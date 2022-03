വീണത് 8 മിസൈലുകൾ, വിദേശ സഹായം തടയാന്‍ റഷ്യയുടെ കനത്ത ആക്രമണം

യുക്രെയ്‌ന്റെ സൈനിക കേന്ദ്രത്തിനു നേരെ റഷ്യ നടത്തിയ കനത്ത ആക്രമണത്തില്‍ 35 പേര്‍ മരിക്കുകയും 134 പേര്‍ക്കു പരിക്കേല്‍ക്കുയും ചെയ്തതായി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്‍പാണ് റിപ്പോർട്ട് വന്നത്. (ഏകദേശം 180 വിദേശ കൂലിപ്പട്ടാളക്കാരെ കൊന്നുവെന്ന് റഷ്യന്‍ ഭാഷ്യം.) ആക്രമണത്തില്‍ പോളണ്ടിനോടു ചേര്‍ന്നുള്ള അതിര്‍ത്തിയില്‍ ഏകദേശം 20 കിലോമീറ്റര്‍ ഉള്ളിലുള്ള സൈനിക കേന്ദ്രത്തിന് കനത്ത നാശനഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കിയെന്നും റഷ്യ അവകാശപ്പെടുന്നു. യുക്രെയ്‌നിലേക്ക് ആയുധം എത്തിക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളിലായിരുന്നു ഈ താവളത്തിനു നേരെയുള്ള ആക്രമണം. എന്നാൽ, വടക്കുകിഴക്കന്‍ യുക്രെയ്‌നിലുള്ള യാവൊറിവ് നഗരത്തിലെ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ പീസ്‌കീപ്പിങ് ആന്‍ഡ് സെക്യൂരിറ്റിക്കു നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് യുക്രെയ്ന്‍ പറയുന്നത്. യാവൊറിവ് നഗരത്തെ റഷ്യ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാന്‍ ചില കാരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടോ?



എട്ടു റഷ്യന്‍ മിസൈലുകളാണ് ഇവിടെ പതിച്ചത്. വടക്കന്‍ യുക്രെയ്‌നില്‍ നടത്തിയ വലിയ ആക്രമണത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇതും. ആക്രമണത്തില്‍ വന്‍ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായെന്നാണ് പരക്കെയുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. ഒരു പ്രദേശം നിറയെ പുകപടലങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞു പൊങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ട്വീറ്റ് ഇവിടെ കാണാം. https://bit.ly/3i6oZjR മറ്റൊരു ട്വീറ്റ് ഇതാ: https://bit.ly/3u0Rjte മറ്റൊരു വിഡിയോ ഫുട്ടെജും കാണാം: https://bit.ly/3CMytKn

ഈ സൈനിക കേന്ദ്രത്തെ അമേരിക്കയുടെ സെവന്‍ത് ആര്‍മി ട്രെയ്‌നിങ് കമാന്‍ഡിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ 'യാവൊറിവ് കോംബാറ്റ് ട്രെയ്‌നിങ് സെന്റര്‍' എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അമേരിക്കയുടെയും നാറ്റോയുടെയും സൈനികര്‍ റഷ്യന്‍ കടന്നുകയറ്റത്തിനു മുൻപ് ഒത്തുചേര്‍ന്നിരുന്നു. ജോയിന്റ് മള്‍ട്ടിനാഷണല്‍ ട്രെയ്‌നിങ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന പേരിലായിരുന്നു അവര്‍ ഒത്തു ചേര്‍ന്നത്. യുക്രെയ്ന്‍ സൈന്യത്തിനു പരിശീലനം നല്‍കാന്‍ ഇവിടേക്ക് എത്തിയ അവസാന സംഘങ്ങളിലൊന്ന് അമേരിക്കയുടെ ഫ്‌ളോറിഡ ആര്‍മി നാഷണല്‍ ഗാര്‍ഡ് 53-ാം ഇന്‍ഫന്‍ട്രി ബ്രിഗേഡ് കോംബാറ്റ് ടീമിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ടാസ്‌ക്‌ഫോഴസ് ഗേറ്റര്‍ ആയിരുന്നു എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ബങ്കറുകള്‍ തകര്‍ക്കാനുള്ള പരിശീലമാണ് അവിടെ നല്‍കിയത് എന്നാണ് അവകാശവാദം. https://bit.ly/3KLCSQw

