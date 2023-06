റിയൽമി 11 പ്രോ 5ജി എത്തി; 100 എംപി ക്യാമറ, ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ എംആർപി, നിരവധി ഇളവുകളും

100 മെഗാപിക്സൽ ക്യാമറയും മീഡിയടെക് ഡിമെൻസിറ്റി 7050 ചിപ്​സെറ്റുമായി റിയൽമി 11 പ്രോ വിപണിയിലേക്കെത്തി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഇന്ത്യയിൽ റിയൽമി 11 സീരീസിന്റെ ഭാഗമായി റിയൽമി 11 പ്രോ പ്ലസിനൊപ്പം റിയൽമി 11 പ്രോ പുറത്തിറക്കിയത്. സ്മാർട് ഫോൺ മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റുകളിൽ വരുന്നു. 8GB+128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 23,999 രൂപയും 8GB+256GB 24,999 രൂപയും 12GB+256GB വേരിയന്റിന് 27,999 രൂപയുമാണ് വില . ബാങ്ക് കാർഡുകൾക്കും വാലറ്റുകളിലും മറ്റുമായി 1500 രൂപയോളം വിലക്കിഴിവും ലഭിക്കും.

Realme 11 Pro സവിശേഷതകൾ

ഡിസ്‌പ്ലേ: ഉയർന്ന 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.7-ഇഞ്ച് ഫുൾ HD+ OLED ഡിസ്‌പ്ലേ

പിൻ ക്യാമറ: 100MP പ്രധാന ക്യാമറ + 2MP പോർട്രെയ്റ്റ് ലെൻസ്



മുൻ ക്യാമറ: 16MP സെൽഫി ഷൂട്ടർ

ചിപ്‌സെറ്റ്: മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7050

സ്റ്റോറേജ്: 8GB+128GB, 8GB+256GB, 12GB+256GB.



ബാറ്ററി: 67W SuperVOOC ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 5,000mAh ബാറ്ററി.



ഒഎസ്: ആൻഡ്രോയിഡ് 13 ഔട്ട്-ഓഫ്-ദി-ബോക്‌സ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിയൽമി യുഐ 4.0.



റിയൽമി 11 പ്രോ പ്ലസ്(Realme 11 Pro+ 5G)കഴിഞ്ഞയാഴ്ച വിപണിയിലേക്കെത്തിയിരുന്നു. 200 എംപി ക്യാമറയുമായി വിപണിയുടെ ശ്രദ്ധനേടിയിരിക്കുകയാണ് റിയൽമി 11 പ്രോ പ്ലസ്. രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റുകളിലായാണ് സ്മാർട് ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 8 ജിബി റാം + 256 ജിബി ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 27,000 രൂപയും 12 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 29,999 രൂപയുമാണ് വില.

English Summary: Realme 11 Pro 5G with 100 MP camera now available for purchase on Flipkart: Price, sale offers and more