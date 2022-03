യുക്രെയ്‌നിലെ സൈനിക, തന്ത്രപ്രധാന താവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി കെ-300 പി ബാസ്റ്റ്യന്‍-പി മിസൈല്‍ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചു ആക്രമണം നടത്തിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് റഷ്യൻ സേന. ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ റഷ്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ടു. യുക്രെയ്നിൽ നേരത്തെയും ഇത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണം നടന്നിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. റഷ്യ ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോ പടിഞ്ഞാറന്‍ യുക്രെയ്‌നില്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന്റെ തെളിവായാണ് കാണുന്നത്. യുക്രെയ്‌നിലേക്ക് പുറത്തുനിന്നു ആയുധമെത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളെ ആക്രമിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് റഷ്യ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഈ വര്‍ത്തയ്ക്ക് പല മാനങ്ങളുണ്ട്. റഷ്യയുടെ കൃത്യതയുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് തീര്‍ന്നു തുടങ്ങിയതു കൊണ്ടാകാം ബാസ്റ്റിയന്‍ സിസ്റ്റത്തെ ആശ്രയിച്ചതെന്നു വരെ പറയപ്പെടുന്നു. സത്യമെന്ത്?

∙ രണ്ട് ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം

നേരത്തേ, മാര്‍ച്ച് 19ന് യുക്രെയ്‌നിലെ ഒഡെസാ മേഖലയില്‍ ബാസ്റ്റ്യൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് റഷ്യന്‍ പ്രതിരോധ വകുപ്പ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതില്‍ സേനയുടെ റേഡിയോ സെന്റര്‍ തകര്‍ത്തു എന്നാണ് അവകാശവാദം. അതായത്, രണ്ടുതവണയെങ്കിലും ബാസ്റ്റ്യന്‍ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണം റഷ്യ യുക്രെയ്‌നില്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകണം. അതേസമയം, ഇപ്പോള്‍ റഷ്യയുടെ അവകാശവാദങ്ങള്‍ മാത്രമേ നമുക്കു മുന്നിലുള്ളു എന്നതും പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. യുക്രെയ്ന്‍ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ചില സ്വതന്ത്ര കേന്ദ്രങ്ങളും കെ-300പി ബാസ്റ്റ്യന്‍-പി മിസൈലുകള്‍ ക്രിമിയയില്‍ പതിക്കുന്നതു കണ്ടുവെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.

∙ പൊതുവേ നാവിക സേനയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു

കെ-300പി ബാസ്റ്റ്യന്‍-പി മിസൈലിന് പടിഞ്ഞാറന്‍ രാജ്യങ്ങൾ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പേര് എസ്എസ് സി-5 സ്റ്റൂജ് എന്നാണ്. കെ-300പി ബാസ്റ്റ്യന്‍-പി മിസൈലില്‍ ഉള്ളത് സൂപ്പര്‍സോണിക് പി-800 പി ഒനിക്‌സ് ആന്റി-ഷിപ് ക്രൂസ് മിസൈലുകളാണ്. യുദ്ധക്കപ്പലുകളിലും അന്തര്‍വാഹിനികളിലുമാണ് ഇവ സാധാരണ വിന്യസിക്കുന്നത്. ഇതിന് എസ്എസ്-എന്‍-26 സ്‌ട്രോബൈല്‍ എന്ന പേരും ഉണ്ട്. ഇവ പടിഞ്ഞാറന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ കയറ്റി അയയ്ക്കുമ്പോള്‍ യാകോന്റ് എന്ന പേരും നല്‍കുന്നു.

∙ തന്ത്രപ്രധാനമായ നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് അനുയോജ്യം

ഈ മിസൈല്‍ വിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിക്കും പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവല്‍ റാംജറ്റ് മോട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുൻപ് സോളിഡ് ഫ്യൂവല്‍ റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷത. അതിനാല്‍ ഇതിന് വേഗം മാച്ച് 2.2 (Mach 2.2) വരെ എത്താന്‍ സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ 180 മൈല്‍ ദൂരം വരെ കുതിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പരിധി കുറച്ച് 75 മൈല്‍ ആക്കാനും സാധിക്കും. പൊതുവേ തീരദേശ പ്രതിരോധ സംവിധാനമായാണ് ബാസ്റ്റ്യന്‍-പി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ക്രിമിയ അടക്കം ചില തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിലുള്ള തങ്ങളുടെ കപ്പലുകളിലായിരിക്കും റഷ്യന്‍ നാവികസേന ഈ സംവിധാനം സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുക.

