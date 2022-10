പുടിൻ ആ കടുംകൈ ചെയ്താൽ 5 മണിക്കൂറിനകം 3.4 കോടി പേർ മരിക്കും, 5.59 കോടി പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കും

യുക്രെയ്‌നെതിരെ റഷ്യ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചപ്പോള്‍ മുതല്‍ ആണവായുധം പ്രയോഗിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. റഷ്യ ആണവായുധം പ്രയോഗിക്കുകയും അതൊരു ലോകമഹായുദ്ധവുമായി മാറികഴിഞ്ഞാല്‍ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന പ്രിന്‍സ്റ്റണ്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരുടെ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോള്‍ ശ്രദ്ധേയമാവുന്നത്. യുദ്ധം ആരംഭിച്ച് അഞ്ച് മണിക്കൂറിനകം തന്നെ 3.4 കോടിയിലേറെ മനുഷ്യരുടെ ജീവനെടുക്കും ഈ ലോകയുദ്ധമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.



ഏതാണ്ട് നാല് മിനിറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള അനിമേഷന്‍ വിഡിയോയിലൂടെയാണ് റഷ്യയുടെ ആണവായുധ പ്രയോഗത്തേയും തുടര്‍ന്നുള്ള നാറ്റോയുടെ തിരിച്ചടിയേയും കാണിക്കുന്നത്. 2017ല്‍ പ്രിന്‍സ്റ്റണ്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ സയന്‍സ് ആൻഡ് ഗ്ലോബല്‍ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇങ്ങനെയൊരു മാതൃക തയാറാക്കിയത്. യുക്രെയ്‌നെതിരെ റഷ്യന്‍ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതോടെ ഈ മാതൃകയുടെ പ്രാധാന്യം വര്‍ധിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇപ്പോള്‍ ആര്‍ക്കും പ്രവചിക്കാനാവില്ലെങ്കിലും അത്തരമൊരു യുദ്ധമുണ്ടായാല്‍ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നതിന്റെ ഗൗരവമായ വിശകലനമാണ് ഈ മാതൃകയിലുള്ളത്. അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ശീതയുദ്ധത്തിനു ശേഷം ആണവ യുദ്ധത്തിന്റെ സാധ്യത ഇപ്പോഴാണ് ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്ലാന്‍ എ എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രിന്‍സ്റ്റണ്‍ സര്‍വകലാശാല മാതൃക നിര്‍മിച്ചവരില്‍ പ്രധാനിയായ ഡോ. അലക്‌സ് ഗ്ലാസെര്‍ ന്യൂസ് വീക്കിനോട് പറയുന്നു.

അമേരിയുടെ നാറ്റോക്കും റഷ്യക്കുമിടയില്‍ വലിയ തോതിലുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ രണ്ട് ശക്തികള്‍ക്കിടയിലുമുണ്ടാവുന്ന ആശയവിനിമയത്തിലെ പോരായ്മകള്‍ പോലും യുദ്ധ സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍ ആദ്യ അഞ്ചു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 3.40 കോടി മനുഷ്യര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടമാവുമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നത്. മാത്രമല്ല 5.59 കോടി മനുഷ്യര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്യും.

ആണവയുദ്ധത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന മാതൃകകള്‍ പേടിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അത് സര്‍ക്കാരുകളും മറ്റു ഏജന്‍സികളും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ ആണവാക്രമണത്തിന്റെ ഭീകരതയെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കാനും അത്തരം സന്ദര്‍ഭങ്ങളെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാമെന്ന് നിര്‍ദേശിക്കാനുമൊക്കെ ഇതുപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

സാധാരണ യുദ്ധം പോലെയാണ് ആണവയുദ്ധവും തുടങ്ങുകയെന്ന് ഈ മാതൃക പ്രവചിക്കുന്നു. അമേരിക്കയുടേയും നാറ്റോയുടേയും മുന്നേറ്റം നിര്‍ത്താനായുള്ള മുന്നറിയിപ്പായി റഷ്യ വ്യോമാക്രമണം ആരംഭിക്കും. ഇതിനു പിന്നാലെ നാറ്റോ സൈനികാസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ റഷ്യ 300ഓളം ആക്രമണങ്ങള്‍ ഹ്രസ്വദൂര മിസൈലുകള്‍ വഴിയും പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ വഴിയും നടത്തും. ഇതിനു മറുപടിയായി നാറ്റോ 180 പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ വഴി ആണവായുധങ്ങളടക്കം വര്‍ഷിക്കും. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ആദ്യ മൂന്നു മണിക്കൂറില്‍ മരണം 26 ലക്ഷത്തിലേക്കെത്തും.

ഇതിനു മറുപടിയായി റഷ്യക്കു നേരെ 600ഓളം ആക്രമണങ്ങള്‍ നാറ്റോ നടത്തും. ഇതുവഴി റഷ്യന്‍ ആയുധ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളും ആയുധങ്ങളും തകര്‍ക്കുന്നതിന് മുൻപായി മിസൈലുകളും മുങ്ങിക്കപ്പലുകളും മൊബൈല്‍ ലോഞ്ച് പാഡുകള്‍ വഴി ആണവായുധങ്ങള്‍ യൂറോപ്യന്‍ അമേരിക്കന്‍ നഗരങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെക്കും. വെറും 45 മിനിറ്റുകൊണ്ട് 34 ലക്ഷം മരണങ്ങളായിരിക്കും ഇതുവഴി സംഭവിക്കുക. യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തില്‍ ഇരുവിഭാഗങ്ങളും എതിരാളികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട 30 നഗരങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കും. അഞ്ച് മുതല്‍ പത്തു വരെ ആണവായുധങ്ങളായിരിക്കും ഓരോ നഗരത്തിന് നേരെയും പ്രയോഗിക്കപ്പെടുക. പല രാജ്യങ്ങളും നേരിട്ടുള്ള ആണവാക്രമണത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുമെങ്കിലും അതിന്റെ കെടുതികളില്‍ നിന്നും രക്ഷ നേടാനാവില്ല.

നാറ്റോയും റഷ്യയും പരസ്യമായി സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള ആയുധ ശേഖരത്തിന്റേയും ആണവായുധങ്ങളുടേയും കണക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇങ്ങനെയൊരു മാതൃക തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആണവാക്രമണത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള കെടുതികള്‍ വിലയിരുത്താനായി നൂക്മാപ് പോലുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ ടൂളുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2017 മുതല്‍ പ്രിന്‍സ്റ്റണ്‍ ബെണ്‍സ്റ്റെയ്ന്‍ ഗാലറിയില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച ഈ മാതൃക 2019 മുതല്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു.

