതെന്ന് ഉത്തര കൊറിയൻ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്താണ് ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ലംബമായി പരീക്ഷിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

കിഴക്കൻ കടലിലെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയിലാണ് മിസൈൽ പതിച്ചതെന്ന് ജാപ്പനീസ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം ജാപ്പനീസ് എഫ്-15ജെ ഈഗിൾ ഫൈറ്റർ ജെറ്റ്, പി-3സി ഒറിയോൺ മാരിടൈം എന്നിവ പട്രോളിങ് നടത്തി. എഫ്-15ജെ കോക്ക്പിറ്റിൽ നിന്ന് മിസൈൽ ഉയരുന്നത് കാണിക്കുന്ന ഒരു വിഡിയോയും പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

