സപോറീഷ്യയില്‍ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായാല്‍ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? യുക്രെയ്ൻ ഭീതിയിൽ

യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവനിലയമായ യുക്രെയ്‌നിലെ സപോറീഷ്യ കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചിലാണ് റഷ്യ കീഴ്‌പ്പെടുത്തിയത്. അപ്പോഴുണ്ടായ ശക്തമായ വെടിവെപ്പില്‍ തന്നെ രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ ആശങ്ക ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ റഷ്യ സപോറീഷ്യയോട് ചേര്‍ന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളില്‍ ഷെല്ലാക്രമണം നടത്തുന്നുവെന്നത് യൂറോപിലാകെ റേഡിയേഷന്‍ ആശങ്ക വര്‍ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സപോറീഷ്യയില്‍ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായാല്‍ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ലോകം ഭീതിയിലാണ്.

പ്രദേശത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം റഷ്യ ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും സപോറീഷ്യ ആണവനിലയത്തില്‍ ഇപ്പോഴും യുക്രെയ്ന്‍ ജീവനക്കാരാണുള്ളത്. ഏതാണ്ട് 10,000ത്തോളം പേര്‍ ഈ ആണവനിലയത്തില്‍ ജോലിയെടുക്കുന്നുവെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. റഷ്യന്‍ സൈനികര്‍ ഇവരെ ആയുധങ്ങള്‍ കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തൊഴിലെടുപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ബിബിസി അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

സപോറീഷ്യ ആണവ നിലയത്തിനു നേരെ വെടിവയ്ക്കുകയോ ആണവനിലയം മറയാക്കി യുക്രെയ്‌നികള്‍ക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന റഷ്യന്‍ സൈനികരെ പ്രത്യേകം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുമെന്ന് യുക്രെയ്ന്‍ പ്രസിഡന്റ് സെലെന്‍സ്‌കി ശനിയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. യുക്രെയ്ന്‍ സൈന്യത്തിനൊപ്പം രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികളും ഇത്തരം റഷ്യന്‍ സൈനികരെ ലക്ഷ്യമിടും. റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും തുടര്‍ച്ചയായ പ്രകോപനം യൂറോപിനു നേരെയുള്ള റേഡിയേഷന്‍ ഭീഷണിയാണെന്നും സെലെന്‍സ്‌കി പറഞ്ഞു.

സപോറീഷ്യ ആണവ നിലയത്തിലെ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനായി അടിയന്തര സുരക്ഷാ സമിതി യുഎന്‍ വിളിച്ചു ചേര്‍ത്തിരുന്നു. അതേസമയം മേഖലയിലെ സംഘര്‍ഷത്തെ തുടര്‍ന്ന ആണവനിലയത്തില്‍ ചോര്‍ച്ചയുണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് റഷ്യന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിശദീകരണം.

സപോറീഷ്യ ആണവനിലയം പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണെങ്കില്‍ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന് ഒറ്റവാക്കില്‍ പറയാനാവില്ല. മാര്‍ച്ചിലുണ്ടായ റഷ്യന്‍ ആക്രമണത്തില്‍ ഒന്നാം നമ്പര്‍ റിയാക്ടറിന് നേരെ ഷെല്ലാക്രമണം നടന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ റിയാക്ടറിന്റെ ശക്തമായ ചുമരുകള്‍ ഇതിനെ അതിജീവിച്ചുവെന്നാണ് അന്ന് യുക്രെയ്ന്‍ അറിയിച്ചിരുന്നത്. എത്ര ആഘാതത്തിലായിരിക്കും ആക്രമണം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ വലുപ്പവും. റിയാക്ടറുകള്‍ അടക്കമുള്ള തന്ത്രപ്രധാന നിര്‍മിതികള്‍ക്ക് പ്രദേശത്തെ റഷ്യന്‍ ഷെല്ലാക്രമണത്തില്‍ കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിക്കാന്‍ സാധ്യത ഏറെയാണ്.

റിയാക്ടറുകള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തണുപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സംവിധാനത്തിന് തകരാറ് സംഭവിക്കുകയോ തടസപ്പെടുകയോ ചെയ്താലും ആണവ നിലയം പൊട്ടിത്തെറിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍ ആദ്യം തന്നെ പ്രദേശത്തു നിന്നും ലക്ഷങ്ങള്‍ കുടിയൊഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടിവരും. പ്രദേശം മുഴുവന്‍ മനുഷ്യര്‍ക്ക് നഗ്നനേത്രങ്ങള്‍കൊണ്ടു കാണാനാവാത്ത റേഡിയോ ആക്ടീവ് മേഘം വന്നു മൂടും. റേഡിയേഷന്‍ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും അറിയണമെങ്കില്‍ പിന്നെയും വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിയേണ്ടി വരും.

ചെര്‍ണോബില്‍ ആണവ ദുരന്തത്തിന്റെ സമയത്ത് നേരിട്ട് റേഡിയേഷന്‍ ഏല്‍ക്കേണ്ടി വന്നവരില്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം തന്നെ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അര്‍ബുദവും ജനിതക വ്യതിയാനവും പോലെയുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വര്‍ഷങ്ങളോളവും തലമുറകള്‍ക്കുശേഷവും പിന്തുടരും. റേഡിയേഷന്റെ അളവിന് അനുസരിച്ച് ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ ശേഷം പോലും മനുഷ്യര്‍ അസുഖബാധിതരായേക്കാം.

1986ല്‍ ചെര്‍ണോബില്‍ ആണവ ദുരന്തം അനുഭവിച്ച രാജ്യമാണ് യുക്രെയ്ന്‍. ഇനിയൊരു ആണവദുരന്തം കൂടി താങ്ങാനുള്ള ശേഷി യുക്രെയ്‌നില്ല. ഇക്കാര്യം മനസിലാക്കി റഷ്യ സപോറീഷ്യയില്‍ ബ്ലാക്ക്‌മെയ്‌ലിങ്ങ് തന്ത്രമാണ് പയറ്റുന്നതെന്നാണ് യുക്രെയ്ന്‍ ആരോപണം.

English Summary: Shelling at the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant Is Raising Fears of an Accident. Here’s a Look at the Risks