യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം: പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് റഷ്യൻ യുദ്ധക്കപ്പൽ, സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്

റഷ്യൻ നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പൽ യുക്രയ്നിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്. റഷ്യ പിടിച്ചെടുത്ത യുക്രെയ്ൻ തുറമുഖമായ ബെർഡിയൻസ്‌കിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന റഷ്യൻ നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പൽ തകർത്തതായാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ തുറമുഖത്ത് ഒന്നിലധികം സ്‌ഫോടനങ്ങളും വൻ തീപിടുത്തവും ഉണ്ടായതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.



പ്രോജക്റ്റ് 1171 അലിഗേറ്റർ ക്ലാസ് ലാൻഡിങ് കപ്പലായ ഓർസ്കിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. എന്നാൽ, ലഭ്യമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം യുക്രെയ്നിയൻ സൈന്യം ടോച്ച്ക-യു ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തു എന്നാണ് അറിയുന്നത്.

വാണിജ്യ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജറി പ്രൊവൈഡർ മാക്‌സർ ടെക്‌നോളജീസ് ആണ് ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. സ്വതന്ത്ര ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് ഇന്റലിജൻസ് അനലിസ്റ്റായ @detresfa ഇത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ബെർഡിയാൻസ്ക് തുറമുഖത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച തന്നെ ഈ കപ്പൽ ബെർഡിയൻസ്‌കിൽ എത്തിയിരുന്നു. ബിടിആർ-82എ വീൽഡ് കവചിത വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചരക്കുകൾ ഇവിടെ ഇറക്കി. തെക്കുകിഴക്കൻ യുക്രെയ്‌നിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ റഷ്യക്ക് ഈ തുറമുഖം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. പ്രത്യേകിച്ച് പടിഞ്ഞാറൻ റഷ്യയ്ക്കും അധിനിവേശ ക്രിമിയയ്ക്കും ഇടയിൽ ഒരു നിർണായക പാത സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന തുറമുഖ നഗരമായ മരിയുപോളിനെ പൂർണമായും പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് റഷ്യ നടത്തുന്നത്.

ടോച്ച്ക-യു ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കപ്പലിനും ചുറ്റുമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും യുക്രെയ്നിയൻ സേന കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചിത്രങ്ങളില്‍ വ്യക്തമല്ല. മിസൈൽ കപ്പലിൽ പതിച്ചിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ടോച്ച്ക-യു ആണ് വീണതെങ്കിൽ കപ്പൽ പൂർണമായും തകരുമായിരുന്നു എന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

English Summary: Russian Navy Ship That Exploded In Ukrainian Port Seen Totally Destroyed In Satellite Image