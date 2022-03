റഷ്യൻ ജനറൽമാരുടെ ശവപ്പറമ്പായി യുക്രെയ്ൻ: പുട്ടിൻ നേരിടുന്നത് വൻ തിരിച്ചടി

സമാനതകളില്ലാത്ത യുദ്ധമായി മാറുകയാണ് യുക്രെയ്ൻ – റഷ്യ പ്രതിസന്ധി. റഷ്യൻ ജനറൽമാർ ഏഴുപേർ യുക്രെയ്നിൽ ഇതുവരെ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണു പുറത്തുവരുന്ന കണക്ക്. ഇത്രയും ജനറൽമാർ ഒറ്റ മാസം കൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടത് റഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലും വലിയ ചർച്ചയ്ക്കു വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈനിക വിന്യാസത്തിലും മുന്നേറ്റ തന്ത്രങ്ങളിലും വളരെ നിർണായകമായ ആസൂത്രണങ്ങൾ നടത്തേണ്ട ഓഫിസർമാരാണു ജനറൽമാർ. യുദ്ധതന്ത്രജ്ഞതയും പാടവവും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതു മൂലമാണ് ഓരോ സൈനിക ജനറൽമാരും തൽസ്ഥാനത്ത് വരുന്നതെന്നിരിക്കെ റഷ്യൻ സൈന്യത്തിനു സംഭവിച്ച ഈ ജനറൽമാരുടെ നഷ്ടം വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നു യുദ്ധനിരീക്ഷകർ പറയുന്നു.



∙ ഒരു മാസത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 7 ജനറൽമാർ

കമാൻഡ് സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന സൈനിക ജനറൽമാർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് സേനാംഗങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം തകർത്ത് ട്രൂപ്പുകളുടെ അച്ചടക്കത്തെ പോലും ബാധിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. യുദ്ധത്തിന്റെ പ്ലാനിങ് നിർവഹിക്കുക, ട്രൂപ്പുകളെ സജ്ജമാക്കുക എന്നതിനപ്പുറം നേരിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിനാ‍ൽ ഈ റാങ്കുകളിലുള്ള സൈനികർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കുറവാണ്. വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിൽ യുഎസിന്റെ 12 ജനറൽമാർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് 1965 മുതൽ 1975 വരെയുള്ള പത്തുവർഷകാലത്താണ്. എന്നാൽ റഷ്യൻ യുദ്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുമാസം പിന്നിടുന്നതേയുള്ളൂ. എന്താണ് ഇത്ര ചെറിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഇത്രയും റഷ്യൻ ജനറൽമാരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയതെന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.

∙ യുക്രെയ്നിലേക്ക് നിയോഗിച്ചത് 20 ജനറൽ ഓഫിസർമാരെ

യുക്രെയ്നിലേക്ക് 20 ജനറൽ ഓഫിസർമാരെയാണ് റഷ്യ നിയോഗിച്ചിരുന്നത്. മാർച്ച് ഒന്നിനു കൊല്ലപ്പെട്ട മേജർ ജനറൽ ആന്ദ്രേ സുഖോവെറ്റ്സ്കിയാണ് ആദ്യം മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ജനറൽ. റഷ്യയുടെ 41ാം സംയുക്ത ആയുധസേനയുടെ ഡപ്യൂട്ടി കമാൻഡറായിരുന്നു ആന്ദ്രേ. റഷ്യയുടെ സിറിയൻ ദൗത്യത്തിലും 2014ലെ ക്രൈമിയ ദൗത്യത്തിലും നിർണായക സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. യുക്രെയ്നിലെ ഹോസ്തോമലിൽ സ്നൈപ്പർ റൈഫിളിൽ നിന്നുള്ള വെടിയേറ്റാണു മേജർ ജനറൽ ആന്ദ്രേ സുഖോവെറ്റ്സ്കി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

