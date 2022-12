ടിവി ഡിസ്‌പ്ലേകളുടെ സ്ഥല പരിമിതി മറികടന്ന്, തിയറ്ററിലേതു പോലെ വിശാലമായ രീതിയില്‍ വീട്ടില്‍ തന്നെ കണ്ടെന്റ് കാണാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മിക്കവരും. മറ്റൊരിക്കലും സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയില്‍ ഉന്നത നിലവാരമുള്ള കണ്ടെന്റും ഇന്നു ലഭ്യമാണെന്നിരിക്കെ ഇതെങ്ങനെ വലിയ സ്‌ക്രീനില്‍ കാണാമെന്നു ചിന്തിക്കുന്നവര്‍ ധാരാളം പേരുണ്ട്. ടിവിക്കു പകരം പ്രൊജക്ടര്‍ ആയാലോ? അപ്പോള്‍, പൊതുവെ മികച്ച പ്രൊജക്ടറുകള്‍ക്ക് വിലക്കൂടുതലാണെന്ന പ്രശ്‌നവും കടന്നുവരും. എന്തായാലും വിശാലമായ സ്‌ക്രീനിന്റെ ദൃശ്യ മികവ് ആസ്വദിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ പരിഗണിക്കേണ്ട പ്രൊജക്ടറാണ് ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനിയായ സെബ്രോണിക്‌സ് ഇപ്പോള്‍ വില്‍പനയ്ക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു കാരണങ്ങള്‍ പലതാണ്.



∙ സെബ്-പിക്‌സാപ്ലേ 17

വീടുകള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു മികച്ച പ്രൊജക്ടര്‍ എന്ന സങ്കല്‍പം സാക്ഷാത്കരിച്ചരിക്കുകയാണ് സെബ്രോണിക്‌സ്. തങ്ങളുടെ സെബ്-പിക്‌സാപ്ലേ 17 പ്രൊജക്ടറിന് 569 സെന്റിമീറ്റര്‍ (224-ഇഞ്ച്) വലുപ്പത്തില്‍ വരെ വിഡിയോയും മറ്റും കാണിക്കാനുള്ള ശേഷിയാണ് സെബ്രോണിക്‌സ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. സ്‌ക്രീന്‍ വലുപ്പം മാത്രമല്ല സെബ്-പിക്‌സാപ്ലേ 17നെ വേറിട്ടൊരു അനുഭവമാക്കുന്നത്. ഇതിന് 6000 ലൂമെന്‍സ് ബ്രൈറ്റ്‌നസും ഉണ്ടെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ഇതുവഴി മികവാർന്ന ദൃശ്യാനുഭവം നല്‍കാന്‍ തങ്ങളുടെ പ്രൊജക്ടറിനു സാധിക്കുന്നുവെന്ന് സെബ്രോണിക്‌സ് അവകാശപ്പെടുന്നു. വീട്ടില്‍ സിനിമാ അനുഭവം നല്‍കുന്ന കാര്യത്തില്‍ ഒരു വിപ്ലവം തന്നെയാണ് ഈ പ്രൊജക്ടര്‍ എന്നും ഉജ്ജ്വല ദൃശ്യ മികവ് സാധാരണക്കാരിലേക്കും എത്തിക്കുകയാണ് തങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.

വീട്ടില്‍ തന്നെ മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം എന്ന ആശയം സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സെബ്-പിക്‌സാപ്ലേ 17യില്‍ കാണാനാകുന്നത്. മികവുറ്റ കംപ്യൂട്ടര്‍ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള്‍, ഓഡിയോ സിസ്റ്റങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ നിര്‍മിച്ചു പേരെടുത്ത കമ്പനിയായ സെബ്രോണിക്‌സാണ് പുതിയ പ്രീമിയം പ്രൊജക്ടറായ സെബ്-പിക്‌സാപ്ലേ 17 പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

അത്യാകര്‍ഷകമായ പല ഫീച്ചറുകളും സെബ്-പിക്‌സാപ്ലേ 17ന് ഉണ്ട്. ഓട്ടോഫോക്കസ്, കീസ്‌റ്റോണ്‍ അഡാപ്‌റ്റേഷന്‍ തുടങ്ങിയവയ്‌ക്കൊപ്പം ഡോള്‍ബി ഓഡിയോയും നല്‍കാന്‍ കെല്‍പ്പുള്ള പ്രൊജക്ടറാണിത്. എല്‍ഇഡി ലാംപ് ആണ് പ്രൊജക്ടറില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ 6000 ലൂമെന്‍സ് ബ്രൈറ്റ്‌നസ് മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം തന്നെ പകരുമെന്നും വിഡിയോ മികച്ച നിലവാരത്തോടെ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുമെന്നതും കൂടാതെ, യഥാര്‍ഥമെന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ കാണാമെന്നതുമാണ് സെബ്-പിക്‌സാപ്ലേ 17നെ വേറിട്ട അനുഭവമാക്ക‍ുന്നത്.

