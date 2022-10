കോടികളുടെ ‘ഡീൽ’; ഐഫോണിനെ ആകർഷിച്ച് കേന്ദ്രം; ഇനി ‘മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ’യുടെ കാലം?

‘മെയ്ഡ് ഇൻ ജപ്പാൻ’– പേനയായാലും ടോർച്ചായാലും പണ്ട് ഇത്രയും കണ്ടാൽ മതി, ആരും വീഴും. സംഗതി കൊള്ളാം. ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പാണ്. ജപ്പാനു പിന്നാലെ മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന വന്നു, മെയ്ഡ് ഇൻ തയ്‌വാൻ വന്നു, പിന്നാലെ പലരും വരുന്നു. ഇത്തരം വിദേശ നിർമിത ബ്രാൻഡുകളുടെ പിന്നാലെ ഇന്ത്യക്കാരും നിരന്നു. അന്നൊക്കെ ഇതെല്ലാം ചുമ്മാ കണ്ടുകൊണ്ട് ‘മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ’ എന്ന ബ്രാൻഡും നിലനിന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാലം മാറി. നോക്കിയിരിക്കെ ഐ ഫോൺ നിർമാണം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു. ഇനി അറിയേണ്ടത് ഒന്നു മാത്രം. മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഗുണമേന്മയുടെ രാജ്യാന്തര ബ്രാൻഡാകുമോ? ഐ ഫോൺ നിർമാണം ഇന്ത്യയിലെത്തുമ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ‘അൺ ബോക്സ്’ ആകുന്നു. ഐ ഫോൺ ഓരോ വേരിയന്റും ഇറങ്ങുന്നത് ലോകത്ത് ഉൽസവമാണ്. ഇപ്പോൾ ഐഫോൺ നിർമാണം ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നതും വാസ്തവത്തിൽ ഉൽസവമായിരിക്കുന്നു; വിപണിക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും. ഗുണമേന്മയുടെ അവസാന വാക്കായ ഐ ഫോണിനൊപ്പം മറ്റ് രാജ്യാന്തര ബ്രാൻഡുകളും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആകുമ്പോൾ ഐ ഫോണിനടക്കം വില കുറയുമോ ? അതേസമയം നിർമാണം ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമ്പോൾ നിലവാരം കൂടുമോ, അതോ കുറയുമോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് വിദേശ കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത്? ഐ ഫോണിലെ ‘ഐ’ ഇനി മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ ചിഹ്നമാകുമോ ?



∙ ചൈനയുടെ നഷ്ടം, ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടം

രാജ്യത്തെ 14 പ്രധാന മേഖലകൾക്ക് കരുത്തേകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, വൻകിട വിദേശ കമ്പനികളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനായി 2021ലാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രൊഡക്‌ഷൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ് (പിഎൽഐ) സ്കീം ഒരുക്കിയത്. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ടെലികോം, നെറ്റ്‌വർക്കിങ് ഉൽപന്നങ്ങളുടെ രംഗത്തെ വിദേശ കമ്പനികൾക്ക് സർക്കാർ 5 വർഷത്തേക്ക് 4-6% ഇൻസെന്റീവ് നൽകും. ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതോടെ കൂടുതൽ വിദേശകമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കും. അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ കൂടുതൽ നിർമാണകേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും കയറ്റുമതി ഉയർത്താനും സ്കീം വഴിയൊരുക്കും. പിഎൽഐ പദ്ധതിയുടെ ആകെ ചെലവ് ഏകദേശം 40,995 കോടി രൂപയാണ്. അതിൽ 40,951 കോടി ഇൻസെന്റീവ് നൽകാനും 44 കോടി ഭരണച്ചെലവിനും ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് തീരുമാനം.

ചൈനയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പ്ലാന്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനോ തുടരുന്നതിനോ പകരം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കമ്പനികൾക്കു വരാമെന്ന ക്ഷണക്കത്തായിരുന്നു പിഎൽഐ സ്കീം എന്നും പറയാം. കോവിഡ് കാലത്ത് ചൈനയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന തിരിച്ചടിയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേട്ടമായി മാറി. കൂടാതെ, വിദേശകമ്പനികൾക്ക് ഇടമൊരുക്കുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശനാണ്യശേഖരവും വരുമാനവും കൂടുകയും തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

∙ ഐഫോൺ നിർമാണം: നേട്ടം ഇന്ത്യയ്ക്കോ ആപ്പിളിനോ?

ഇന്ത്യയിലെ പ്ലാന്റുകളിൽ നിർമാണം നടത്തുന്നതിലൂടെ ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഉൽപാദനയിടം ഒരുക്കുക എന്നതു മാത്രമല്ല ആപ്പിളിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇവിടത്തെ വിപണിയിലെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ആപ്പിൾ കമ്പനി ആ വിപണിയെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാനും അവിടെ തങ്ങളുടെ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ശക്തിപ്പെടുത്താനും കൂടിയാണ് ഇതുവഴി ശ്രമിക്കുന്നത്. സ്വന്തം നാട്ടിൽതന്നെ ഐഫോൺ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നത് കൂടുതൽ പേർക്ക് ‘എന്നാലൊരു ഐഫോൺ വാങ്ങിയാലോ’ എന്ന ചിന്ത നൽകുകയും ചെയ്തേക്കാം. നിലവിൽ ലോകത്തെ ഐഫോൺ ഉൽപാദനത്തിന്റെ 1.5% മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളതെങ്കിലും അനുകൂലമായ വിപണനസാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനായാൽ ആ കണക്കിലൊരു കുതിപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

∙ ഐഫോൺ നിർമിക്കും, കയറ്റി അയയ്ക്കും

ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കുന്ന ഫോണുകൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയയ്ക്കാമെന്ന നേട്ടവുമുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയ്ക്കും സാമ്പത്തികമായി ഗുണകരമാകും. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മുതൽ ഏകദേശം 100 കോടി ഡോളറിന്റെ ഐഫോണ്‍ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ രാജ്യത്തിനു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കണക്കു വച്ചു നോക്കിയാൽ, 2023 മാർച്ചിനകം 250 കോടി ഡോളറിന്റെ ‘മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ’ ഐഫോണുകൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെത്തിച്ച് വിൽക്കാനാകും. യൂറോപ്പിലേക്കും പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുമാണ് ഇവിടെനിന്ന് ഇവ കൂടുതലായി കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. 5 വർഷത്തിനകം 5000 കോടി ഡോളറിന്റെ ഐഫോൺ നിർമാണം ഇന്ത്യയിൽ നടത്താനാകുമോ എന്ന് ആപ്പിളിനോട് ഇന്ത്യ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ‌പിഎൽഐ സ്കീം വഴിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഐഫോൺ നിർമാണം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ രാജ്യം ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനായി ഫോക്സ്‌കോൺ, വിസ്ട്രോൺ, പെഗാട്രോൺ എന്നീ നിർമാതാക്കൾ 8000 കോടി രൂപയുടെ വ്യക്തിഗത നിർമാണം ഇവിടെ നടത്തണം. നിലവിൽ ഏകദേശം 10,000 കോടി രൂപയുടെ ഐഫോണുകൾ മാത്രമാണ് മൂന്ന് നിർമാതാക്കളും കൂടി നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ, ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇന്ത്യയിൽ 47,000 കോടി രൂപയുടെ ഐഫോണുകൾ നിർമിച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.

