പുറത്തിറങ്ങും മുൻപേ വൺപ്ലസ് 11ആർ ഫീച്ചർ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു, വൈകാതെ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും

പ്രീമിയം സ്മാർട് ഫോൺ ബ്രാൻഡ് വൺപ്ലസിന്റെ പുതിയ ഹാൻഡ്സെറ്റ് വൈകാതെ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. 2023 ന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ വൺപ്ലസ് 11ആർ (OnePlus 11R) പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ചിന് മുന്നോടിയായി വൺപ്ലസ് 11ആറിന്റെ മുഴുവൻ ഫീച്ചർ വിവരങ്ങളും ഓൺലൈനിൽ ചോർന്നു. വൺപ്ലസിന്റെ പുതിയ ഹാൻഡെസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.



മൈസ്മാര്‍ട്പ്രൈസിലെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം വൺപ്ലസ് 11ആർ ഒരു ഐആർ ബ്ലാസ്റ്ററും അലേർട്ട് സ്ലൈഡറുമായാണ് വരുന്നത്. ഇത് നിലവിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലുകളിൽ കാണാത്ത ഫീച്ചറാണ്. ക്വാൽകം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 പ്ലസ് ജെൻ 1 ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രോസസർ. 120Hz ഫ്ലൂയിഡ് അമോലെഡ് ഡിസ്‌പ്ലേയ്ക്ക് ഫുൾ എച്ച്ഡി+ റെസലൂഷനും എച്ച്ഡിആർ+ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാകും. പഞ്ച്-ഹോൾ നോച്ചും ഇൻ-ഡിസ്‌പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിന്റ് സ്കാനറും അടങ്ങുന്ന ഒരു കർവ്‍ഡ് ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് വൺപ്ലസ് 11ആറിൽ വരുന്നതെന്നും ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ശേഷിയുള്ള 5000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയാണ് സ്മാർട് ഫോണിൽ പാക്ക് ചെയ്യുക. ചാർജിങ് വേഗത്തെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ വ്യക്തമായ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല. ബോക്സിൽ 80W സൂപ്പർവൂക് ചാർജറിനൊപ്പം വരുന്ന വൺപ്ലസ് 10ആറിന് സമാനമായിരിക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന വൺപ്ലസ് 11 ഹാൻഡ്സെറ്റ് 100W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഫീച്ചറുമായി വരുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

വൺപ്ലസ് 11ആർ ന്റെ ഡിസൈൻ ചിത്രങ്ങളും ഓൺലൈനിൽ ചോർന്നിട്ടുണ്ട്. എൽഇഡി ഫ്ലാഷിനൊപ്പം ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സിസ്റ്റമാണ് ഉണ്ടാകുക. ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ ഡിസൈൻ വൺപ്ലസ് 10 പ്രോ, വൺപ്ലസ് 10 ടി എന്നിവയ്ക്ക് സമാനമാണെന്നും ചിത്രങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 50 മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി ക്യാമറയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിൽ സോണി IMX766 സെൻസറും ഉണ്ടാകും. 13 മെഗാപിക്സൽ അൾട്രാ-വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസും 2 മെഗാപിക്സൽ ക്യാമറയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 16 മെഗാപിക്‌സലിന്റേതാകും സെൽഫി ക്യാമറ.

