യുഎൻ സമാധാന സേനയുടെ ഭാഗമായി തെക്കൻ സുഡാനിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സമാധാന സേനയിലെ അംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിന്റെ ആദരവിന് പാത്രമായി മാറുകയാണ്. ഏൽപിച്ച ദൗത്യങ്ങൾക്കപ്പുറം തെക്കൻ സുഡാനിലെ ആളുകളെയും ഗ്രാമീണ സമൂഹങ്ങളെയുമൊക്കെ കൂടെനിന്ന് സഹായിക്കുകയും അവരെ മുന്നേറാനുള്ള പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന സേനാംഗങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്‌റെ അഭിമാനമായി മാറുന്നു.



യുഎൻ സമാധാന സേനയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈനികരെ നൽകുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. സേവനരംഗത്ത് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന മികവിനും സന്നദ്ധതയ്ക്കും ധൈര്യത്തിനും 1160 ഇന്ത്യൻ സമാധാന സേനാംഗങ്ങൽക്കാണ് ഇത്തവണ അഭിമാനകരമായ യുഎൻ മെഡലുകൾ ലഭിച്ചത്.

ഗ്രാമീണ ജനതയാണ് തെക്കൻ സുഡാനിൽ കൂടുതൽ. മൃഗപരിപാലനം നിത്യവൃത്തിക്കുള്ള ഒരു പ്രധാനമാർഗമാണ് ഇവിടെ. എന്നാൽ മൃഗചികിത്സയ്ക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തീരെ കുറവാണ്. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ തീരെ അപര്യാപ്തം എന്നു പറയാം. എന്നാൽ മലയാളിയായ ലഫ്. കേണൽ ഫിലിപ് വർഗീസും സംഘവും മൃഗചികിത്സ ഇവിടെയെത്തിക്കുന്നതിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. തെക്കൻ സുഡാനിലെ മലാക്കലിൽ സ്ഥിതിയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ലഫ്. കേണൽ ഫിലിപ് വർഗീസ് സിവിൽ- മിലിട്ടറി കോഓർഡിനേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫിസറും വെറ്ററിനറി ഡിറ്റാച്‌മെന്റ് കമാൻഡറുമാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള സംഘം തങ്ങളുടെ മികവുറ്റ സന്നദ്ധപ്രവർത്തനത്താൽ ഗ്രാമീണജനതയുടെ ബഹുമാനവും പ്രശംസയും ആർജിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

മൃഗചികിത്സ മാത്രമല്ല, തെക്കൻ സുഡാനിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കംപ്യൂട്ടർ, നൈപുണ്യ പരിശീലനം നൽകാനും അവരെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നിലെത്തിക്കാനും ഇന്ത്യൻ സേന നന്നായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, കായികപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നീ 3 മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണു സേനയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം. യുവാക്കളെ മികവുറ്റ പൗരൻമാരാക്കാനുള്ള ശിൽപശാലകൾ, വൊക്കേഷനൽ ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങിയവയും സേന നൽകുന്നു. തെക്കൻ സുഡാനിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വളരെ പൊസീറ്റീവായ ഒരു അടയാളം തങ്ങളെക്കുറിച്ചു വീഴ്ത്തുകയാണു ലക്ഷ്യമെന്ന് ലഫ്. കേണൽ ഫിലിപ് വർഗീസ് പറയുന്നു.

2011 ജൂലൈയിൽ സുഡാനിൽ നിന്നു വേർപെട്ടാണു തെക്കൻ സുഡാൻ പ്രത്യേക രാജ്യമായത്. എന്നാൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് മനുഷ്യവികസനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇത്. ജൂബ നഗരമാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം. 1.1 കോടി ജനങ്ങളിൽ 83 ലക്ഷം പേർക്കും സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്.

ആഭ്യന്തര സംഘർഷവും അതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളും, പട്ടിണിയും ഇവിടെ പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഒട്ടേറെ യുഎൻ സന്നദ്ധ സേനാംഗങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തു നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Serving for Peace: Indian Peacekeepers Receive Prestigious UN Medal for their Efforts to Protect Civilians, Build Peace