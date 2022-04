റഷ്യയെ ഞെട്ടിച്ച് യുക്രെയ്ന്റെ ആദ്യ വ്യോമാക്രമണം! ഇന്ധന സംഭരണി തകർത്തു

യുക്രെയ്ൻ റഷ്യൻ മണ്ണിലേക്കു കടന്നുകയറി വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയെന്നും ഇതിൽ ബെൽഗോറോദ് നഗരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന വലിയ ഇന്ധന സംഭരണി നിലയം തകർന്നു തീപിടിച്ചെന്നും ആരോപിച്ച് റഷ്യ. ഹെലിക്കോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് യുക്രെയ്ൻ നടത്തിയ ഈ ആക്രമണം സമാധാനച്ചർച്ചകളുടെ ഗതിയെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നും റഷ്യൻ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ഉപയോഗിച്ച് റഷ്യയും യുക്രെയ്നും സമാധാനചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിച്ചിരുന്നു.



റഷ്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണമാണു ബെൽഗോറോദ്. യുക്രെയ്ൻ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് 40 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഈ പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. റഷ്യയിലെ എണ്ണക്കമ്പനിയായ റോസ്നെഫ്റ്റിന്റെ ഇന്ധന സംഭരണകേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് യുക്രെയ്ൻ ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകൾ താഴ്ന്ന് പറന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കു കയറിയെന്നും സംഭരണകേന്ദ്രത്തിലെ പെട്രോൾ സംഭരണടാങ്കിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയെന്നും ബെൽഗൊറോദ് ഗവർണർ വ്യാചേസ്‌ലാവ് ഗ്ലാഡ്കോവ് ആരോപിച്ചു.

സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിലെ രണ്ട് ജീവനക്കാർക്ക് പരുക്ക് പറ്റിയെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. 170 പേരടങ്ങിയ അഗ്നിശമന സേന മണിക്കൂറുകളോളം സർവ സന്നാഹങ്ങളുമായി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണു തീയണയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നും റഷ്യൻ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. സംഭരണിയിൽ നിന്നു തീയും പുകയുമുയരുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ ആക്രമണം സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ആദ്യം യുക്രെയ്ൻ വിസമ്മതിച്ചു. പിന്നീട് യുക്രെയ്ൻ പ്രതിരോധ വത്കാവ് ഒലെക്സാണ്ടർ മോടുസാങ്, ഇങ്ങനെയൊരു ആക്രമണം യുക്രെയ്ന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നു നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു. യുക്രെയ്ന്റെ മണ്ണിൽ റഷ്യയ്ക്കെതിരായി പ്രതിരോധ ദൗത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് യുക്രെയ്ന്റെ സൈനികർ. റഷ്യയിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതിന് അവർ ഉത്തരവാദികളല്ലെന്നും മോടുസാങ് പറഞ്ഞു.

550 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകൾ ഇന്ധന സംഭരണിയെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് സ്വതന്ത്ര നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകൾ യുക്രെയ്ൻ സേനയുടേതാണോയെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ ഇതുവരെ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല. 35.2 ലക്ഷം ഗാലൺ ഇന്ധനം കത്തിനശിച്ചെന്നാണു കണക്ക്. യുക്രെയ്നിലേക്കുള്ള റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിൽ, യുദ്ധത്തിന്റെ ഇന്ധനാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയ പട്ടണമെന്ന നിലയിൽ ബെൽഗൊറോദിന് നിർണായകമായ ഒരു പങ്കുണ്ടായിരുന്നു.

English Summary: Russia-Ukraine war: what we know on day 37 of the Russian invasion