മനുഷ്യരുടെ ‘ഭാവി’ ഇനി റോബോട്ടുകൾ തീരുമാനിക്കും, വരാനിരിക്കുന്നത് വൻ മാറ്റങ്ങൾ

മനുഷ്യര്‍ ചെയ്യേണ്ട ജോലികള്‍ റോബോട്ടുകള്‍ ചെയ്യുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ നിരന്തരം കേള്‍ക്കാറുണ്ട്. മനുഷ്യരെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന റോബോട്ടുകളുടെ വരവാണ് ഇനിയെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ മേലധികാരിയായി ഒരു റോബോട്ട്. അവര്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ജോലിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന മനുഷ്യര്‍. മനുഷ്യ ജീവനക്കാരുടെ ശേഷിയേയും കഴിവുകളേയും കുറവുകളേയും അളക്കുന്ന മേലധികാരിയായി റോബോട്ട്. ജോലിക്കാരുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തി പിരിച്ചുവിടാന്‍ വരെ തീരുമാനിക്കുന്ന റോബോട്ടാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്.



പലരീതിയിലും പല രൂപത്തിലും റോബോട്ടുകളും അല്‍ഗോരിതങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് ജോലിക്കാര്‍ ധരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ രൂപത്തില്‍ അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തികളും നീക്കങ്ങളും കൃത്യമായി വിലയിരുത്താം. മാനേജര്‍മാരുടെ വേഷത്തിലേക്കാണ് റോബോട്ടുകളുടേയും നിര്‍മിത ബുദ്ധിയുടേയും കടന്നു വരവ്. ചെലവ് കുറയ്ക്കുമെന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ കമ്പനികള്‍ക്കും മുതലാളിമാര്‍ക്കും റോബോട്ടിനെ സ്വീകരിക്കാന്‍ മടിയുണ്ടാവില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് റോബോട്ടുകള്‍ ചെയ്യുന്ന പല ജോലികളും മനുഷ്യന്‍ തീര്‍ക്കണമെങ്കില്‍ ദീര്‍ഘസമയവും ചെലവും വേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍.

ഉദാഹരണത്തിന് ആകെ 22,800ലേറെ തൊഴിലാളികളുണ്ട് ഊബറില്‍. 35 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഊബര്‍ ഡ്രൈവര്‍മാരെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ജോലി. ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ നിശ്ചിതകാലത്തെ പ്രകടനം എളുപ്പത്തില്‍ വിലയിരുത്താന്‍ റോബോട്ടിനാവും. മാത്രമല്ല തിരക്കുള്ള സമയത്ത് കൂടുതല്‍ പ്രതിഫലം നല്‍കി ഡ്രൈവര്‍മാരെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നതു പോലുള്ള പദ്ധതികള്‍ എങ്ങനെ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കാമെന്ന് എളുപ്പം അല്‍ഗോരിതങ്ങള്‍ക്ക് വിലയിരുത്താനാവും.

അല്‍ഗോരിതം മനുഷ്യന്റെ കാര്യങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കുമ്പോള്‍ തീര്‍ച്ചയായും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പലതുണ്ടാവും. ഇതില്‍ ചിലതെല്ലാം ഇതിനകം തന്നെ നമ്മള്‍ അറിഞ്ഞു കഴിയുകയും ചെയ്തതാണ്. ആമസോണിന്റെ സിവി റാങ്കിങ് സംവിധാനമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്‌നത്തെ നമുക്ക് അറിയിച്ചു തന്നത്. പുരുഷ സ്വഭാവങ്ങള്‍ കൂടുതലുള്ള സിവികള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പരിഗണന നല്‍കുന്നുവെന്നതാണ് ഇത്. ഇക്കാരണം കൊണ്ടുതന്നെ ആമസോണിന് ഈ അല്‍ഗോരിതത്തെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു.

മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്‌നം സുതാര്യതയാണ്. ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളും നേരത്തേ തീരുമാനിച്ച അല്‍ഗോരിത വഴികളും ഉപയോഗിച്ചാണ് റോബോട്ടുകള്‍ തീരുമാനമെടുക്കുക. ഏതെങ്കിലും ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള തീരുമാനം അല്‍ഗോരിതം വഴി എടുത്താല്‍, എന്തുകാരണം കൊണ്ടാണ് അതെടുക്കുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കുക പലപ്പോഴും പ്രയാസമായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും നിര്‍മിത ബുദ്ധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അല്‍ഗരിതങ്ങള്‍.

ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നതു പോലുള്ള തീരുമാനങ്ങള്‍ റോബോട്ട് മാനേജര്‍മാര്‍ എടുക്കുകയാണെങ്കില്‍ നിയമപരമായി അത്തരം തീരുമാനങ്ങള്‍ക്ക് നിലനില്‍പ്പുണ്ടാവാന്‍ പോലും സാധ്യതയില്ല. തോഴിലാളി- തൊഴിലുടമ ബന്ധത്തിലെ മനുഷ്യത്വമെന്ന വാക്കിന് റോബോട്ടിന്റെ വരവോടെ സ്ഥാനമില്ലാതാവും. മനുഷ്യരായ മാനേജര്‍മാരില്‍ പോലും മനുഷ്യത്വം അധിമുണ്ടാവില്ലെങ്കിലും റോബോട്ട് മാനേജര്‍മാര്‍ക്ക് മനുഷ്യത്വമെന്ന വാക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലെന്ന കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം.

അല്‍ഗോരിതങ്ങള്‍ക്ക് കീഴില്‍ ജോലിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യം ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ഗവേഷകരുടേയും തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടേയും സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഡവലപ്പര്‍മാരുടേയും ഇടയില്‍ ചര്‍ച്ചയാണ്. അമേരിക്കയില്‍ തൊഴിലാളികളുടെ ഡിജിറ്റല്‍ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് രാഷ്ട്രീയനേതാക്കള്‍ക്കിടയില്‍ ചര്‍ച്ച സജീവമാണ്. ഇത്തരം അല്‍ഗോരിതങ്ങള്‍ എങ്ങനെയാണ് തൊഴിലാളികളെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് നിശ്ചിത ഇടവേളയില്‍ പരിശോധിക്കുക എന്നതാണ് നിര്‍ദേശിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം. ആശങ്കകള്‍ പലതുണ്ടെങ്കിലും വൈകാതെ മനുഷ്യരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്‍ഗോരിതങ്ങള്‍ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വരുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമില്ല.

