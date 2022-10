യുഎസ് പേടകത്തിൽ റഷ്യൻ യാത്രിക; സ്പേസിലെ ‘യുദ്ധം’ ഇനി വേറേ ലെവൽ?

സ്‌പേസ് എക്‌സിന്റെ പേടകത്തിലേറി ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് റഷ്യൻ യാത്രികയായ അന്ന കികിന. നാസ ബഹിരാകാശ യാത്രികരായ നിക്കോൾ മാൻ, ജോഷ് കസാഡ, ജാപ്പനീസ് യാത്രികനായ കോയിചി വകാറ്റ എന്നിവരാണ് സ്‌പേസ് എക്‌സിന്റെ ഈ അഞ്ചാം യാത്രയിൽ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തിച്ചേർന്നത്. ആദ്യമായാണ് സ്‌പേസ് എക്‌സ് പേടകത്തിൽ ഒരു റഷ്യൻ യാത്രിക നിലയത്തിലെത്തുന്നത്. യാത്രാ സംഘത്തിൽ വകാറ്റയാണ് ഏറ്റവും പരിചയസമ്പത്ത് ഉള്ളയാൾ. ബാക്കി മൂന്നുപേരും ബഹിരാകാശത്ത് തുടക്കക്കാരാണ്. നിക്കോൾ മാൻ ആദ്യമായി യുഎസ് വിടുന്ന തദ്ദേശീയ വംശജയായ വനിതയെന്ന പേരും വഹിക്കുന്നു. റോസ്‌കോമോസും നാസയും തമ്മിലുള്ള ധാരണയിലാണ് അന്ന കികിന ബഹിരാകാശത്തിലെത്തിയത്. സ്‌പേസ് എക്‌സിന്റെ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആദ്യ റഷ്യൻ സ്വദേശിയെന്ന പേര് ഇതോടെ കികിനയ്ക്കു ലഭിച്ചു. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന്റെ പേരിൽ പരസ്പരം വിരുദ്ധ ചേരിയിൽ പോരടിച്ചു നിൽക്കുന്ന റഷ്യയുടെയും യുഎസിന്റെയും പുതിയകാല ശീതയുദ്ധം എല്ലാ മേഖലകളിലും ബാധിച്ചെങ്കിലും ബഹിരാകാശത്ത് ഇതിന്റെ അലയൊലികൾ കുറവാണെന്ന കൗതുകമാണ് ഈ ചരിത്രപരമായ യാത്ര മുന്നോട്ടുവച്ചത്. എന്നാൽ ഇതു വെറുമൊരു ധാരണയുടെ പുറത്താണെന്നും കിടമത്സരത്തിന് ഒരു കുറവുമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ചില വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ചേർത്തുവായിക്കേണ്ട ഒരു പേരാണ് റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയുടെ മുൻതലവനായ ഡിമിത്രി റോഗോസിന്റേത്. കടുത്ത റഷ്യൻ ദേശീയവാദിയും ഒരു പരിധി വരെ അമേരിക്കൻ വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ പുലർത്തിയിരുന്ന മേധാവിയുമായിരുന്നു റോഗോസിൻ. യുഎസുമായി റഷ്യയും സഹകരിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറാൻ റോഗോസിൻ പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ടുവച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് റോഗോസിൻ ഈ സ്ഥാനത്തു നിന്നു തെറിച്ചു. അതാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ഈ സൗഹൃദയാത്രയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് കരുതിപ്പോരുന്നു.

കൊളോണിയൽ കാലത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിനു ശേഷം എന്നും പരസ്പരം പോരടിച്ചു നിന്ന ചരിത്രം റഷ്യയ്ക്കും യുഎസിനുമുണ്ട്. ഇരുവരുടെയും ശക്തമേഖലയായിരുന്ന ബഹിരാകാശരംഗത്തും ഇതിന്റെ സാന്നിധ്യം ശക്തമായിരുന്നു. ശീതയുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്താണ് യുഎസും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും തമ്മിൽ കടുത്ത ബഹിരാകാശപ്പോര് തുടങ്ങിയത്. മനുഷ്യരാശിയുടെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ചരിത്രം തന്നെ ഈ കിടമത്സരം മാറ്റിമറിച്ചെന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

Photo: Twitter/Spacex

∙ യുഎസ് -റഷ്യ ബഹിരാകാശപ്പോര്

1955ൽ തങ്ങൾ ആദ്യമായി ഒരു കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യുഎസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ യുഎസ്എസ്ആർ യുഎസിനെ മറികടക്കുകയും മനുഷ്യചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഉപഗ്രഹമായ സ്പുട്‌നിക് 1 ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. 1957ലായിരുന്നു ഇത്. അതേ വർഷം തന്നെ സ്പുട്‌നിക് 2 പേടകവും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ബഹിരാകാശത്തെത്തിച്ചു. ഈ യാത്ര വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. ലൈക എന്ന നായ ബഹിരാകാശത്തെത്തിയത് സ്പുട്‌നിക് 2 പേടകത്തിലേറിയാണ്. ഇതോടെ അമേരിക്ക മൊത്തത്തിൽ വിറളി പിടിച്ചു.

തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ യുഎസ് തങ്ങളുടെ എക്‌സ്‌പ്ലോറർ ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചു. ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ അമേരിക്കൻ ഉപഗ്രഹമായി എക്‌സ്‌പ്ലോറർ മാറി. പിന്നീട് കൊണ്ടും കൊടുത്തും ഒട്ടേറെ ദൗത്യങ്ങൾ. 1959ൽ റഷ്യ വിട്ട ലൂണ 1 ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്താനാണു ലക്ഷ്യമിട്ടതെങ്കിലും വേഗത്തിലെ അപാകത കാരണം അവിടെ നിന്നു തെറിച്ചു. എങ്കിലും ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥമേഖലകൾ വിട്ടു പുറത്തേക്കു പോകുന്ന ആദ്യ വസ്തുവെന്ന ഖ്യാതി ലൂണ ഒന്നിന് കൈവന്നു. അതേ വർഷം തന്നെ ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ലൂണ 2 എത്തിച്ചു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ മികവുകാട്ടി. 1961ൽ യുഎസ് ഹാം എന്ന ചിമ്പൻസിയെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിച്ചു.

1961 ഏപ്രിലിലാണ് ബഹിരാകാശത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അവിസ്മരണീയമായ ചരിത്രം രചിച്ചത്. വോസ്‌ടോക് 1 എന്ന പേടകത്തിലേറി സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ യൂറി ഗഗാറിൻ ബഹിരാകാശത്തെത്തി. ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു മുന്നേറ്റമായിരുന്നു അത്. ബഹിരാകാശ ശീതസമരത്തിൽ യുഎസിനു മേൽ വ്യക്തമായ മേൽകൈ ഇതോടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നേടി. തൊട്ടടുത്ത മാസം തന്നെ അലൻ ഷെപ്പാഡ് ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ആദ്യ അമേരിക്കക്കാരനായി.

1963ൽ വാലന്റീന തെരഷ്‌കോവയിലൂടെ ബഹിരാകാശത്തെ ആദ്യ വനിതയെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ യാഥാർഥ്യമാക്കി. വോസ്‌റ്റോക് 6 ദൗത്യത്തിലൂടെയായിരുന്നു ഇത്. രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം വോഷ്‌ഡോക് 2 ദൗത്യത്തിലൂടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ അലക്‌സി ലിയോനോവ് ആദ്യ ബഹിരാകാശ നടത്തവും നടത്തി. 1965ൽ യുഎസിന്റെ മാരിനർ 4 പേടകം ചൊവ്വയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തി ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി.

1967ൽ ബഹിരാകാശ ശീതസമരം രക്ത രൂക്ഷിതമായി. ആ വർഷം ജനുവരിയിൽ അപ്പോളോ 1 കാപ്‌സ്യൂളിനു തീപിടിച്ച് യുഎസിന്റെ 3 യാത്രികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വിക്ഷേപണത്തറയിൽ വച്ചായിരുന്നു ഈ സംഭവം. ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം സോയൂസ് 1 ക്യാപ്‌സ്യൂളിന്റെ തിരിച്ചിറക്കത്തിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ വ്‌ലാദിമർ കോമറോവും കൊല്ലപ്പെട്ടു.

Photo: NASA

എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ കളികൾ ലോകം കാണാനിരിക്കുന്നതേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബഹിരാകാശത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുമ്പോൾ അവർ ലക്ഷ്യമിട്ടത് ചന്ദ്രനെയായിരുന്നു. 1968 ഡിസംബർ 21ന് മനുഷ്യരെ വഹിച്ചെത്തിയ അപ്പോളോ 8 പേടകം ചന്ദ്രനെ വലംവച്ചു തിരിച്ചെത്തി. സോവിയറ്റ് യൂണിയന് അപ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ട ഞെട്ടൽ പിറ്റേവർഷം ഉച്ചസ്ഥായിയിലായി. 1969 ജൂലൈ 20ന് നീൽ ആംസ്‌ട്രോങ്ങും എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിനും അപ്പോളോ 11 ദൗത്യം വഴി ചന്ദ്രനിലെത്തുകയും അവിടെ ഇറങ്ങി നടക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടെ ഇതുവരെ കൈവരിച്ച മുന്നേറ്റമെല്ലാം സോവിയറ്റ് യൂണിയന് നഷ്ടപ്പെടുകയും ബഹിരാകാശ ശീതസമരത്തിൽ വ്യക്തമായ മേൽക്കൈ അമേരിക്ക നേടുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ 1971ൽ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ നിലയം ബഹിരാകാശത്തെത്തിച്ചത്.

