റഷ്യയ്‌ക്കെതിരെ ആയുധമെടുത്ത് യുദ്ധത്തിനിറങ്ങിയ ബ്രസീലിയൻ മോഡൽ താലിറ്റ ഡുവാലി യുക്രെയ്‌നിൽ റഷ്യ നടത്തിയ മിസൈലാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. യുക്രെയ്‌നിലെ വടക്കുകിഴക്കൻ നഗരമായ ഹർകീവിൽ പതിച്ച മിസൈലിലാണ് മുപ്പത്തിയൊൻപതു വയസ്സുകാരിയായ താലിറ്റ വധിക്കപ്പെട്ടത്. ബ്രസീൽ മുൻ സൈനികനും ഇപ്പോൾ യുക്രെയ്‌നിൽ സന്നദ്ധ സേവന അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന പോരാളിയുമായ ഡഗ്ലസ് ബുറിഗോയും ഈ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. താലിറ്റയെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ബുറിഗോ മരിച്ചത്.



ഹർകീവിൽ താവളമടിച്ചിരുന്ന സന്നദ്ധസേനാ സംഘത്തിൽ അംഗമായിരുന്നു താലിറ്റ. ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു മിസൈലാക്രമണം നടക്കുകയും അതിൽപെട്ട് താലിറ്റയുടെ സംഘാംഗങ്ങളിൽ അവരൊഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. താലിറ്റ ബങ്കറിലേക്കു രക്ഷയ്ക്കായി മാറി. എന്നാൽ രണ്ടാമതൊരു മിസൈൽ ആക്രമണം കൂടി നടന്നതോടെ താലിറ്റയും കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നെന്നാണ് യുക്രെയ്ൻ അധികൃതർ പുറത്തുവിടുന്ന റിപ്പോർട്ട്.

താലിറ്റയുടെ സഹോദരനായ തിയോ റോഡ്രിഗോ സഹോദരിയെ ഹീറോ എന്നാണു വിശേഷിപ്പിച്ചത്. മൂന്നാഴ്ച ആയതേയുള്ളൂ ഇവർ യുക്രെയ്‌നിൽ എത്തിയിട്ട്. പോരാട്ടത്തിനു പുറമേ രക്ഷാപ്രവർത്തനം, മനുഷ്യസേവന ദൗത്യങ്ങൾ എന്നിവയിലും ഇവർ പങ്കുചേർന്നിരുന്നു.

ബ്രസീലിലെ റിബെറോ പ്രിസ്റ്റോയിൽ ജനിച്ച താലിറ്റ മോഡലും നടിയുമായാണ് തന്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. പിന്നീട് നിയമവും നഴ്‌സിങ്ങും പഠിച്ചു. മൃഗസ്‌നേഹികളുടെയും രക്ഷാപ്രവർത്തകരുടെയും വിവിധ എൻജിഒകളിലും ഇവർ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു.

താലിറ്റ ഇതാദ്യമായല്ല യുദ്ധരംഗത്തെത്തുന്നത്. മുൻപ് ഇറാക്കിൽ ഐഎസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇവർ പങ്കുചേരുകയും യുദ്ധദൃശ്യങ്ങളും ഡോക്യുമെന്ററികളും മറ്റും യൂട്യൂബിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇറാക്കിലെ സ്വതന്ത്ര കുർദ്ദിസ്ഥാൻ പ്രക്ഷോഭകരുടെ സായുധസേനയായ പെഷ്‌മേർഗാസിൽ അംഗമായിരുന്നു അന്ന് താലിറ്റ. സ്‌നൈപ്പർ റൈഫിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ താലിറ്റ വൈദഗ്ധ്യവും പരിശീലനവും തേടിയത് അക്കാലത്താണ്.

യുക്രെയ്‌നിലെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം രക്ഷാപ്രവർത്തക എന്ന നിലയിലാണ് താലിറ്റ എത്തിയത്. എന്നാൽ സ്‌നൈപ്പർ റൈഫിൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് കണ്ടറിഞ്ഞ് യുദ്ധമുഖത്തേക്ക് അവരെ നിയോഗിക്കുകയായിരുന്നു.

യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെയും ഒരു ബ്രസീലിയൻ മോഡലിന്റെ പേര് ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു. തകർന്നുകിടന്ന റഷ്യൻ ടാങ്കിനു മുകളിൽ കയറി പോസ് ചെയ്ത ലിസിയാനെ ഗുട്ടെറസിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഇത്. ഇതെത്തുടർന്ന് ലിസിയാനെ ധാരാളം കൊലപാതകഭീഷണികൾ നേരിട്ടു.

English Summary: Female Brazilian model and sniper is killed by Russian missile strik