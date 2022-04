റഷ്യ-യുക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധത്തിനൊപ്പം ശക്തമായ ഒരു സൈബര്‍ യുദ്ധം കൂടി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന് ചില വിലയിരുത്തലുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ലോക രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ സംയമനം പാലിക്കുകയാ. അനോണിമസിനെ പോലെയുള്ള ഹാക്കിങ് സംഘങ്ങള്‍ സ്വന്തം നിലയില്‍ റഷ്യയ്‌ക്കെതിരെ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല. റഷ്യയ്‌ക്കെതിരെ സൈബര്‍ ആക്രമണം നടത്താൻ യുഎസ് ആലോചിച്ചെങ്കിലും പിന്നെ വേണ്ടന്നുവച്ചതായി ചില റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. സൈബര്‍ യുദ്ധങ്ങള്‍ മാരകമായേക്കാമെന്നതും അത് പല അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളെയും തകർക്കാം എന്നതുമാണ് അതില്‍നിന്നും വിട്ടുനില്‍ക്കാന്‍ വിവിധ രാജ്യങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചതത്രേ. എന്നാല്‍, സൈബര്‍ യുദ്ധത്തില്‍നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി അപകടകരമായ മറ്റൊരു ആക്രമണ സാധ്യത കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ചില വിശകലന വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു - അതാണ് നെറ്റ്‌വാര്‍ അഥവാ നെറ്റ് യുദ്ധം.

∙ എന്താണ് സൈബര്‍ യുദ്ധം?

ഇന്ന് പല രാജ്യങ്ങളുടെയും വൈദ്യുതി വിതരണ ശൃംഖലകളും ജലശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റുകളും ആശയക്കൈമാറ്റ സംവിധാനങ്ങളും ബാങ്കുകളും അടക്കം അതിപ്രധാന സ്വഭാവമുള്ള പലതും ഇന്റര്‍നെറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവയ്‌ക്കെതിരെ ലോകത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തിരുന്നും ആക്രമണങ്ങള്‍ അഴിച്ചുവിടാം. ഇത് ഈ മേഖലകളില്‍ മാത്രമായി നിർത്തണമെന്നില്ല. എല്ലാ മേഖലയിലേക്കും സൈബര്‍ കടന്നുകയറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാം. ചാരവൃത്തി മുതല്‍ വ്യാജവാര്‍ത്ത പ്രചരിപ്പിക്കൽ വരെ ഇങ്ങനെ കംപ്യൂട്ടിങ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകള്‍ വഴി നടത്താന്‍ സാധിക്കും. അതെ, സൈബര്‍ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരിക്കലും ഇല്ലാത്ത തരം അവബോധം ഉണ്ടാകേണ്ട കാലമാണിത്.

∙ സൈബര്‍ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേഹം 1993 മുതല്‍

സൈബര്‍വാര്‍ എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് 1993 ലാണെന്ന് ദി അറ്റ്‌ലാന്റിക് നിരീക്ഷിക്കുന്നു. 'സൈബര്‍ യുദ്ധം വരുന്നു' എന്ന പേരില്‍ റാന്‍ഡ് കോര്‍പറേഷന്‍ പുറത്തിറക്കിയ ലഘുലേഖയാണ് ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചതെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. യുദ്ധങ്ങളുടെ രീതി മാറാൻ പോകുന്നു എന്നതായിരുന്നു അതിന്റെ വിഷയം. എന്നാല്‍, ഇനി സൈബര്‍ യുദ്ധം, നെറ്റ് യുദ്ധം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായി ഇത്തരം സാധ്യതകളെ കാണണമെന്നാണ് പുതിയ വാദം. സൈബര്‍ എന്ന വാക്കിനേക്കാള്‍ പഴഞ്ചനാണ് നെറ്റ് എന്ന വാക്ക്. എന്നാലും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറച്ചു കാണാനാവില്ല.

∙ നെറ്റ്‌വാര്‍

സൈബര്‍വാര്‍ എന്ന പ്രയോഗം കൊണ്ടുവന്ന ലഘുലേഖ രചിച്ച രാജ്യാന്തര രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരായ ജോണ്‍ അര്‍ക്വിലയും ഡേവിഡ് റോണ്‍ഫെല്‍ഡ്റ്റും തന്നെയാണ് നെറ്റ് വാര്‍ എന്ന പുതിയ സാധ്യതയിലേക്കും ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിക്കുന്നത്. നെറ്റ്‌വാര്‍ കൂടുതലായും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും വാണിജ്യ മേഖലയിലുമായിരിക്കും നടക്കുക എന്നാണ് നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇന്ന് വ്യാജവാര്‍ത്ത എന്നു വിളിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങളുമായി നെറ്റ്‌വാറിന് സാമ്യമുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു വിഭാഗക്കാര്‍ വച്ചുപുലര്‍ത്തുന്ന വിശ്വാസങ്ങളെ തകര്‍ക്കാന്‍ മറ്റൊരു വിഭാഗക്കാര്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ള നെറ്റ്‌വര്‍ക് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ വഴിയും മറ്റും ശ്രമിക്കുന്നതിനെ നെറ്റ്‌വാര്‍ എന്നു വിളിക്കാം. നെറ്റ്‌വാര്‍ ഒരു രാജ്യം കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും എന്നാണ് ജോണും ഡേവിഡും കരുതിയിരുന്നത്.

