പുട്ടിന്റെ വജ്രായുധവും തകർന്നു! റഷ്യയുടെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ വിമാനത്തെ വെടിവച്ചിട്ട് യുക്രെയ്ൻ

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ വ്യോമസേനകളിലൊന്നാണു റഷ്യയ്ക്കുള്ളത്. ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മാരകശേഷിയുള്ളതും വികസിതവുമായ വിമാനമാണ് സുഖോയ് 35. റഷ്യയുടെ വജ്രായുധമെന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് സുഖോയ് 35. എന്നാൽ, ആ പോർവിമാനത്തെയും യുക്രെയ്ൻ സേന വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു. കത്തിയെരിഞ്ഞു താഴേക്കു പതിക്കുന്ന ഒരു റഷ്യൻ സുഖോയ് 35 വിമാനത്തിന്റെ വിഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. യുക്രെയ്ൻ എയർഫോഴ്സ് വിമാനത്തിൽ നിന്നുള്ള മിസൈൽ ഏറ്റായിരുന്നു ഈ വിമാനം വീണത്. ശക്തി കൊണ്ട് റഷ്യയ്ക്കു മുൻപിൽ ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും യുക്രെയ്ൻ വ്യോമസേനയ്ക്കും പ്രഹരശേഷിയുണ്ടെന്നു വെളിവാക്കുന്നതായി ഈ സംഭവം.



റഷ്യയുടെ ഏറ്റവും വികസിതമായ എയർക്രാഫ്റ്റാണ് സുഖോയ് 35. സിംഗിൾ സീറ്റ്, മൾട്ടിറോൾ ഗണത്തിൽ പെടുന്ന ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ സാങ്കേതികമായ പുരോഗതി മൂലം ഇതിനെ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ പ്ലസ് പ്ലസ് എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ശബ്ദത്തിന്റെ 2.25 മടങ്ങ് വേഗം ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിന് 36000 അടി പൊക്കത്തിൽ കൈവരിക്കാം. 8000 കിലോ ആയുധങ്ങൾ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഇതിന്റെ റേഞ്ച് 1600 കിലോമീറ്ററാണ്. ഇത്രയും വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിനെയാണു യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധവിമാനം വെടിവച്ചിട്ടത്. സുഖോയ് 35 വിമാനത്തിനു സ്റ്റെൽത്ത് ഇല്ല എന്ന ന്യൂനത മുതലെടുത്തായിരുന്നു യുക്രെയ്ന്റെ ആക്രമണമെന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

ഇത്രയും കരുത്തുറ്റ റഷ്യൻ വ്യോമസേനയെ മിഗ് 29, സുഖോയ് 27 തുടങ്ങിയ ശക്തി കുറഞ്ഞതും താരതമ്യേന പഴഞ്ചനുമായ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നേരിട്ടതെന്ന് ജ്യൂസ് എന്ന കൃത്രിമപ്പേരുള്ള ഒരു യുക്രെയ്നിയൻ പൈലറ്റ് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്.

ആകാശത്തു നിന്നു ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ആക്രമണണാണ് മിഗ് 29 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പൊതുവെ നടത്തുന്നത്. ആകാശത്തു തന്നെ ഒരു യുദ്ധവിമാനത്തിൽ നിന്നു മറ്റൊരു യുദ്ധവിമാനത്തിലേക്കുള്ള ആക്രമണമാണ് സുഖോയ് 27 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. സുഖോയ് 27 വിമാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാണെങ്കിലും ഇവയുടെ എണ്ണം യുക്രെയ്ൻ വ്യോമസേനയിൽ കുറവാണ്.

യുഎസ് വ്യോമസേനയുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തിയ ക്ലിയർ സ്കൈ എന്നു പേരുള്ള സൈനികാഭ്യാസങ്ങൾ യുക്രെയ്ൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് വളരെ ഗുണപരമായ പാഠങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നെന്നു ജ്യൂസ് പറയുന്നു. യുഎസിന്റെ എഫ് 15 വിമാനങ്ങളുമായിട്ടായിരുന്നു ഈ അഭ്യാസങ്ങൾ. പോളണ്ടിന്റെ വ്യോമസേനയും ഇതിൽ പങ്കു ചേർന്നിരുന്നു.

യുദ്ധത്തിനു മുൻപ് നടന്ന ഈ വ്യോമാഭ്യാസം യുക്രെയ്ൻ ഇതുവരെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എക്സർസൈസായിരുന്നു. നാറ്റോ യുദ്ധമുറകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധവും ക്ലിയർ സ്കൈ യുക്രെയ്നു നൽകി. റഷ്യൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ ശേഷികളും രീതികളും അനുകരിച്ചു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയായിരുന്നു എഫ് 15 വിമാനങ്ങൾ അഭ്യാസത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. എന്നാൽ ഇതിനനുസരിച്ച് തന്നെ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്താൻ യുക്രെയ്ൻ വ്യോമസേനയ്ക്കും കഴിഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ ദൗർബല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നു മനസിലാക്കാനും ഇവ മൂലം യുക്രെയ്ൻ വ്യോമസേനയ്ക്കു സാധിച്ചു.

സുഖോയ് 24 ഫെൻസർ എന്ന മറ്റൊരു യുദ്ധവിമാനവും യുക്രെയ്ൻ വ്യോമസേനയ്ക്കുണ്ട്. എന്നാൽ എണ്ണം കുറവായതിനാൽ ഇതിന്റെ സേവനങ്ങൾ വേണ്ടവിധം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും ജ്യൂസ് പറയുന്നു.