∙ കൊല്ലപ്പെട്ടവരെല്ലാം പ്രമുഖർ

മേജർ ജനറൽ വിറ്റാലി ഗെറാസിമോവ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം കൊല്ലപ്പെട്ടു. 41ാം സംയുക്ത ആയുധസേനയുടെ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ചെച്നിയൻ യുദ്ധം മുതൽ ക്രൈമിയ യുദ്ധം വരെയുള്ള റഷ്യൻ ദൗത്യങ്ങളി‍ൽ ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരുന്നു. ഹർകീവിൽ വച്ചാണ് ഗെറാസിമോവ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നാൽപ്പത്തിയഞ്ചുകാരനായ മേജർ ജനറൽ ആന്ദ്രെ ബോറിസോവിച്ച് പിന്നീട് കൊല്ലപ്പെട്ടു. 29ാം സംയുക്ത ആയുധസേനയുടെ കമാൻഡറായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. മാർച്ച് 15നാണ് റഷ്യൻ സേനയുടെ 150ാം മോട്ടോറൈസ്ഡ് റൈഫിൾ ഡിവിഷന്റെ കമാൻഡറായ ഒലെഗ് മിറ്റ്യായേവ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മരിയുപ്പോൾ നഗരം വളഞ്ഞുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ, ഇപ്പോൾ യുക്രെയ്ൻ നാഷനൽ ഗാ‍ർഡ്സിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ആസോവ് ബറ്റാലിയനാണ് മിറ്റ്യായേവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിനിടെ മേജർ ജനറൽ ടുഷായേവിനെയും യുക്രെയ്ൻ കൊലപ്പെടുത്തി. പുട്ടിന്റെ അടുത്ത അനുയായിയും ചെച്നിയൻ ഭരണാധികാരിയുമായ റംസാൻ കാദിറോവിന്റെ വലംകൈയായിരുന്നു ടുഷായേവ്. നാഷനൽ ഗാർഡ് ഓഫ് റഷ്യയുടെ ഭാഗമായ ചെച്ചൻ യൂണിറ്റിന്റെ കമാൻഡറായ ടുഷായേവിനെ വധിച്ചത് ലോകമെമ്പാടും വാർത്തയാകുകയും ചെയ്തു.

∙ യുക്രയ്നിന്റേത് കനത്ത തിരിച്ചടി

ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറലായ ആന്ദ്രേ മോർഡ്വിച്ചേവിനെ മാർച്ച് 18നാണു കൊലപ്പെടുത്തിയത്. റഷ്യയുടെ സംയുക്ത ആയുധസേനയുടെ എട്ടാം ഗാർഡുകളുടെ കമാൻഡറായിരുന്നു മോർഡ്വിച്ചേവ്. റഷ്യയുടെ അധീനതയിലായ ഖെഴ്സനിലെ ചോണോവാവിക്യ എയർഫീൽഡിൽ നടത്തിയ ആർട്ടിലറി ആക്രമണത്തിലാണ് മോർഡ്വിച്ചേവ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മാർച്ച് 25നാണ് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറലായ യാകോവ് റെസന്റ്സേവ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 49ാം സംയുക്ത ആയുധസേനയുടെ കമാൻഡറായിരുന്നു. ഖെഴ്സനിലെ ചോണോവാവിക്യ എയർഫീൽഡിൽ യുക്രെയ്ൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലാണ് റെസന്റ്സേവിന്റെയും മരണം.

∙ റഷ്യൻ ജനറൽമാര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ആശയവിനിമയ മാർഗങ്ങൾ?

സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ആശയവിനിമയ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതു മൂലം റഷ്യൻ ജനറൽമാർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനം യുക്രെയ്ൻ സേന കണ്ടെത്തുകയും അവരെ വധിക്കുകയുമായിരുന്നെന്നാണു പ്രബലമായ ഒരു വാദം. റഷ്യൻ സേനയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അഴിമതി, കെടുകാര്യസ്ഥത എന്നിവയിലേക്കും ഇതു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. റഷ്യയുടെ മിലിട്ടറി മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് സൈന്യത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കാൻ ഉപകരിക്കുമെന്ന് യുക്രെയ്ൻ സൈന്യത്തിനു നന്നായി അറിയാമെന്ന് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. ശക്തമായ ഹയറാർക്കി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാണ് റഷ്യൻ സേനയിൽ കൽപിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവർ ആ സ്ഥാനത്തെത്തുന്നതിൽ പ്രഫഷനൽ മികവിനപ്പുറം പുട്ടിനുമായുള്ള ബന്ധവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ താൽപര്യങ്ങളും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഇന്റർനാഷനൽ ഗവൺമെന്റ് ഡിഫൻസ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഇൻഡെക്സ് പറയുന്നു. റഷ്യൻ സേനയിൽ അഴിമതി കൂടുതലാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിലും മറ്റും ഓഫിസർമാരുടെ സ്ഥാപിത താൽപര്യങ്ങൾ വലിയ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നുണ്ടത്രേ.

∙ സ്പെഷലിസ്റ്റ് ദൗത്യങ്ങൾ നടത്താൻ യുക്രെയ്ൻ സേന

പരമ്പരാഗത സേനാക്കരുത്തിൽ റഷ്യയ്ക്കു മുന്നിൽ ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും സ്പെഷലിസ്റ്റ് ദൗത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്താൻ മികവുള്ള യൂണിറ്റുകൾ യുക്രെയ്ൻ സേനയ്ക്കുണ്ട്. ഇവരുടെ ദൗത്യങ്ങളാണ് ജനറൽമാരുടെ മരണത്തിൽ കലാശിക്കുന്നതെന്നാണു നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത്. റഷ്യൻ സേനയിലെ അപര്യാപ്തകൾ മൂലം ഇവർക്കതിന് എളുപ്പം സാധിക്കുന്നെന്നും നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു.

