ട്രിപ്പിൾ പിൻ ക്യാമറകളുള്ള നോക്കിയ സി31 ഇന്ത്യയിലെത്തി

നോക്കിയ സി31 സ്മാർട് ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 6.7 ഇഞ്ച് എച്ച്‌ഡി ഡിസ്‌പ്ലേ, IP52 റേറ്റഡ് ബോഡി, ട്രിപ്പിൾ പിൻ ക്യാമറകൾ എന്നിവയുമായാണ് പുതിയ ബജറ്റ് സ്മാർട് ഫോൺ വരുന്നത്. രാത്രിയും പകലും മികച്ച ഷോട്ടുകൾ പകർത്താൻ ശേഷിയുള്ള ട്രിപ്പിൾ റിയർ, സെൽഫി ക്യാമറകളും നോക്കിയ സി31 ൽ ഉണ്ടെന്നാണ് എച്ച്എംഡി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 12 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒഎസിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എളുപ്പത്തിലുള്ള വിഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിനായി ഫോണിൽ ഗോപ്രോ യുടെ ക്വിക്ക് ആപ്പും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.



സി31 ഹാൻഡ്സെറ്റ് നോക്കിയ ഇന്ത്യ ഇ-സ്റ്റോറിലും പാർട്ണർ റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിലും ലഭിക്കും. 3 ജിബി റാം 32 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 9,999 രൂപയാണ് വില. 4 ജിബി റാമും 64 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ഹാൻഡ്സെറ്റ് 10,999 രൂപയ്ക്കും ലഭ്യമാണ്. ചാർക്കോൾ, മിന്റ്, സിയാൻ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഹാൻഡ്സെറ്റ് വിപണിയിലെത്തും. അതേസമയം, നോക്കിയ ഇന്ത്യ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓഫർ വിവരങ്ങളൊന്നും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

എച്ച്‌ഡി റെസലൂഷനുള്ള (1600x720 പിക്‌സൽ) 6.7 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേയും സെൽഫി ക്യാമറയ്‌ക്കായി വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ്-സ്റ്റൈൽ നോച്ചും നോക്കിയ സി31 ലുണ്ട്. 64 ജിബി വരെ സ്റ്റോറേജും 4 ജിബി റാമും ഉള്ള ഒക്ടാ കോർ പ്രോസസറാണ് നോക്കിയ സി31ന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 12 ലാണ് ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഗോപ്രോ ക്വിക്ക്, സ്പോട്ടിഫൈ പോലുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്പുകളും ഉണ്ട്. രണ്ട് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും എച്ച്എംഡി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സിസ്റ്റത്തിൽ എഎഫ് ഉള്ള 13 മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി ക്യാമറ സെൻസറും പോർട്രെയിറ്റിനും മാക്രോ ഫൊട്ടോഗ്രഫിക്കുമായി രണ്ട് 2 മെഗാപിക്സൽ സെൻസറുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. സെൽഫികൾക്കായി നോക്കിയ സി31 ന് മുൻവശത്ത് 5 മെഗാപിക്സൽ സെൻസറുണ്ട്.

10W ചാർജിങ് ഉള്ള 5050 എംഎഎച്ച് ആണ് ബാറ്ററി. 256 ജിബി വരെയുള്ള മൈക്രോ എസ്ഡി കാർഡ് സപ്പോർട്ട്, ഫിംഗർപ്രിന്റ് സ്കാനർ, ബ്ലൂടൂത്ത് 4.2, വൈ-ഫൈ 802.11 b/g/n എന്നിവയാണ് നോക്കിയ സി31ലെ മറ്റ് പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ. 3.5 എംഎം ഹെഡ്‌ഫോൺ ജാക്കും മൈക്രോ യുഎസ്ബി പോർട്ടും ഉണ്ട്.

English Summary: Nokia C31 with triple rear cameras launched in India, priced at Rs 9999