∙ സഹകരിച്ച് ആക്രമിക്കാം, മിസൈലുകള്‍ പാഴാകില്ല

ബാസ്റ്റ്യന്‍-പി മിസൈലുകളുടെ സവിശേഷതകളിലൊന്ന് അതിന് മറ്റ് സൈനിക നീക്കങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് ആക്രമിക്കാമെന്നതാണ്. അമേരിക്കന്‍ സേനയുടെ ഫോറിന്‍ മിലിറ്ററി സ്റ്റഡീസ് വിഭാഗം പറയുന്നത് മറ്റു മിസൈലുകളുമായി ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അതിനു സാധിക്കും എന്നാണ്. ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ഇവ ക്രമീകരിക്കാം. പ്രധാന ലക്ഷ്യം തകര്‍ത്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ മറ്റു മിസൈലുകള്‍ക്ക് കപ്പലുകളെയും മറ്റും ആക്രമിക്കാം. ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒന്നിലേറെ മിസൈല്‍ തൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. എന്നാല്‍, യുക്രെയ്‌നില്‍ റഷ്യ ബാസ്റ്റ്യന്‍-പി സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കരയിലെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കെതിരെയാണ് എന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത. ഈ തന്ത്രം റഷ്യ സിറിയയിലും പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

∙ ഇനേര്‍ഷ്യല്‍ നാവിഗേഷന്‍ സിസ്റ്റം, വന്‍ സ്‌ഫോടനം നടത്താനുള്ള ശേഷി

ബാസ്റ്റിയന്‍ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള മിസൈലുകള്‍ ഇനേര്‍ഷ്യല്‍ നാവിഗേഷന്‍ സിസ്റ്റം (ഐഎന്‍എസ്) വിഭാഗത്തില്‍ പെടും. ഗ്ലോണാസ് (GLONASS) സാറ്റലൈറ്റ് നാവിഗേഷന്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് മിസൈല്‍ പുറപ്പെടുക. എന്നാല്‍, ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിന് അടുത്തെത്തുമ്പോള്‍ ആക്ടീവ് റഡാര്‍ ഗൈഡന്‍സിന്റെ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശം സ്വീകരിക്കും. വലിയ പ്രദേശത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് മിസൈല്‍ നീങ്ങുന്നതെങ്കില്‍ മാത്രമാണ് കരയിലെ ആക്രമണത്തിന് ആക്ടിവ് റഡാര്‍ സീക്കര്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. അല്ലെങ്കില്‍ ഐഎന്‍എസിനെയും ഗ്ലോണാസിനെയും ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ആക്രമണം. ചലനമില്ലാത്ത ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കു നേരേയാണ് ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുക. ഇതിന്റെ പോര്‍മുനയില്‍ 440-പൗണ്ട് വരെ വന്‍ സ്‌ഫോടനം നടത്താനുള്ള സാമഗ്രികളും 550-പൗണ്ട് സെമി ആര്‍മര്‍ പിയഴ്‌സിങ്, അല്ലെങ്കില്‍ സബ്മുനിഷന്‍സും വഹിക്കാം.

ബാസ്റ്റ്യന്‍-പി സിസ്റ്റത്തിന് പരമാവധി 180 മൈല്‍ വരെ സഞ്ചരിക്കാമെന്നതിനാല്‍ യുക്രെയ്‌ന്റെ പല പ്രദേശങ്ങളും ഇതിന്റ പരിധിയില്‍ വരും. ക്രിമിയയുടെ തെക്കുള്ള സെവാസ്റ്റോപോളില്‍ നിന്ന് അയച്ചാല്‍ പോലും അതിന് ഒഡെസ, മൈകൊലയ്‌വ്, ഖെര്‍സണ്‍ തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ വരെ എത്താം. കെ-300പി ബാസ്റ്റ്യന്‍-പി വിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ലോഞ്ചറുകള്‍ ക്രിമിയയുടെ കുറച്ച് വടക്കോട്ടു മാറ്റിയാല്‍ ദക്ഷിണ യുക്രെയ്‌ന്റെ വലിയൊരു ഭൂപ്രദേശം മുഴുവന്‍ അതിന്റെ പരിധിയില്‍ പെടും.

∙ എന്തിനാണ് കെ-300പി ബാസ്റ്റ്യന്‍-പി സിസ്റ്റം റഷ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

ബാസ്റ്റ്യന്‍-പി സിസ്റ്റം എന്തിനാണ് യുക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധത്തില്‍ റഷ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിന് പല ഉത്തരങ്ങളുണ്ട്. കരയിലുള്ള ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളെ ആക്രമിക്കാന്‍ ഏറ്റവും മികച്ച ആയുധങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും അവ ഇപ്പോള്‍ ഉള്ളത് യുക്രെയ്‌നെതിരെ തന്ത്രപ്രധാനമായ നീക്കങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ പറ്റുന്ന മേഖലകളിലാണ്. ഈ സിസ്റ്റം റഷ്യയുടെ ബ്ലാക് സീ ഫ്‌ളീറ്റിന്റെ ഭാഗമായ, 126-ാം തീരദേശ പ്രതിരോധ ബ്രിഗേഡിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അവരാകട്ടെ ഈ പ്രദേശത്ത് കുറച്ചു കാലമായി ഉണ്ടു താനും. നാറ്റോ യുദ്ധക്കപ്പലുകളെ അകറ്റിനിർത്താനുള്ള ദൗത്യവുമായാണ് അവര്‍ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുക്രെയ്ന്റെ യുദ്ധക്കപ്പലുകളൊന്നും സമീപത്തൊന്നുമില്ല.