1975 ആയതോടെ ബഹിരാകാശ ശീതസമരത്തിൽ നല്ലരീതിയിൽ അയവ് വന്നു. ആ വർഷം യുഎസും റഷ്യയും തമ്മിൽ സഹകരിച്ചുള്ള അപ്പോളോ- സോയൂസ് ദൗത്യം ബഹിരാകാശത്തെത്തി. പിന്നീട് അത് രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയം യാഥാർഥ്യമാകുന്നതു വരെ തുടർന്നു.

∙ ‘പുകയുന്ന’ ബഹിരാകാശ നിലയം

ഇപ്പോൾ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ബഹിരാകാശത്തെയും ബാധിച്ച മട്ടാണ്. യുഎസ്- റഷ്യ ചേരിപ്പോര് രാജ്യാന്തര നിലയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അസ്ഥിരതയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശീതയുദ്ധകാലത്തിനുശേഷം ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായ മൈത്രിയുടെ പ്രതീകമായിട്ടാണു രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയം നിലവിൽ വന്നത്. യുഎസും റഷ്യയും ചേർന്നുള്ള പദ്ധതിയായി വന്ന രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയവുമായുള്ള സഹകരണം 2024ൽ റഷ്യ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തമാണ്.

ബഹിരാകാശത്ത് സ്ഥിര സാന്നിധ്യമൊരുക്കി ഗവേഷണത്തിനും യാത്രികരുടെ താമസത്തിനുമുള്ള സൗകര്യം സജ്ജമാക്കുകയാണ് ബഹിരാകാശ നിലയങ്ങളുടെ ധർമം. എന്നാൽ, രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയവുമായി നീണ്ടകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന സഹകരണം അവസാനിപ്പിച്ച് സ്വന്തം നിലയിൽ ബഹിരാകാശ നിലയം നിർമിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണു റഷ്യ പോകുന്നത്. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഎസ്, നാറ്റോ കക്ഷികളായ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവരുമായി ഉടലെടുത്ത പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് സ്വന്തം നിലയം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു വീണ്ടും റഷ്യയെ നയിക്കുന്നത്.

ബഹിരാകാശ നിലയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനുമില്ലാത്ത പെരുമ അവകാശപ്പെടാവുന്ന രാജ്യമാണു റഷ്യ. 1971ൽ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ നിലയം സല്യൂട്ട് 1 വിക്ഷേപിച്ചതു സോവിയറ്റ് യൂണിയനാണ്. 3 കോസ്‌മോനോട്ടുകളെ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള സല്യൂട്ട് ഒന്നിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് ടെലിസ്‌കോപ്പുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലേക്കുള്ള യാത്രികരെ കൊണ്ടുപോയ ദൗത്യമായിരുന്നു സോയുസ്- 11. യാത്രികർ 23 ദിവസം നിലയത്തിൽ തങ്ങി. തിരിച്ചുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ സംഭവിച്ച സാങ്കേതികപ്രശ്‌നം മൂലം യാത്രികരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ടു. ബഹിരാകാശത്തു മരിച്ചിട്ടുള്ള യാത്രികർ സോയൂസ് 11 ദൗത്യത്തിൽപെട്ടവർ മാത്രമാണ്. പിന്നീട് അമേരിക്കയും ബഹിരാകാശ നിലയങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്‌കൈലാബ് ഉദാഹരണം. ശീതയുദ്ധത്തിന്റെ ഈ ബഹിരാകാശച്ചൂട് കൂടുതൽ സാഹസികമായ നടപടികളിലേക്കു റഷ്യയെ നയിച്ചു.

സല്യൂട്ട് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രഹസ്യ സൈനിക ദൗത്യങ്ങളും റഷ്യയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. സല്യൂട്ട് പദ്ധതികൾ 1982ൽ അവസാനിച്ചു. സല്യൂട്ട് 7 എന്ന പദ്ധതിയായിരുന്നു അവസാനത്തേത്. റഫ്രിജറേറ്ററുകൾ അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇതിലുൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പിന്നീടാണ് റഷ്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സ്‌പേസ് സ്റ്റേഷനായ മിർ ബഹിരാകാശത്തെത്തിയത്. 1986 മുതൽ 2001 വരെ മിർ ബഹിരാകാശത്തു നിലനിന്നു. 1991 വരെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനും പിന്നീട് റഷ്യയ്ക്കുമായിരുന്നു മിറിന്റെ നിയന്ത്രണമെങ്കിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്കും മിർ ആതിഥേയത്വം ഒരുക്കി. ഭൂമിയുടെ താഴ്ന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് ഇതു സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്.

സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നശേഷം റഷ്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലും വ്യവസായരംഗത്തും ഉണ്ടായ പ്രതിസന്ധികൾ മിറിനെയും ബാധിച്ചു. പുതിയ ബഹിരാകാശ നിലയം എന്നതിനു പിന്നാലെ പോകാതെ ചിരവൈരികളായ യുഎസിനൊപ്പം രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ റഷ്യ അണിചേർന്നത് അങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ, യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന് ഉടലെടുത്ത അരക്ഷിത ബോധവും വ്‌ലാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ കീഴിൽ പഴയകാല സുവർണയുഗത്തിലേക്കു തിരികെപ്പോകാനുള്ള താൽപര്യവും റഷ്യയുടെ ബഹിരാകാശ ചിന്തകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയാണ്

2024നു ശേഷം തങ്ങൾ രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയവുമായുള്ള എല്ലാ സഹകരണവും അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നു റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ റോസ്‌കോമോസിന്റെ പുതിയ മേധാവി യൂറി ബോറിസോവ് പ്രഖ്യാപിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് (ഇത നാസ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല). ഭാവിയിൽ സ്വന്തം നിലയ്ക്കു നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും റഷ്യ ആർമി 2022 എന്ന സൈനിക പ്രദർശന വേദിയിൽ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

'റോസ്' എന്നാണു തങ്ങളുടെ ഭാവി ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന് റഷ്യ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടുഘട്ടങ്ങളായാകും ഇതിന്റെ വിക്ഷേപണം. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 4 മൊഡ്യൂളുകളുള്ള സ്‌പേസ് സ്റ്റേഷൻ ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കും. ഭാവിയിൽ രണ്ടു മൊഡ്യൂളുകൾകൂടി ബഹിരാകാശം താണ്ടും. ഇതിനുശേഷം ഒരു സർവീസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമും. പൂർത്തിയായിക്കഴിയുമ്പോൾ 4 കോസ്‌മോനോട്ടുകളെയും (റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ യാത്രികർ) ശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങളെയും വഹിക്കാനുള്ള ശേഷി നിലയത്തിനുണ്ടാകും.

2025-26 കാലയളവിൽ നിലയത്തിന്റെ ആദ്യവിക്ഷേപണം നടത്താനാണു റഷ്യ കൊണ്ടുപിടിച്ച് ശ്രമിക്കുന്നത്. 2030ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതു നീളരുതെന്നു റോസ്‌കോമോസിനു നിഷ്‌കർഷയുണ്ട്. രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേതുപോലെ എപ്പോഴും മനുഷ്യസാന്നിധ്യം എന്ന രീതി റഷ്യൻ നിലയത്തിനുണ്ടാകില്ല. വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണയാകും ഇവിടെ ആളുകൾ പാർക്കുക. ഇറാൻ, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി ബഹിരാകാശരംഗത്തു സഹകരണം ശക്തമാക്കാനും റഷ്യയ്ക്കു പദ്ധതിയുണ്ട്.

നാസയ്ക്കാണു പ്രധാന നേതൃത്വമെങ്കിലും ബഹുരാഷ്ട്ര പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണു രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയം വിഭാവനം ചെയ്തതും സ്ഥാപിച്ചതും. 1984ൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന റൊണാൾഡ് റീഗനാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിച്ചത്. 1998ൽ നിർമാണം തുടങ്ങിയ രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയം 2011ൽ പൂർണാർഥത്തിൽ യാഥാർഥ്യമായി. ഇപ്പോഴും പുതിയ ദൗത്യങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കുന്നു. 2000 നവംബർ 2 മുതൽ നിലയത്തിൽ മുഴുവൻ സമയവും മനുഷ്യ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ സ്‌പേസ് ഏജൻസി അംഗരാജ്യങ്ങൾ, യുഎസ്, റഷ്യ, കാനഡ, ജപ്പാൻ എന്നിവ രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭാഗഭാക്കാണ്. യുഎസ് 153 പേരെയും റഷ്യ 50 പേരെയും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 2021 വരെ 9 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 244 യാത്രികർ നിലയം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു നാസയുടെ കണക്ക് പറയുന്നു.

Photo: NASA

ഏതായാലും ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്റെ അന്ത്യത്തോടെ ദേശീയ താൽപര്യങ്ങൾക്കധിഷ്ഠിതമായ ബഹിരാകാശ നിലയങ്ങൾ ഭ്രമണപഥങ്ങളിൽ നിലയുറപ്പിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ചൈന തയാർ ചെയ്യുന്ന ചാങ്ഇ നിലയം ഇതിന്റെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണം. വരുംകാല ബഹിരാകാശം രാജ്യതാൽപര്യങ്ങളുടെയും കാലുഷ്യത്തിന്റെയും അഗ്നിപേറുന്ന പടനിലമായി മാറുമോയെന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണണം.

English Summary: Russian launches to space from US, 1st time in 20 years, Explained