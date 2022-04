റഷ്യൻ സേനയ്ക്കു മുന്നിൽ വീഴുന്നത് ആസോവ് ശക്തികേന്ദ്രം: യുക്രെയ്ന്റെ വിവാദ സൈനികർ ആര്?

യുക്രെയ്ന്റെ കരിങ്കടൽ തീരത്തെ നഗരമായ മരിയുപ്പോൾ റഷ്യൻ സേനയ്ക്കു മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുകയാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരികയാണ്. ഫെബ്രുവരിയിൽ റഷ്യ യുക്രെയ്നി‍ൽ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യമായാണു ഒരു പ്രധാനനഗരം റഷ്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനുമപ്പുറം മറ്റൊരു സവിശേഷത കൂടി മരിയുപ്പോളിനുണ്ട്. ആസോവ് ബറ്റാലിയന്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ഈ നഗരത്തിനാണ്. ആസോവ് ബറ്റാലിയനാണ് മരിയുപ്പോളിനെ പ്രധാനമായി സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത്. മരിയുപ്പോളിനെ വളഞ്ഞ റഷ്യൻ സേനയ്ക്കെതിരെ തീവ്രയുദ്ധം ആസോവ് ബറ്റാലിയൻ അഴിച്ചുവിട്ടു. ഒട്ടേറെ റഷ്യൻ ടാങ്കുകളും കവചിതവാഹനങ്ങളുമൊക്കെ അവർ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.



യുക്രെയ്നെതിരെ യുദ്ധം തുടങ്ങാനുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്നായി റഷ്യ പറഞ്ഞിരുന്നത് യുക്രെയ്നിൽ നവനാത്‌സികൾ പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഇതിലൂടെ അവർ ലക്ഷ്യം വച്ചത് ആസോവ് ബറ്റാലിയനെത്തന്നെയാണ്. യുക്രെയ്ൻ സേനായൂണിറ്റുകളിൽ കുപ്രസിദ്ധിയുടെ നിഴലുള്ള യൂണിറ്റാണ് ആസോവ്. ഇപ്പോൾ മരിയുപ്പോൾ വീഴാൻ പോകുന്നതോടെ ആസോവ് ബറ്റാലിയനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണ്.

വലതുപക്ഷ ചിന്താഗതി പുലർത്തുന്ന ഒരു സന്നദ്ധസേനയായാണു ആസോവ് ബറ്റാലിയൻ തുടങ്ങിയത്. 900 പേരോളം അംഗസംഖ്യയുള്ള ഈ സേന തീവ്രദേശീയത പുലർത്തുന്നവരാണ്. നവനാ‌ത്‌സി ചിന്താധാരകൾ ഇവർ പിന്തുടരുന്നെന്ന് വലിയ വിമർശനം ഇടക്കാലത്ത് ഉയർന്നിരുന്നു. 2014ൽ പേട്രിയറ്റ് ഓഫ് യുക്രെയ്ൻ, സോഷ്യൽ നാഷനൽ അസംബ്ലി എന്നീ വലതുപക്ഷ കക്ഷികൾ ചേർന്നാണ് ആസോവ് ബറ്റാലിയൻ രൂപീകരിച്ചത്. ആൻഡ്രി ബിലെറ്റ്സ്കി എന്നയാളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഇതിന്റെ സ്ഥാപനം.സോഷ്യൽ നാഷനൽ അസംബ്ലി അക്കാലത്ത് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെയും റോമ വംശജർക്കെതിരെയും ആക്രമണം നടത്തിയതിനാൽ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയിരുന്നു.

2014ൽ റഷ്യ യുക്രെയ്നിൽ നിന്നു ക്രൈമിയ പിടിച്ചെടുത്തു. തുടർന്ന് യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യൻ അനുകൂല വിമതമേഖലയായ ഡോൺബാസിലെ ഡോനെറ്റ്സ്കിലും ലുഹാൻസ്കിലും ആസോവ് ബറ്റാലിയൻ പോരാട്ടം നടത്തിയിരുന്നു. റഷ്യൻ വിമതരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്ന മരിയുപ്പോൾ 2014ൽ തിരികെ പിടിച്ചതോടെ ആസോവ് ബറ്റാലിയൻ യുക്രെയ്നിലെമ്പാടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. 2014 നവംബറിൽ യുക്രെയ്ന്റെ നാഷനൽ ഗാർഡ് സേനയിൽ ഒരു റെജിമെന്റായി ആസോവ് ബറ്റാലിയൻ ചേർക്കപ്പെട്ടു.

ആസോവ് ബറ്റാലിയനിൽ 20 ശതമാനത്തോളം നവനാത്‌സി സിദ്ധാന്തം പിന്തുടരുന്നവരാണെന്ന് റെജിമെന്റിന്റെ വക്താവായ ആൻഡ്രി ഡയാച്ചെങ്കോ പറഞ്ഞിരുന്നു. നാത്‌സി സിദ്ധാന്തങ്ങളോട് തങ്ങൾക്ക് ചായ്‌വുണ്ടെന്ന ആരോപണം ഉയരുമ്പോഴൊക്കെ ആസോവ് ബറ്റാലിയൻ അതു നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവരുടെ യൂണിഫോമിൽ വൂൾവ്സേഞ്ചൽ എന്ന നാസി ചിഹ്നമുണ്ടെന്നത് പലകോണുകളിൽ നിന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

നാത്സി ചായ്‌വ് കാരണം ആസോവ് ബറ്റാലിയനെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ആദ്യകാലത്ത് യുഎസ് മടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 2016ൽ ഈ വിലക്ക് നീക്കി. 2016ൽ ഫെയ്സ്ബുക് ആസോവ് ബറ്റാലിയനെ അപകടകരമായ സംഘടനയെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഇവരെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളും മറ്റും നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതോടെ ഈ വിലക്ക് ഭാഗികമായി നീക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Who is Ukraine’s Azov Battalion, the ‘ultra-nationalist’ group claiming chemical weapon attacks?