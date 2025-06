സ്വന്തം ഫോട്ടോയ്ക്ക് 'ഗുമ്മു' പോരെന്നു പറയുന്നവരാണ് നമുക്കു ചുറ്റും. ഫോട്ടോഷോപ്പോ, ക്യാപ്ചര്‍ വണ്ണോ, സ്‌കൈലമോ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ എഡിറ്റു ചെയ്യണമെങ്കില്‍ പഠിക്കണം. സമയവും വെറുതെ കളയണം. അപ്പോഴും തൃപ്തി തോന്നണമെന്നുമില്ല. എന്നാല്‍പ്പിന്നെ, ഇനി പുതിയ രീതിയൊന്നു പരീക്ഷിച്ചാലോ? ഫോട്ടോ പ്രൊഫഷണല്‍ നിലവാരത്തില്‍ എഡിറ്റു ചെയ്ത് തരാമെന്നാണ് നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയില്‍ (എഐ) അധിഷ്ഠിതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ചാറ്റ്ജിപിറ്റി പറയുന്നത്.

ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ എഐ സേവനങ്ങളിലൊന്നായ ചാറ്റ്ജിപിറ്റി ഇക്കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളില്‍ കൈവരിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പുരോഗതിയാണ് ഇത്. ഫോട്ടോയുടെ റസലൂഷനും, അതിലെ വിശദാംശങ്ങളും പെരുപ്പിച്ചെടുക്കാനും മറ്റു ബഹുവിധ മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവരാനും കെല്‍പ്പുളള ടൂളായി വളര്‍ന്നു തുടങ്ങുകയാണ് സാം ഓള്‍ട്ട്മാന്‍ മേധാവിയായ ഓപ്പണ്‍എഐ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്ന ചാറ്റ്ജിപിറ്റി.

സാങ്കൽപിക സാഹചര്യങ്ങളും നൽകും

മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്താല്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യബോധമുണര്‍ത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളോ, തനിക്കു ചുറ്റും കൃത്രിമ വസ്തുക്കള്‍ വച്ചുളള ചിത്രങ്ങളോ, സാങ്കല്‍പ്പിക സാഹചര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചു നല്‍കും ചാറ്റ്ജിപിറ്റി.

ഏതാനും മാസം മുമ്പ് വന്ന ഗിബ്‌ലി (Ghibli) സ്റ്റൈല്‍ വൈറലായിരുന്നത് ഓര്‍ക്കുമല്ലോ. ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രളയമായിരുന്നു പിന്നീട് കണ്ടത്. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിന്റെയും റെഡിറ്റിന്റെയും കരകവിഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ശൈലിയില്‍ സൃഷ്ടിച്ച ചിത്രങ്ങളെന്ന് നിരീക്ഷകര്‍ പറയുന്നു. ആ കാലവും കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എഐ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിങ്.

പ്രെഫഷണല്‍ സ്റ്റുഡിയോകളില്‍ വച്ചിരിക്കുന്ന ലൈറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവും ചാറ്റ്ജിപിറ്റി ആര്‍ജ്ജിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഒരു പ്രത്യേക ഫോക്കല്‍ ലെങ്ത് ഉള്ള ലെന്‍സ് ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രമെടുത്താല്‍ വരാവുന്ന കംപ്രഷനും, വക്രീകരണവും പോലും അത് പഠിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നും കാണാം.

ഒരു നിശ്ചിത ഫോക്കല്‍ ലെങ്ത് ഉപയോഗിച്ച് (ഉദാ. 85എംഎം അല്ലെങ്കില്‍ 35 എംഎം) പോര്‍ട്രെയ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ സ്റ്റുഡിയോയില്‍ നാടകീയത കലര്‍ത്തിയെടുത്ത ഫോട്ടോ പോലെ തുടങ്ങിയ വിവരണങ്ങള്‍ പോലും മനസിലാക്കി അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഫോട്ടോ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ചാറ്റ്ജിപിറ്റിക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് റെഡിറ്റിലും എക്‌സിലും മറ്റുമുള്ള പോസ്റ്റുകള്‍ സ്ഥരീകരിക്കുന്നത്.

