പുട്ടിനെ ഇന്റലിജൻസ് ചതിച്ചു, നൽകിയതെല്ലാം തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീട്ടുതടങ്കലിൽ

യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിനു മുൻപ് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയെന്നാരോപിച്ച് റഷ്യൻ ഇന്റലിജൻസ് സംഘടനയായ എഫ്എസ്ബിയുടെ ഫോറിൻ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം തലവൻ സെർഗി ബെസിഡ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡപ്യൂട്ടി അനറ്റോളി ബോല്യുഖ് എന്നിവരെ റഷ്യൻ സർക്കാർ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ.



റഷ്യൻ ഇന്റലിജൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന അജെന്റുറ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്ഥാപകനും എഡിറ്ററുമായ ആന്ദ്രെ സോൾഡാറ്റോവാണ് ഈ വിവരം നൽകിയത്. വ്ലാഡിമിർ ഒസെക്കിൻ എന്ന റഷ്യൻ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീട്ടുതടങ്കലിലായതിനു പിന്നാലെ ഇരുപതോളം എഫ്എസ്ബി ഓഫിസർമാരുടെ വീടുകളിൽ എഫ്എസ്ബിയുടെ തന്നെ അന്വേഷണസംഘം റെയ്ഡും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കു വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നു എന്ന സംശയത്തെത്തുടർന്നായിരുന്നു റെയ്ഡ്. എഫ്എസ്ബി റാങ്കുകളിൽ പാശ്ചാത്യ അനുകൂലികളായ ചാരൻമാർ പ്രബലരാകുന്നെന്ന നിഗമനത്തെ തുടർന്ന് റഷ്യയുടെ കൗണ്ടർ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗവും സംഘടനയ്ക്കു മേൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി വരികയാണ്.

എഫ്എസ്ബിയുടെ ഫോറിൻ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം തലവന്റെയും ഡപ്യൂട്ടിയുടെയും അറസ്റ്റ് അഴിമതിയാരോപണങ്ങളുമായും ഫണ്ട് ദുർവിനിയോഗവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർഥ കാരണം യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിനു മുൻപ് ഇവർ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയെന്നതാണെന്നും പ്രബലമായ വാദമുണ്ട്. ഇതാണു സത്യമെങ്കിൽ അതിശക്തമായ എഫ്എസ്ബിയുടെ തലപ്പത്ത് വൻ അഴിച്ചുപണി പുട്ടിൻ നടത്തിയേക്കുമെന്നും സംശയമുണ്ട്. യുദ്ധം ഇത്രനാൾ പുരോഗമിച്ചിട്ടും യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനം കീവ് വരുതിയിലാക്കാൻ റഷ്യൻ സേനയ്ക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിനൊരു പ്രധാന കാരണം യുദ്ധത്തിനു മുൻപ് റഷ്യൻ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ ശരിയായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാത്തതും കൈമാറാത്തതുമാണെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട്.

യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം തുടങ്ങി പെട്ടെന്നു തന്നെ അവസാനിക്കുമെന്ന് റഷ്യ കണക്കുകൂട്ടിയിരുന്നു. നിലവിലെ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമർ സെലിൻസ്കിക്ക് തീരെ ജനസമ്മതിയില്ലെന്നും അതിനാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നിഷ്കാസിതനാക്കാമെന്നും റഷ്യൻ വിലയിരുത്തലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലിതെല്ലാം തെറ്റിയെന്ന് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. യുക്രെയ്ൻ ജനത യുദ്ധം ഏറ്റെടുക്കുകയും സൈന്യത്തോടൊപ്പം തോളോടു തോൾ ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. സെലിൻസ്കിയുടെ ജനപ്രീതി കുതിച്ചുയരുകയും ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ റഷ്യൻ ഇന്റലിജൻസ് പരാജയപ്പെട്ടെന്നാണ് നിരീക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം.

സെർഗി ബെസിഡയും അനറ്റോളി ബോല്യുഖും യുക്രെയ്നെക്കുറിച്ച് നിരവധി വർഷമായി ഇന്റലിജൻസ് ഗവേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബെസിഡ 2014ൽ കീവ് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ആ സമയം തന്നെയാണ് റഷ്യൻ അനുകൂലിയായ അക്കാലത്തെ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വിക്ടർ യാനുകോവിച്ച് നിഷ്കാസിതനായതും തുടർന്ന് അദ്ദേഹം റഷ്യയിലേക്കു പോയതും.

സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ലോകപ്രശസ്ത ചാരസംഘടനയായ കെജിബിയുടെ പിൻഗാമി എന്ന നിലയിലാണ് 1994ൽ എഫ്എസ്ബി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. എഫ്എസ്ബിയും ഫോറിൻ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗവും രണ്ടുമേഖലകളിലാണു പ്രവർത്തനം. എഫ്എസ്ബി പൊതുവെ റഷ്യയുടെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ, ഫോറിൻ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം വിദേശത്തു നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കലും അപഗ്രഥിക്കലുമാണ് നടത്തുന്നത്.

English Summary: A coup in Russia? FSB agents frustrated with Vladimir Putin’s handling of Ukraine ops, claims whistleblower