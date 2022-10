1860ല്‍ വരച്ച ചിത്രത്തില്‍ പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഐഫോണോ? ടിം കുക്കിന് സംശയം

ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ചിത്രകാരന്‍ ഫെര്‍ഡിനാന്‍ഡ് ജോര്‍ജ് വാള്‍ഡ്മ്യൂളറുടെ ദ എക്‌സ്‌പെക്റ്റഡ് വണ്‍ എന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട്. ഇടവഴിയിലൂടെ നടന്നു വരുന്ന സുന്ദരിയായ പെണ്‍കുട്ടിയെ കയ്യില്‍ പൂവുമായി കാത്തിരിക്കുന്നയാളാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. 1860ല്‍ വരച്ച ഈ ചിത്രത്തില്‍ 1990കളില്‍ പ്രചാരം നേടിയ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ എങ്ങനെ വന്നുവെന്നാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം. ഈ ടൈം ട്രാവലിന്റെ രഹസ്യം തേടി ചിത്രകലാ നിരൂപകര്‍ വരെ രംഗത്തെത്തി.



ആപ്പിള്‍ സിഇഒ ടിം കുക്കും നേരത്തേ സമാനമായ പ്രതികരണം മറ്റൊരു ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. ആംസ്റ്റഡാമിലെ റൈക്‌സ്മ്യൂസിയം സന്ദര്‍ശിച്ച വേളയിലായിരുന്നു ടിം കുക്കിന്റെ പ്രതികരണം. മ്യൂസിയത്തിലുള്ള 1670ല്‍ പീറ്റര്‍ ഡി ഹൂച്ച് വരച്ച മാന്‍ ഹാന്‍ഡിങ് എ ലെറ്റര്‍ ടു വുമണ്‍ ഇന്‍ ദ എന്‍ട്രന്‍സ് ഹാള്‍ ഓഫ് എ ഹൗസ് എന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് കുക്ക് പറഞ്ഞത്. നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ മുൻപ് വരച്ച ചിത്രത്തിലെ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കയ്യില്‍ ഐഫോണുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം.

ടിം കുക്കിനോട് ഇതേക്കുറിച്ച് മ്യൂസിയം അധികൃതര്‍ തന്നെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളാണ് ആശയവിനിമയത്തിന്റെ പ്രധാന മാര്‍ഗമെങ്കില്‍ അന്നത്തെ കാലത്തെ പ്രധാന ആശയവിനിമയ മാര്‍ഗമാണ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു കത്താണെന്നും മ്യൂസിയം അധികൃതര്‍ വിശദീകരിച്ചു.

വാള്‍ഡ്മ്യൂളറുടെ ചിത്രത്തിനു നേരെയും സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ആരോപണം ഉയര്‍ന്നപ്പോള്‍ ന്യൂയോര്‍ക്ക് പോസ്റ്റാണ് ലളിതമായ വ്യാഖ്യാനം നല്‍കിയത്. ചിത്രകലാ നിരൂപകരുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ വാര്‍ഡ്മ്യൂളറുടെ ചിത്രത്തിലെ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു പ്രാര്‍ഥനാ പുസ്തകമാണെന്നാണ് ന്യൂയോര്‍ക് പോസ്റ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത്.

സ്‌കോട്ട്‌ലൻഡിലെ ചിത്രകലാ നിരൂപകനായ പീറ്റര്‍ റസലാണ് വാള്‍മ്യൂളറുടെ ചിത്രത്തിലെ സ്മാര്‍ട് ഫോണിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ കൊണ്ട് ഒരു ചിത്രം നോക്കി കാണുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു പീറ്റര്‍ റസല്‍ വിശദീകരിച്ചത്. 'സാങ്കേതികവിദ്യയിലുണ്ടായ മാറ്റം നമ്മള്‍ ഒരു ചിത്രം കാണുന്ന രീതിയെ പോലും മാറ്റുന്നുവെന്നതാണ് എന്നെ അതിശയപ്പെടുന്നത്. 1860ല്‍ ഈ ചിത്രം കാണുന്നയാള്‍ക്ക് ആ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കയ്യില്‍ ഒരു പ്രാര്‍ഥനാ പുസ്തകമാണെന്ന് മനസിലാക്കാന്‍ അധികം നേരം എടുക്കില്ല. എന്നാല്‍ ഇന്ന് അതേ ചിത്രം കാണുന്നവര്‍ ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിലുള്ളത് സ്മാര്‍ട് ഫോണാണോന്ന് സംശയിക്കുന്നു'.

English Summary: Why is this 19th century woman holding a smartphone?