∙ നെറ്റ്‌വാറിന് ഇന്റര്‍നെറ്റ് വേണമെന്നില്ല

ഏതുതരത്തിലുമുള്ള കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ഉപയോഗിച്ചും നെറ്റ്‌വാര്‍ നടക്കാം എന്നാണ് അതിനെ നിര്‍വചിക്കുന്നവര്‍ പറയുന്നത്. ഇന്റര്‍നെറ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ക്യൂബയ്‌ക്കെതിരെ അമേരിക്ക നടത്തിയെന്നു പറയുന്ന നെറ്റ്‌വാര്‍, മിയാമി കേന്ദ്രമായി അമേരിക്കന്‍ സർക്കാരില്‍നിന്നു പണംപറ്റി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന 'റേഡിയോ ടെലിവിഷന്‍ മാര്‍ട്ടി' ബ്രോഡ്കാസ്റ്ററാണ് നടത്തിയത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ദിനപത്രങ്ങള്‍ വഴിയും നെറ്റ്‌വാര്‍ നടത്താം. അതിനൊപ്പം ഇന്റര്‍നെറ്റും ഫോണുകളും വഴി ചില ചിത്രങ്ങളും ആശയങ്ങളും പ്രചിരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതും നെറ്റ്‌വാറിന്റെ വിജയം ഉറപ്പിക്കും.

∙ രാജ്യങ്ങള്‍ നേരിട്ട് ഇടപെടാതെയും നെറ്റ്‌വാര്‍ നടത്താം

അതേസമയം, രാജ്യങ്ങള്‍ നേരിട്ട് ഇടപെടാതെ നെറ്റ്‌വാറുകള്‍ നടത്താം. ദേശീയ താത്പര്യത്തിനെതിരായ ഒന്നും നടക്കില്ലെന്നു വരുത്താനായി രാജ്യങ്ങള്‍ മാറിനിന്ന് ചില സംഘടനകളെയും മറ്റും മുന്നില്‍ നിർത്തി ഇതില്‍ ഏര്‍പ്പെടാം.

∙ ഗൂഗിളിനെയും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം

സേര്‍ച്ച് എൻജിനായ ഗൂഗിളും സമൂഹ മാധ്യമമായ ഫെയ്‌സ്ബുക്കും അതിബൃഹത്തായ രീതിയില്‍ വിവരങ്ങള്‍ കുന്നുകൂട്ടിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ പുറത്തുവിടുന്നുമുണ്ട്. ആശയപരമായ സംഘട്ടനങ്ങള്‍ക്കായി ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളെ റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിര്‍ പുട്ടിന്റേതു പോലെയുള്ള സർക്കാരുകൾ മനപ്പൂര്‍വം വളച്ചൊടിച്ച് പുറത്തുവിട്ടേക്കാം. ഇതു വഴി സമൂഹങ്ങള്‍ തമ്മിലുളള യോജിപ്പില്‍ വിള്ളല്‍ വീഴ്ത്താനാകും. പല രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങള്‍ ചെറുക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്ന് തിരിച്ചറിയാനോ പോലും സധിക്കുകയുമില്ല.

∙ നെറ്റ്‌വാറും വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളും

നെറ്റ്‌വാറിനു പകരം ഇന്ന് വ്യാജപ്രചാരണങ്ങള്‍ക്കാണ് കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം. വ്യാജപ്രചാരണം എന്ന പ്രയോഗവും പഴയതാണ്. അമേരിക്ക-റഷ്യ ശീതയുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്താണ് ഇതിന് ആദ്യമായി പ്രചാരം സിദ്ധിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചു പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളാണിത്. എന്നാല്‍, നെറ്റ്‌വാറിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തതിലുള്ള ആശയവിനിമയ നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് തന്നെ വേണം. വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളും മറ്റും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും അത്രമേല്‍ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പോള്‍. ലോകത്തു മുഴുവന്‍ ഒരേ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളുടെ വിവിധ സേവനങ്ങള്‍ സജീവമായതാണ് കാര്യങ്ങള്‍ എളുപ്പമാക്കിയത്. ടെക്‌നോളജി കമ്പനികളാകട്ടെ ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങളടക്കം പരമാവധി പേര്‍ കാണുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കി അധികം പണമുണ്ടാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു.