∙ റഷ്യയ്ക്ക് കൃത്യതയുള്ള ആയുധങ്ങള്‍ കുറവെന്ന് ആരോപണം

അതീവ കൃത്യതയോടെ ആക്രമണം നടത്താനുള്ള ക്രൂസ് മിസൈലുകളും അത്യാധുനിക ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും റഷ്യയുടെ കയ്യില്‍ കുറവാണ് എന്നൊരു ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഏകദേശം 1100 മിസൈലുകള്‍ അയച്ച ശേഷം റഷ്യയ്ക്ക് ഇത്തരം മിസൈലുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കുറഞ്ഞുവെന്ന് പെന്റഗണ്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നു പറഞ്ഞാല്‍, ഇത്തരം ആയുധങ്ങള്‍ റഷ്യയുടെ കയ്യില്‍ കുറവായിരുന്നു എന്നുവേണം ധരിക്കാന്‍; കുറഞ്ഞത് അമേരിക്കയുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോഴെങ്കിലും. സിറിയയില്‍ റഷ്യ അത്ര മികച്ച ആയുധങ്ങളൊന്നുമല്ല ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന വാദവുമായി ചേര്‍ത്തുവായിച്ചാലും ഇത് ശരിയാണെന്നു തോന്നും. എന്നാല്‍, റഷ്യയ്ക്ക് ഇത്തരം ആയുധങ്ങള്‍ കുറവാണ് എന്ന വാദം അത്ര വിശ്വസനീയമല്ല എന്ന തോന്നലും ഉണ്ടാക്കുന്നു.

∙ ഉപരോധം റഷ്യയെ നാണംകെടുത്തുമോ?

റഷ്യയ്‌ക്കെതിരെ പുതിയ ഉപരോധങ്ങള്‍ വരുന്നതോടെ പുതിയ ആയുധങ്ങള്‍ നിർമിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കുറയുന്നു. റഷ്യയ്ക്ക് സൈനിക വാഹനങ്ങള്‍ നിർമിച്ചു നല്‍കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാഹന നിര്‍മാതാവിന്റെ കയ്യില്‍ പുതിയവ നിർമിക്കാനുള്ള സാമഗ്രികള്‍ തീര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നു ചില സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പോലുമുണ്ട്. യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ റഷ്യന്‍ നാവിക സേന 3എം14 കലിബർ ( 3M14 Kalibr) മിസൈലുകള്‍ കരയിലെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്കു നേരേ അയച്ചിരുന്നു. അതിനാണ് ഇപ്പോള്‍ ബാസ്റ്റിയന്‍ മിസൈലുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന വാദവും ഉണ്ട്. വിലയേറിയ മിസൈലുകള്‍ ചലനമില്ലാത്ത ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കു നേരേ ഉതിര്‍ക്കേണ്ടിവരുന്നത് വളരെ അസാധാരണമാണ് എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. റഷ്യയുടെ യുദ്ധ വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നതും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.

∙ അതോ, സിസ്റ്റത്തിന്റെ സാധ്യത കാട്ടിക്കൊടുക്കാനോ?

അതേസമയം, ബാസ്റ്റ്യന്‍ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സാധ്യതകള്‍ അത് വാങ്ങിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് കാണിച്ചുക്കൊടുത്തേക്കാമെന്നു കരുതിയായിരിക്കാം റഷ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന വാദവും ഉണ്ട്. സിറിയ, ഇന്തൊനീഷ്യ, വിയറ്റ്‌നാം തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ ബാസ്റ്റിയന്‍-പി സിസ്റ്റം വാങ്ങിച്ചവരുടെ പട്ടികയിലാണ്. ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ആഗോള തലത്തില്‍ അത്ര വലിയ എതിരാളികളുമില്ല. ഈ ആയുധത്തില്‍ മറ്റു രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് താത്പര്യം വളര്‍ത്താനുള്ള ഒരു വേലയായിരിക്കാം റഷ്യയുടേത് എന്നാണ് വാദം. വരും ദിവസങ്ങളില്‍ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഏതു വാദമാണ് ശരിയെന്നു തീര്‍ച്ചപ്പെടുത്താകൂ.