എങ്കിലും, ചൈനയിലെപ്പോലെ ഗാഡ്ജറ്റ് നിർമാണരംഗത്തെ ഒരു വമ്പൻ സാന്നിധ്യമായി ഇന്ത്യ മാറാൻ ഇനിയും വർഷങ്ങളെടുത്തേക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ചൈനയിൽ 23 കോടി ഐഫോണുകൾ നിർമിച്ചപ്പോൾ, ഇന്ത്യയിൽ 30 ലക്ഷം ഐഫോണുകൾ മാത്രമാണ് നിർമിക്കാനായത്. അതേസമയം, ഇന്ത്യയിലെ സപ്ലൈ ചെയ്നിൽ വൈവിധ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഐഫോണിനു പുറമേ, ബീറ്റ്സ് ഹെഡ്ഫോണുകളുടെയും എയർപോഡുകളുടെയും നിർമാണം ഇവിടെ നടത്താൻ ആപ്പിൾ തയാറെടുക്കുന്നുണ്ട്. സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ വാച്ചുകൾ, ആപ്പിൾടിവി, ഐപാഡ്, മാക്ബുക് എന്നിങ്ങനെ ആപ്പിളിന്റെ മറ്റ് ഗാഡ്ജറ്റുകളുടെ ഉൽപാദനവും ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം.

∙ പണ്ടും ഐഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ, ഇത്തവണ പുത്തൻ മോഡൽ

2017ലാണ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാന്റുകളിൽ ആപ്പിൾ ഐഫോൺ നിർമാണം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഐഫോൺ എസ്ഇ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആദ്യം നിർമിച്ചത്. പിന്നീട് ഐഫോൺ 11, ഐഫോൺ 12, ഐഫോൺ 13 എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ മോഡലുകൾ തയ്‌വാൻ കമ്പനികളായ ഫോക്‌സ്‌കോൺ, വിസ്‌ട്രോൺ, പെഗാട്രോൺ എന്നിവയുടെ ഇന്ത്യൻ പ്ലാന്റുകളിൽ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ മോഡലുകളെല്ലാം വിപണിയിലിറങ്ങി ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ അവ ഉൽപാദിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ, പുറത്തിറങ്ങിയ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം ഒരു പുത്തൻ മോഡലിന്റെ നിർമാണം ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്; ഐഫോൺ 14 സീരീസിലൂടെയാണ് ആ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം.

2022 സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തിറക്കിയ 14 സീരീസിൽ ഐഫോൺ 14, ഐഫോൺ 14 പ്ലസ്, ഐഫോൺ 14 പ്രോ, ഐഫോൺ 14 പ്രോ മാക്സ് എന്നീ 4 മോഡലുകളിലൂടെയാണ് ആപ്പിൾ ആരാധകരുടെ കയ്യടി നേടിയത്. ഇതിലെ അടിസ്ഥാന മോഡലായ ഐഫോൺ 14ന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഏകദേശം 79,900 രൂപ വിലയുണ്ട്. നിലവിൽ, തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രീപെരുംപുത്തൂരിലുള്ള ഫോക്‌സ്‌കോൺ പ്ലാന്റിലാണ് 14 സീരീസിലെ ഐഫോണുകളുടെ നിർമാണം നടക്കുന്നത്. വർഷാവസാനത്തോടെ ഐഫോൺ 14 ഉൽപാദനത്തിന്റെ 5% ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റാനും 2025നകം അത് 25 ശതമാനമാക്കി ഉയർത്താനുമാണ് പദ്ധതി.

∙ ഐഫോൺ എത്രത്തോളം ഇന്ത്യനാകും!

യഥാർഥത്തിൽ, പൂർണമായും ഇന്ത്യൻ നിർമിതമാണോ ഇങ്ങനെ ഒരുക്കുന്ന ഐഫോണുകൾ? അല്ല, എന്നുതന്നെയാണ് ഉത്തരം. വിവിധ പാർട്ടുകൾ കൃത്യമായി യോജിപ്പിച്ച് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന ഗാഡ്ജറ്റ് ഒരുക്കുന്ന അവസാന പ്രോസസാണ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാന്റുകളിൽ നടക്കുന്നത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഐഫോൺ നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിച്ച് അവ അസംബ്ൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ‘മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ’ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഐഫോണിൽ പോലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗവും ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ചതല്ല. 2017 മുതൽ ഇത്തരത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാന്റുകളിൽ ഐഫോൺ ‘നിർമാണം’ നടക്കുന്നത്. അതിനാൽത്തന്നെ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഐഫോണുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവയുടെ വില കുറയാനുള്ള സാധ്യത നന്നേ കുറവാണ്.

കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപാദിപ്പിച്ച ഐഫോണുകൾക്കൊന്നും ഇവിടെ വിലക്കുറവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിനാൽ 14 സീരീസിന്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെത്തന്നെ തുടരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇന്ത്യൻ നിർമിത പാർട്ടുകൾ കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന കാലത്തു മാത്രമേ ഇവിടെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഐഫോണുകൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് രാജ്യത്തു വിൽക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നു ചുരുക്കം. എന്നാൽ, വലിയ സാധ്യതകളുള്ള ഇന്ത്യൻ വിപണിയെ കയ്യിലെടുക്കാൻ ആപ്പിൾ വിലയിലെന്തെങ്കിലും ‘മാജിക്’ കാണിക്കുമോ എന്നു കാത്തിരുന്നു തന്നെ കാണേണ്ടി വരും.

∙ അല്ല, ഐ ഫോണിന് ഇന്ത്യയിൽ വില കുറയുമോ!

ലോകത്ത് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് പുതിയ മോഡൽ ഐഫോൺ കിട്ടുന്നത്? പുത്തൻ ഐഫോൺ ഇറങ്ങിയ ഉടനെ, ആപ്പിൾ ഗാഡ്ജറ്റുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മിക്കവരും അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇതാണ്. പിന്നെ വിദേശരാജ്യങ്ങളിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചുത്തുടങ്ങും. അവിടുത്തെ വിലയും ഓഫറുകളുമെല്ലാം ചൂടോടെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഒരെണ്ണമിങ്ങു കൊണ്ടുവരാമോ എന്ന ചോദ്യവും പതിവാണ്!

എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് ഫോണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഐഫോണിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വലിയ വില തന്നെയാണ് വില്ലൻ. മൾട്ടിനാഷനൽ ടെക്നോളജി കമ്പനിയായ ആപ്പിളിന്റെ വിവിധ ഉൽപന്നങ്ങളിൽ ആരാധകർ ഏറെയു‌ള്ളതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റുപോകുന്നതുമായ ഗാഡ്ജറ്റാണ് ഐഫോൺ. മറ്റ് ഫോണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിലുള്ള പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകളും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഐഫോണിനെ മത്സരത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിർത്തുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ യുഎസ് ആസ്ഥാനമായ ആപ്പിൾ എന്ന ബ്രാൻഡിനുള്ള പേരും പ്രശസ്തിയും കൂടി വിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ തന്നെ മറ്റ് പല മൊബൈൽ ഫോണുകളേക്കാളും കൂടുതൽ വില ഏതു രാജ്യത്തും ഐഫോണിനു നൽകേണ്ടി വരും.

എങ്കിലും, ഇന്ത്യയിൽ ഐഫോണിന് ഈടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഐഫോൺ ലഭിക്കും. ഇതിനു കാരണം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, അവ ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോണുകളാണ് എന്നതിനാൽ, തുകയിൽ 18% ജിഎസ്ടിയും 22% കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയും കൂടി ചേർക്കപ്പെടും എന്നതാണ്. അതോടെ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന ഐഫോണുകളുടെ വില പിന്നെയും കൂടും. ഐഫോണിനെ ഉൾപ്പെടെ ആകർഷിക്കാനായി സ്കീം കൊണ്ടു വന്ന കേന്ദ്രം നികുതിയുടെ കാര്യത്തിലും ഇളവു വരുത്തുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാം.

