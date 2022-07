റഷ്യയ്ക്ക് മുന്നിൽ വീണ് ലുഹാൻസ്ക്: യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം വഴിത്തിരിവിലേക്ക്?

യുക്രെയ്നിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ലുഹാൻസ്ക് മേഖല തങ്ങളുടെ പൂർണ നിയന്ത്രണത്തിലായെന്ന് വാദവുമായി റഷ്യ. റഷ്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി സെർഗെയ് ഷൊയ്ഗുവാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.സഖ്യകക്ഷികളുടെ സഹായത്തോടെ ലുഹാൻസ്ക് മേഖലയെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയതായി അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിനെ അറിയിച്ചു. ലൈസിഷാൻസ്ക് നഗരത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ മാപ്പും റഷ്യ പുറത്തുവിട്ടു.



ലുഹാൻസ്കിലെ ലൈസിഷാൻസ്ക് പട്ടണത്തിൽ ആഴ്ചകളോളം തീവ്രമായ പോരാട്ടം റഷ്യ– യുക്രെയ്ൻ സൈനികർ നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്നലെ യുക്രെയ്ൻ സൈന്യം പിന്മാറ്റം നടത്തി. എന്നാൽ കനത്ത ആൾനാശമൊഴിവാക്കാനായിരുന്നു ഇതെന്ന് സംഭവം സ്ഥിരീകരിച്ച യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡീമർ സെലിൻസ്കി പറഞ്ഞു. ലൈസിഷാൻസ്കിൽ നിന്നു പിൻമാറിയെങ്കിലും ലുഹാൻസ്ക് തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി യുക്രെയ്നിയൻ വൃത്തങ്ങൾ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

റഷ്യൻ അനുകൂല വിമതർ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ലുഹാൻസ്കും ഡോനെറ്റ്സ്കും ഉൾപ്പെടുന്ന ഡോൺബാസ് മേഖല. 2014ൽ റഷ്യ ക്രൈമിയ പിടിച്ചടക്കിയ യുദ്ധം മുതൽ തന്നെ ഡോൺബാസിൽ വലിയ പോരാട്ടം നടന്നുവരികയായിരുന്നു. ലുഹാൻസ്ക് റിപ്പബ്ലിക്, ഡോനെറ്റ്സ്ക് റിപ്പബ്ലിക് എന്നീ പേരുകളിൽ ഈ മേഖലകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ രണ്ട് പരമാധികാര പ്രവിശ്യകളും വിമതർ സൃഷ്ടിച്ചു. റഷ്യയും സൗഹൃദരാജ്യങ്ങളുമൊഴിച്ച് രാജ്യാന്തര സമൂഹം ഇവയെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ലുഹാൻസ്ക് പിടിച്ചടക്കിയെന്ന വാദം ശരിയാണെങ്കിൽ അടുത്തതായി ഡോനെറ്റ്സ്കിലേക്കാകും റഷ്യ ശ്രദ്ധിക്കുകയെന്ന് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു.ലുഹാൻസ് വീഴുന്നതോടെ ഡോൺബാസിന്റെ 75 ശതമാനവും റഷ്യയുടെ കൈവശം വരും. ഇത് റഷ്യയെ സംബന്ധിച്ച് നാഴികക്കല്ലായ ഒരു നേട്ടമാണ്. ഡോൺബാസ് പിടിച്ചടക്കുക എന്നത് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു.ശക്തമായ കൽക്കരി, ധാതു നിക്ഷേപങ്ങളുള്ള മേഖലയാണ് ഡോൺബാസ്. ഇതു കാരണം റഷ്യയ്ക്ക് ഇവിടെ താൽപര്യങ്ങളുണ്ട്. ഡോൺബാസ് തങ്ങളുടെ കൈയിലാകുന്നത് ക്രൈമിയയുമായി ഒരു സമ്പർക്ക ഇടനാഴി ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായകമാകുമെന്നും റഷ്യ കണക്കുകൂട്ടുന്നു. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ കരിങ്കടലിലെ യുക്രെയ്ന്റെ സ്വാധീനം കുറയ്ക്കാനും ഇതുമൂലം സാധിക്കും.

കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളായി അതിശക്തമായ റോക്കറ്റ് ആക്രമണങ്ങൾക്കും തീവ്രയുദ്ധത്തിനും വേദിയായ ഡോനെറ്റ്സ്കിലെ സ്ലോവിയാൻസ്ക് ആയിരിക്കും റഷ്യയുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യമെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട്. എന്നാൽ സ്ലോവിയാൻസ്ക്, ക്രാമറ്റോർസ്ക് എന്നീ നഗരങ്ങൾക്കപ്പുറം മുന്നേറ്റം നടത്താൻ റഷ്യ പാടുപെടുമെന്നും നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു.

English Summary: Russia says its forces have full control of Ukraine's Luhansk region