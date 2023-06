ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ വൻ ഓഫർ; 6,499 രൂപയ്ക്ക് സ്മാർട് ടിവി, 4,990 രൂപയ്ക്ക് വാഷിങ് മെഷീൻ

രാജ്യത്തെ മുന്‍നിര ഇ–കൊമേഴ്സ് കമ്പനിയായ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ സ്മാർട് ടിവികൾക്ക് വൻ ഓഫറുകളൊരുക്കി തോംസൺ. തോംസണിന്റെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള ടിവികൾക്കും ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങൾക്കും വൻ ഓഫറാണ് നൽകുന്നത്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ജൂൺ 9 മുതൽ 14 വരെയാണ് ‘ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ബിഗ് സേവിങ് ഡേയിസ് സെയിൽ’ നടക്കുന്നത്. തോംസണിന്റെ മിക്ക ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും വൻ ഇളവുകളാണ് നൽകുന്നത്.



24 ഇഞ്ച് എച്ച്ഡി റെഡി എൽഇഡി സ്മാർട് ടിവി 6,999 ന് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും. തോംസണിന്റെ പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച എയർ കൂളറുകൾ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ലഭിക്കും. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എച്ച്ഡിഎഫ്സി, കോട്ടക് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ 10 ശതമാനം ക്യാഷ്ബാക്ക് ലഭിക്കും.

തോംസൺ അടുത്തിടെ ആൻഡ്രോയിഡ് 11ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 32 ഇഞ്ച്, 40 ഇഞ്ച്, 42 ഇഞ്ച് ടിവികളും, 43 ഇഞ്ച്, 50 ഇഞ്ച്, 65 ഇഞ്ച് സൈസുകളിൽ ഗൂഗിൾ ടിവികളും അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. പുതിയ ടിവികൾക്കൊപ്പം തോംസൺ 9, 10, 11, 12 കിലോഗ്രാം സെമി ഓട്ടമാറ്റിക് വാഷിങ് മെഷീനുകളുടെ പുതിയ സീരീസും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ സ്മാർട് ടിവി

ഫ്ലിപ്കാർട്ട് സെയിലിൽ കേവലം 6,499 രൂപയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയുടെ ടിവി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തോംസൺ 32PATH0011, 32 ഇഞ്ച് എച്ച്ഡി എൽഇഡി സ്മാർട് ടിവി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 8,499 രൂപയ്ക്കാണ്. 40 ഇഞ്ച് മോഡലിനു 16,499 രൂപയും 75 ഇഞ്ച് അൾട്രാ എച്ച്ഡി 4കെ സ്മാർട് ടിവിക്ക് 79,999 രൂപയുമാണ് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത്. 65 ഇഞ്ച് 4കെ ടിവിയുടെ വില 53,999 രൂപയാണ്. 24 ഇഞ്ചിന്റെ എൽഇഡി ടിവി 6,499 രൂപയ്ക്കും വിൽക്കുന്നു.

∙ വാഷിങ് മെഷീനുകൾ

ഫ്ലിപ്കാർട് വഴി തോംസണിന്റെ സെമി ഓട്ടമാറ്റിക് വാഷിങ് മെഷീനുകളും വിൽക്കുന്നുണ്ട്. സെമി ഓട്ടമാറ്റിക് വാഷിങ് മെഷീനുകൾ 6.5, 7, 7.5, 8.5 കിലോഗ്രാം എന്നിങ്ങനെ 4 വ്യത്യസ്ത വേരിയന്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. 6.5 കിലോഗ്രാം സെമി ഓട്ടമാറ്റിക് ടോപ് ലോഡ് വാഷിങ് മെഷീൻ 7,290 രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്. 10.5 കിലോഗ്രാം ഫുൾ ഓട്ടമാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിങ് മെഷീന് 22,990 രൂപയാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വില. തോംസൺ 7 കിലോഗ്രാം സെമി ഓട്ടമാറ്റിക് വാഷറിന്റെ വില 4,990 രൂപയാണ്.

∙ എയർ കൂളറുകൾ

28 മുതൽ 85 ലീറ്റർ വരെയുള്ള പഴ്സണൽ, വിൻഡോ, ഡിസേർട്ട് വിഭാഗത്തിലുള്ള പുതിയ എയർ കൂളറുകളാണ് തോംസൺ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയത്. ലോകോത്തര ഫീച്ചറുകളും സ്‌മാർട് ടെക്‌നോളജിയും കൊണ്ട് പാക്കേജ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന പുതിയ തോംസൺ കൂൾ പ്രോ സീരീസ് എയർ കൂളറുകളിൽ നിരവധി ഫീച്ചറുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പഴ്സണൽ വിഭാഗത്തിലുള്ള കൂളറിന്റെ അടിസ്ഥാന വില 4,999 രൂപയാണ്. വിൻഡോ വിഭാഗത്തിൽ 5,799 രൂപയാണ് വില. ഡിസേർട്ട് വിഭാഗത്തിൽ 8,199 രൂപയുടേതാണ് വില കൂടിയ കൂളർ.

∙ എയർ കണ്ടീഷണർ

1 ടൺ, 1.5 ടൺ ശേഷിയുള്ള തോംസൺ എയർ കണ്ടീഷണറുകളും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ വിൽപനയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. എസികൾ ഫിക്‌സഡ് സ്പീഡ്, ഇൻവെർട്ടർ സെഗ്‌മെന്റുകളിലെല്ലാം ലഭ്യമാണ്. തോംസൺ എസിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 25,999 രൂപയാണ്. കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എസിക്ക് 42,999 രൂപയുമാണ് വില.

English Summary: Flipkart's Big Saving Days Sale: Thomson announces unbeatable offers on its entire range of Smart TVs, Washing Machines, Air Coolers