∙ ശബ്ദവും മികച്ചത്

സെബ്-പിക്‌സാപ്ലേ 17 പ്രൊജക്ടറില്‍ മികവുറ്റ സ്പീക്കറുകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാന്‍ സെബ്രോണിക്‌സ് മറന്നിട്ടില്ല എന്നതും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇനി അതു പോരെങ്കില്‍ ശ്രാവ്യാനുഭൂതി അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ത്താനായി വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന സ്പീക്കര്‍ ശ്രേണിയില്‍ നിന്ന് ഇഷ്ടാനുസരണം മോഡലുകള്‍ വാങ്ങി പ്രൊജക്ടറിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. കേബിളുകളും വയറുകളും ഇല്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനായി ഡ്യുവൽ ബാന്‍ഡ് വൈ-ഫൈയും ബ്ലൂടൂത്തും പ്രൊജക്ടറിലുണ്ട്.

∙ ഒടിടി കണ്ടെന്റ് കാണാനും ഉചിതം

സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍ നല്‍കുന്ന ഹൈ-ക്വാളിറ്റി കണ്ടെന്റ് വലുതായി തന്നെ കാണണമെന്നുള്ളവര്‍ക്കും പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് സെബ്-പിക്‌സാപ്ലേ 17. സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ ആപ് പ്രൊജക്ടറില്‍ തന്നെ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാം! വേറെ ഉപകരണവുമായി സഹകരിപ്പിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു മികവ്. എന്നാല്‍, ഇന്‍പുട്ട് ഓപ്ഷന്‍സിന് ഒരു കുറവുമില്ല താനും. 2 എച്ഡിഎംഐ, 2 യുഎസ്ബി പോര്‍ട്ടുകളും പ്രൊജക്ടറകിനുണ്ട്. ഓഡിയോ വയര്‍ലെസായിട്ടല്ല എക്‌സ്‌റ്റേണല്‍ സ്പീക്കറിലേക്ക് നല്‍കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ഇതിനായി ഓക്‌സ് ഔട്ട്പുട്ട് പോര്‍ട്ടും ഉണ്ട്.

∙ ലാമ്പിന് ദീര്‍ഘായുസുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി

ഇടതടവില്ലാതെ കണ്ടെന്റ് ആസ്വദിക്കാനായി സെബ്-പിക്‌സാപ്ലേ 17 പ്രൊജക്ടറിന്റെ ലാമ്പിന് 30,000 മണിക്കൂര്‍ വരെ ആയുസ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. പ്രൊജക്ടറിലേക്ക് വയര്‍ലെസായി കണ്ടെന്റ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനും മിറര്‍ ചെയ്യാനും സാധിക്കുമെന്നും സെബ്രോണിക്‌സ് പറയുന്നു. പ്രൊജക്ടര്‍ സീലിങ്ങില്‍ പിടിപ്പിക്കാം. എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന റിമോട്ടും ഒപ്പം ലഭിക്കുന്നു. ഇനി ഓഫിസിലേക്കോ മറ്റെങ്ങോട്ടെങ്കിലുമോ പ്രൊജക്ടര്‍ ഒന്നു മാറ്റണമെന്നു തോന്നിയാല്‍ ഇതിനായി ഒരു ക്യാരി ബാഗും ഒപ്പം നല്‍കുന്നുമുണ്ട്.

വിനോദ പരിപാടികള്‍ ആസ്വദിക്കുന്നന്നതിന് ഇപ്പോള്‍ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്ന കമ്പനികളിലൊന്നായി സെബ്രോണിക്‌സ് മാറിയെന്ന് കമ്പനിയുടെ സഹസ്ഥാപകനും ഡയറക്ടറുമായ പ്രദീപ് ദോഷി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമധികം സൗണ്ട്ബാറുകള്‍ വില്‍ക്കുന്ന കമ്പനികളിലൊന്നാണ് സെബ്രോണിക്‌സ് എന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഏറ്റവും മികച്ച തിയറ്റര്‍ അനുഭവം പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനായാണ് ഏറ്റവും മേന്മയേറിയ സ്മാര്‍ട് പ്രൊജക്ടറായ സെബ്-പിക്‌സാപ്ലേ 17 അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രൊജക്ടര്‍ വാങ്ങാന്‍ പൊതുവെ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന പണത്തിന്റെ ഒരംശം മാത്രം മുടക്കി വിശാലമായ സ്‌ക്രീനില്‍ കണ്ടെന്റ് കാണാമെന്നുള്ളത് തിയറ്ററില്‍ പോയി സിനിമകളും മറ്റും കാണുന്നവര്‍ക്ക് ആസ്വാദ്യകരമായ കാര്യമായിരിക്കുമെന്ന് തനിക്കുറപ്പാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സെബ്-പിക്‌സാപ്ലേ 17 ഫ്‌ളിപ്കാര്‍ട്ട് വഴിയാണ് വില്‍ക്കുന്നത്. തുടക്ക വില്‍പന സമയത്തു മാത്രം വില 24,999 രൂപ ആയിരിക്കും വില. പിന്നെ വില ഉയര്‍ന്നേക്കും.