∙ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിനെയും ഗൂഗിളിനെയും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും

ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെ പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് നെറ്റ്‌വാര്‍ തന്ത്രങ്ങള്‍ മെനയുന്നവര്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം. വ്യാജവാര്‍ത്തകളുടെ പ്രചാരണമാണ് മുഖ്യ ആയുധങ്ങളിലൊന്ന്. എന്നാല്‍ അതുമാത്രമല്ല താനും. ഒരു സന്ദേശത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം നിഷ്‌കളങ്കമായി തോന്നാം. എന്നാല്‍, അവ വന്നെത്തുന്നത് എത്ര തവണയാണെന്നതും എവിടെ നിന്നെല്ലാമാണെന്നതും അവ എത്തുന്ന രീതി, അവ പ്രചരിക്കുന്ന രീതി ഇതെല്ലാം ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം ഫലം കാണുന്നതിന് സഹായകമാകുന്നു. എന്നാല്‍, മനുഷ്യര്‍ക്കു വായിക്കാവുന്ന സന്ദേശങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ കംപ്യൂട്ടിങ് വിദ്യ വഴി പ്രചരിക്കുന്നത്. ഡാമുകളും മറ്റും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍, പണമടയ്ക്കല്‍ രീതി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ഇവ താറുമാറാക്കുന്നതിനെയാണ് സൈബര്‍വാര്‍ എന്ന പദം കൊണ്ട് അര്‍ഥമാക്കുന്നത്.

∙ ഇന്ന് എല്ലാം തന്നെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ വഴി

ഒരു കാലത്ത് സൈനികാക്രമണങ്ങള്‍ വഴി റോഡുകളും പാലങ്ങളും എയര്‍പോര്‍ട്ടുകളും, ഫാക്ടറികളും ഒക്കെ നിശ്ചലമാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഇതുവഴി എതിര്‍ ചേരിയുടെ സൈനിക നീക്കങ്ങള്‍ക്കു പോലും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ സാംസ്‌കാരികവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും ബാധിക്കാം. എന്നാല്‍, ഇന്ന് ഒട്ടു മുക്കാൽ കാര്യങ്ങളും കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ വഴിയാണ്. ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങള്‍, വാര്‍ത്താ വിനിമയ രീതികള്‍ എന്നിവ കൂടാതെ വാഹനങ്ങളും വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളും ബാങ്കിങ് സംവിധാനവുമെല്ലാം കംപ്യൂട്ടിങ്ങിനെ ആശ്രയിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. അതിനേക്കാളാറെ ഇവയില്‍ പലതും ഇന്റര്‍നെറ്റുമായും ബന്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

∙ ഇന്റര്‍നെറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച മേഖലകളെ ആക്രമിക്കുക എളുപ്പം

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ ഈ മേഖലകളെ ആക്രമിക്കുക എന്നതും കൂടുതല്‍ എളുപ്പമായിരിക്കുന്നു. ഒരു തലമുറ മുൻപോ, എന്തിന് അടുത്തിടെ പോലുമോ ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ കാറിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്കും കംപ്യൂട്ടറാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെങ്കില്‍ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. ഡൗണ്‍ലോഡിങ് നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ ആക്രമണകാരിക്ക് സാധിച്ചേക്കാം. വീട്ടുപകരണങ്ങളും കംപ്യൂട്ടറുമായി നിങ്ങള്‍ ബന്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കാം. ഇവയ്ക്കു നേരെയും ആക്രമണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാം. ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന യുക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധത്തില്‍ റഷ്യ വമ്പന്‍ സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

∙ നെറ്റ്‌വാറിനെതിരെ എന്തു നടപടി സ്വീകരിക്കാം?

വിവാദ വാര്‍ത്തകളും മറ്റും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് നെറ്റ്‌വാറിനെതിരെ പലരും മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന നിര്‍ദേശങ്ങളിലൊന്ന്. അത്തരത്തിലൊരു ലിങ്കോ വാര്‍ത്തയോ നിങ്ങള്‍ക്കു ലഭിച്ചാല്‍ ഇത് ആരാണ് അയച്ചതെന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതെന്നും അന്വേഷിക്കുക. ലിങ്കില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറ്റേതെങ്കിലും ആശ്രയിക്കാവുന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുക. നെറ്റ്‌വാറിനെയും സൈബര്‍ യുദ്ധത്തെയും ആകര്‍ഷകമാക്കുന്നത് അവ അകലെയിരുന്ന് നടത്താമെന്ന കാര്യമാണ്. നേരത്തേ സാധ്യമല്ലാതിരുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനും ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും. അതേസമയം, സർക്കാരുകളും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും വേണ്ട നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്.

English Summary: What is the difference between a Cyberwar and a Netwar?