∙ കനത്ത ആക്രമണങ്ങളിലൊന്ന്

യുക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ ആക്രമണങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇവിടെ നടന്നതെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, നാറ്റോയുടെ പരിധിയില്‍ പെട്ട പ്രദേശത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്തായി നടത്തപ്പെട്ട ക്രൂസ് മിസൈല്‍ ആക്രമണവും ഇതാണെന്നു പറയുന്നു. ഒറ്റ രാത്രിയില്‍ പടിഞ്ഞാറന്‍ യുക്രെയ്‌നില്‍ ഏകദേശം 30 റഷ്യന്‍ മിസൈലുകള്‍ ലക്ഷ്യംകണ്ടെന്നാണ് യുക്രെയ്ന്‍ സൈനിക വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. വ്യോമപരിധിയില്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സൈനിക താവളങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നടത്തപ്പെട്ട ഒറ്റപ്പെട്ട ആക്രമണങ്ങള്‍ കൂടാതെ ഇത്ര മാരകമായ ആക്രമണം ഈ യുദ്ധത്തിനിടയില്‍ റഷ്യ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. യുക്രെന്റെ മറ്റൊരു മേഖലയിലും ഇത്ര കനത്ത ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

പ്രാദേശിക റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരവും നിരവധി മിസൈലുകള്‍ യുക്രെയ്‌ന്റെ പ്രതിരോധത്തെ വിറപ്പിച്ചു. പോളണ്ടിന്റെ അതിര്‍ത്തിക്കുള്ളിലും മിസൈല്‍ ആക്രമണത്തിന്റെ ആഘാതം കേള്‍ക്കാനായെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ആന്റി എയര്‍ക്രാഫ്റ്റ് സിസ്റ്റങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചെങ്കിലും അവയെ 30ലേറെ റോക്കറ്റുകള്‍ താറുമാറാക്കിയെന്നാണ് ഒളിവര്‍ ക്യാരള്‍ നടത്തിയ ട്വീറ്റിലുള്ളത്. https://bit.ly/3MRsHMb

യാവൊറിവില്‍ എന്ത് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചാണ് റഷ്യ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടതെന്ന് ഇപ്പോള്‍ വ്യക്തമല്ല. എന്നാല്‍, വായുവില്‍ നിന്നോ, കടലില്‍ നിന്നോ, കരയില്‍ നിന്നോ അല്ലെങ്കില്‍ പല രീതിയിലോ ഉള്ള ക്രൂസ് മിസൈല്‍ വര്‍ഷമാണ് റഷ്യ നടത്തിയതെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. നാറ്റോ യുക്രെയ്‌ന് ആയുധങ്ങള്‍ എത്തിച്ചുകൊടുത്താല്‍ ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഒരു റഷ്യന്‍ നയതന്ത്രപ്രതിനിധി പറഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതിനു മുൻപാണ് റഷ്യ മിസൈല്‍ വര്‍ഷം നടത്തിയത്. എന്നാല്‍, അത്തരം ഒരു ആക്രമണം റഷ്യ നാറ്റോയ്‌ക്കെതിരെ നടത്തിയാല്‍ അതിന്റ ഭവിഷ്യത്തുകള്‍ ദൂരവ്യാപകമായേക്കാം.

