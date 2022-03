കോവിഡ് 19 ഉത്ഭവിച്ചത് യുക്രെയ്നിൽ: പ്രചരണവുമായി ചൈനീസ് ദേശീയമാധ്യമം

രണ്ടു വർഷത്തിലേറെയായി ലോകജനതയെ നെട്ടോട്ടമോടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ് 19 ബാധ ഉത്ഭവിച്ചത് ചൈനയിലല്ല മറിച്ച് യുക്രെയ്നിൽ യുഎസ് സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബയോലാബിലാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ചൈനീസ് ദേശീയമാധ്യമമായ ഗ്ലോബൽ ടൈംസിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനം ചൈനയുടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. ചൈനയിൽ ട്വിറ്ററിനു തത്തുല്യമായ വെയ്ബോയിൽ ഇത് 167 കോടി തവണ വ്യൂ ചെയ്യപ്പെട്ടു. മൂന്നു ലക്ഷത്തോളം കമന്റുകളും ഇതു നേടി. ചൈനീസ് ഭാഷയിലാണു ലേഖനം. തങ്ങളുടെ വാദങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുന്ന രേഖകളോ ചിത്രങ്ങളോ മറ്റു തെളിവുകളോ ലേഖനത്തിലില്ല.



ചൈനീസ് ഉപയോക്താക്കൾ ഈ ലേഖനം വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അൻപതോളം മറ്റു ചൈനീസ് പോർട്ടലുകളും ഇതു പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. യുഎസിനെ യുദ്ധക്കുറ്റവാളികളാക്കണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റും ഇവർ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

മാർച്ച് പത്തിനും ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് സമാനവാദങ്ങളുമായി ഒരു ഇംഗ്ലിഷ് ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ ഉത്ഭവിച്ച കൊറോണ വൈറസ്ബാധയ്ക്ക്, യുഎസ് യുക്രെയ്നിൽ നടത്തിയ വവ്വാലുകളിലെ പരീക്ഷണങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും അതിന് ഉത്തരം പറയണമെന്നുമായിരുന്നു ഊഹാപോഹങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയെഴുതിയ ലേഖനം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

തീയില്ലാതെ പുകയുണ്ടാവില്ലെന്നും അമേരിക്കക്കാർക്ക് രക്തദാഹികളായ വാംപയർമാരുടെ കഥ പശ്ചാത്തലമാക്കി സിനിമകൾ ഒരുക്കുന്ന പതിവുണ്ടെന്നും വാംപയർ എന്ന സങ്കൽപം തന്നെ വവ്വാലുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണെന്നും വവ്വാലിലെ ജൈവപരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ചോദന യുഎസിന്റെ സാംസ്കാരികമേഖലയുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നുമൊക്കെ പരസ്പരബന്ധമില്ലാത്തതും ബാലിശവുമായ വാദങ്ങളും ആ ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് ലേഖനം ഉയർത്തുന്നതായി നിരീക്ഷകർ പറഞ്ഞിരുന്നു.

യുക്രെയ്നിൽ യുഎസിന്റെ ഫണ്ടിങ്ങിലും നേതൃത്വത്തിലും നിരവധി ജൈവഗവേഷണ ലാബുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇവിടെ ആന്ത്രാക്സ്, പ്ലേഗ് തുടങ്ങിയ അണുക്കളിൽ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും യുദ്ധ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരം ലാബുകൾ തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടെന്നും റഷ്യ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഈ ആരോപണം മുൻനിർത്തിയാണു ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് ലേഖനങ്ങളെഴുതിയത്. യുഎസിനു ലോകത്തു പലയിടത്തും ബയോ ലാബുകളുണ്ട്. ഇവ ബയോളജിക്കൽ വെപ്പൺ കൺവൻഷൻ അനുസരിക്കുന്നവയാണോയെന്ന് സ്ഥിരീകരണമില്ല. ഇതു യുഎസ് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് ലേഖനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

മുൻപും ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. യുഎസ് ആർമി ബേസായ ഫോർട്ട് ഡെട്രിക്കിലെ ബയോ ലാബിലാണു കോവിഡ് 19നു കാരണമാകുന്ന കൊറോണ വൈറസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതെന്നായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ആരോപണം.

English Summary: Social-media users in China are obsessing over a conspiracy theory claiming the COVID-19 virus was produced by US-linked laboratories in Ukraine