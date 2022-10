സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കൊപ്പമിരിക്കുമ്പോള്‍ പ്രസിദ്ധ ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന എന്റികോ ഫെര്‍മി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. 'അന്യഗ്രഹജീവികള്‍ എവിടെ?' പിന്നീട് ഫെര്‍മിയുടെ പ്രഹേളിക എന്നറിയപ്പെട്ട ആ ചോദ്യത്തിന് ഇന്നും ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സൂര്യനെ പോലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങള്‍ അന്യഗ്രഹജീവികളെ ആകര്‍ഷിക്കാനിടയില്ലെന്നാണ് ഒരു കൂട്ടം പ്രപഞ്ച ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നിഗമനം. ഭൂമിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവന്റെ സാധ്യതകള്‍ തെരഞ്ഞാല്‍ നമ്മുടെ ആകാശഗംഗയില്‍ മാത്രം ജീവകണങ്ങളുണ്ടാവാന്‍ സാധ്യതയുള്ള പത്ത് ലക്ഷം ഗ്രഹങ്ങളും മനുഷ്യനോളം പരിണമിച്ച ജീവികളുണ്ടാവാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ലക്ഷം ഭൂമികളും ഉണ്ടാകും. ഇതില്‍ ഒരു ശതമാനം എണ്ണത്തിലെങ്കിലും മനുഷ്യനോളമെങ്കിലും വികസിച്ച അന്യഗ്രഹജീവികളുണ്ടെങ്കില്‍ അവ സന്ദേശങ്ങള്‍ അയക്കില്ലേ? എന്നിട്ടും ഇതുവരെ അതുപോലൊരു സന്ദേശം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചില്ല? ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങള്‍ അനവധിയാണ്.



നമ്മുടെ സൂര്യന്റേതു പോലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങള്‍ ദീര്‍ഘകാല ജീവിതത്തിന് പര്യാപ്തമാണെന്ന് ഒരുപക്ഷേ അന്യഗ്രഹജീവികള്‍ കരുതാനിടയുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറയുന്നത്. സൂര്യനേക്കാള്‍ ഭാരം കുറവുള്ള കെ ഡ്വാര്‍ഫ് നക്ഷത്രങ്ങളെയാവാം അന്യഗ്രഹ ജീവികള്‍ കൂടുതലും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാവുക. സൂര്യന്റെ പകുതിയോ 0.8 മടങ്ങോ മാത്രം വലുപ്പമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളാണിത്. 'ഗാലക്ടിക് സെറ്റില്‍മെന്റ് ഓഫ് ലോ മാസ് സ്റ്റാഴ്‌സ് ആസ് എ റെസല്യൂഷന്‍ ടു ദ ഫെര്‍മി പാരഡോക്‌സ്' എന്ന പേരില്‍ ഇവര്‍ അവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധം അസ്‌ട്രോഫിസിക്കല്‍ ജേണലിലാണ് പൂര്‍ണമായും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. വാഷിങ്ടണില്‍ നിന്നുള്ള ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞരായ ജേക്കബ് ഹഖ് മിസ്ര, ജോമസ് ജെ ഫോചെസ് എന്നിവരാണ് പഠനത്തിന് പിന്നില്‍.

ചില നക്ഷത്രങ്ങള്‍ക്ക് പത്ത് ബില്യണ്‍ വര്‍ഷവും മറ്റു ചിലതിന് പത്ത് ട്രില്യണ്‍ വര്‍ഷവുമാണ് ആയുസെങ്കില്‍ ഏതു നക്ഷത്രത്തോട് ചേര്‍ന്നുള്ള ഗ്രഹങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന ചോദ്യം വന്നാല്‍ എല്ലാവരും കൂടിയ ആയുസുള്ള നക്ഷത്രമാകും തെരഞ്ഞെടുക്കുക. അത്തരം സ്വാഭാവികമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോള്‍ ആയുസ് കുറഞ്ഞ സൂര്യനെ പോലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങള്‍ അന്യഗ്രഹ ജീവികള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാനിടയില്ലെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. നക്ഷത്രങ്ങളില്‍ കെ ഡ്വാര്‍ഫുകള്‍ അഥവാ ഓറഞ്ച് കുള്ളന്മാരും ചുവപ്പു കുള്ളന്മാരുമാണ് ദീര്‍ഘായുസുള്ളവര്‍. താരതമ്യേന ആയുസ് കുറഞ്ഞ മഞ്ഞക്കുള്ളന്‍ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്നവയാണ് സൂര്യനെ പോലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങള്‍.



നമ്മുടെ ക്ഷീരപഥത്തില്‍ തന്നെ ഇത്തരത്തില്‍ ഭാരം കുറഞ്ഞ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ ഇതുവരെ പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത നക്ഷത്രങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവാനിടയുണ്ട്. കാരണം 10000 കോടി മുതല്‍ 40000 കോടി വരെ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ നമ്മുടെ ക്ഷീരപഥത്തില്‍ മാത്രം ഉണ്ടെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഇതുവരെ നമ്മള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഈ നക്ഷത്രത്തിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള ഗ്രഹത്തില്‍ മനുഷ്യരേക്കാള്‍ വികാസം പ്രാപിച്ച ജീവികള്‍ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാനാകും? മനുഷ്യന് ഇതുവരെ അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നത് അങ്ങനെയൊന്നില്ലെന്നതിന് തെളിവല്ലല്ലോ എന്നും ഇവര്‍ ചോദിക്കുന്നു.

English Summary: New Study Suggests Aliens Don't Visit Us Because Our Sun Is Too Boring