എന്നാല്‍, ഇങ്ങനെ നേറ്റൊ യുക്രെയ്‌നിലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്ന ആയുധങ്ങള്‍ വളരെ അകലെ നിന്ന് കണ്ടെത്താനോ, അവയ്‌ക്കെതിരെ ക്രൂസ് മിസൈലുകളോ, ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളോ ഉപയോഗിച്ച് പ്രഹരം നടത്താനുമുള്ള കഴിവ് റഷ്യയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്നു തന്നെ കരുതുക. അപ്പോള്‍ പോലും ഏതുവഴിയാണ് ആയുധങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നു കണ്ടെത്താനുള്ള ഇന്റലിജന്‍സും അതിനെതിരെ കൃത്യസമയത്ത് പ്രതികരിക്കാനുമുള്ള ശേഷി ഒന്നു വേറെ തന്നെയാണ്. വളരെ അകലെയിരുന്ന്, സഞ്ചരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളെ തകര്‍ക്കാനുള്ള ക്രൂസ് മിസൈലുകളും ഇന്റലിജന്‍സും റഷ്യയുടെ കൈവശമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്തരം ഒരു ആക്രമണം പല രീതിയിലും ഒരു സാഹസം തന്നെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതല്ലെങ്കില്‍ റഷ്യയ്ക്ക് അകലെ നിന്ന് ചലിക്കാത്ത ലക്ഷ്യങ്ങളെ തകര്‍ക്കാന്‍ മാത്രമായിരിക്കും കഴിയുക. അപ്പോഴും അതീവ കൃത്യതയുള്ള മിസൈലുകള്‍ അവരുടെ കൈയ്യില്‍ അധികമില്ല താനും.

ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും കനത്ത ആക്രമണം നടന്ന യാവൊറിവ് താവളം യുക്രെയ്ന്‍ സൈന്യം ഏതു രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചു വന്നത് എന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത ഇല്ലെന്നു പറയുന്നു. പോളണ്ട് വഴി എത്തുന്ന ആയുധങ്ങള്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നാക്കാവുന്ന ഇടമായിരുന്നിരിക്കാം ഈ താവളമെന്നു പറയുന്നു. അതേപോലെ, വിദേശത്തു നിന്ന് യുക്രെയ്‌നൊപ്പം യുദ്ധം ചെയ്യാനെത്തുന്ന പട്ടാളക്കാര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുന്ന പ്രദേശമായിരുന്നിരിക്കാം യാവൊറിവ് എന്നു കരുതുന്നവരും ഉണ്ട്. എന്നാല്‍, റഷ്യന്‍ ആക്രമണത്തില്‍ വിദേശ സൈനികരാരും മരിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്ല. എന്നാല്‍, റഷ്യ പറയുന്നത് യാവൊറിവില്‍ വന്‍തോതില്‍ ആയുധ ശേഖരവും വളരെയേറെ വിദേശ സൈനികരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്.

യാവൊറിവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യുക്രെയ്‌നിലെ നഗരമായ ല്വിവിനും (Lviv) പോളണ്ടിലെ നഗരമായ റ്‌സെകൗവിനും ഇടയിലാണ്. ഇവിടെ ആയുധങ്ങള്‍ എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. യുക്രെയന് ആയുധങ്ങള്‍ നല്‍കുമെന്ന് ഒരു മറയുമില്ലാതെ നേറ്റോ പറയുന്നു. ആയുധം എത്തിച്ചേരാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങളിലൊന്ന് യാവൊറിവ് തന്നെയാകാം താനും.

ആക്രമണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് യാവൊറിവില്‍ ആയുധങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല. പക്ഷേ, റഷ്യ വളരെ വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് നല്‍കുന്നത്. വിദേശ ആയുധങ്ങളും അവ എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്ന മേഖലകളും തങ്ങള്‍ ഒരു ദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാതെ തകര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും. ഇതു കൂടാതെ, നാറ്റോയിലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തിക്കടുത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു നഗരത്തിനു നേരെ ഇത്ര കനത്ത ആക്രമണം നടത്തുക വഴി റഷ്യ പറയുന്നത് തങ്ങളുയര്‍ത്തുന്ന ഭീഷണി കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കേണ്ടന്നാണ്. നാറ്റോ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് അടുത്തുള്ള ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളെ പോലും തകര്‍ക്കാന്‍ ഒരു മടിയും കാണിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് റഷ്യ. അതേസമയം, ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളെയും വലിയൊരു പരിധി വരെ പ്രതിരോധിക്കാവുന്ന വ്യോമ പ്രതിരോധ സിസ്റ്റങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്നാല്‍, ചില റഷ്യന്‍ ക്രൂസ് മിസൈലുകള്‍ക്ക് റഡാറുകളെ കബളിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

English Summary: Weapons Shipments Are In Russia’s Crosshairs After Missiles Hit Ukrainian Border Base