എത്ര നല്ല പ്രോംപ്റ്റ് ആണ് നല്‍കുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും

ആഴത്തിലുള്ള കറുത്ത പശ്ചാത്തലം, മുഖം മാത്രം കണ്ടാല്‍ മതി എന്നൊക്കെയുള്ള വിവരണങ്ങള്‍ നല്‍കിയും ചാറ്റ്ജിപിറ്റി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം. എന്നാല്‍, എത്ര നല്ല പ്രോംപ്റ്റ് ആണ് നല്‍കുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും തിരിച്ചുകിട്ടുന്ന ചിത്രങ്ങളും എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം.



മുഖത്ത് വെള്ളത്തുള്ളികള്‍ വച്ച് ഫോട്ടോ പരിഷ്‌കരിക്കണം എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അതിനും സജ്ജമാണ് ചാറ്റ്ജിപിറ്റി. ഫോട്ടോ തിരിച്ചുകിട്ടേണ്ട റെസലൂഷന്‍, ആസ്‌പെക്ട് റേഷ്യോ തുടങ്ങിയവയും നല്‍കണം. ഇത് പ്രൊഫൈല്‍ ചിത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ മാത്രമല്ല, പരസ്യങ്ങള്‍ക്കു മുതല്‍ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇങ്ങനെ മികവാര്‍ന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ ചാറ്റ്ജിപിറ്റി വഴി ഒരുക്കിയെടുക്കാം.



ചിത്രങ്ങള്‍ ലഭിക്കേണ്ടവര്‍, ചാറ്റ്ജിപിറ്റിയില്‍ ലോഗ്ഇന്‍ ചെയ്യണം. തുടര്‍ന്ന് വേണ്ട ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. അതിനൊപ്പം പ്രോംപ്റ്റ് നല്‍കണം. നിങ്ങള്‍ക്ക് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാന്‍ ചില പ്രോംപ്റ്റുകള്‍ ചാറ്റ്ജിപിറ്റി തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷിക്കേണ്ടവര്‍ക്കായി ഏതാനും എണ്ണം ചേര്‍ക്കാം. ഇവയെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ആന്‍ഡ് വൈറ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്:

ഹൈ-കോണ്‍ട്രാസ്റ്റ് ബ്ലാക് ആന്‍ഡ് വൈറ്റ് ചിത്രമാണ് വേണ്ടതെങ്കില്‍:



''Render a high-contrast, close-up monochrome portrait using a virtual 85mm lens effect in 8K. Face should be directly lit with soft tones on the forehead and cheeks. Add light smoke in the background fading into black. Emphasize fine facial details with crisp clarity. 1:1 aspect ratio.''



മൂഡി ബ്ലാക്ക് ആന്‍ഡ് വൈറ്റാണ് വേണ്ടതെങ്കില്‍: 'Generate a moody black and white side-profile portrait with a sharp focus on facial texture. Simulate a 24mm lens look, 4K resolution. Light rain on skin, subtle glistening effect, and soft shadows cast on a deep matte black background. Expression: calm and introspective. Use a 3:2 aspect ratio.'



ലോ ആങ്ഗിള്‍ ഷോട്ട് വേണമെന്നുള്ളവര്‍ക്ക്: 'Create a dramatic low-angle black and white portrait of my face with a confident expression. Use a cinematic 50mm lens effect, ultra-high-definition (10K), soft mist around the shoulders, and strong contrast lighting. The background should be completely black, and only the face should be in sharp focus. 4:3 ratio.'



പ്രോംപ്റ്റുകള്‍ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കാം. അല്ലെങ്കില്‍ ചാറ്റ്ജിപിറ്റിയോടു തന്നെ വേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ് പ്രോംപ്റ്റ് എഴുതി വാങ്ങാം.