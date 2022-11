ആയിരക്കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുൻപ് പെറുവില്‍ നരബലിക്ക് ഇരയായ കുട്ടിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി. മയക്കുമരുന്ന് നല്‍കി കഴുത്തറുത്ത ശേഷം ഒരു ട്രോഫിയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് തല വെട്ടിവച്ചാണ് ഈ പൗരാണിക മനുഷ്യര്‍ നരബലി നടത്തിയിരുന്നത്. കുട്ടിക്ക് പുറമേ നരബലിക്ക് ഇരയായ 21 മനുഷ്യരുടെ അവശേഷിപ്പുകളും നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.



പൂര്‍വ സ്പാനിഷ് കാലഘട്ടമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന 3500 ബിസിക്കും 476 ബിസിക്കും ഇടയിലുള്ള സമയത്താണ് ഈ നരബലി നടന്നിരിക്കുന്നത്. പെറുവില്‍ തെക്കേ തീരത്തോട് ചേര്‍ന്നുള്ള പ്രദേശത്തു നിന്നാണ് ഈ ക്രൂരതയുടെ അവശേഷിപ്പുകള്‍ ലഭിച്ചത്. ഇവിടെ 1982 മുതല്‍ പുരാവസ്തു ഗവേഷകര്‍ ഉത്ഖനനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

കുട്ടിയുടെ ലിംഗമോ പ്രായമോ കണ്ടെത്താന്‍ ഗവേഷകര്‍ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ മരണ സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് സാന്‍ പെഡ്രോ എന്ന ലഹരിയുള്ള കള്ളിമുള്‍ചെടി നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതും ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നാണ് അനുമാനം. പെറുവിന്റെ തീരദേശത്ത് കണ്ടുവരാത്ത സസ്യമാണിത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ലഹരി നല്‍കുന്ന ചെടി എങ്ങനെ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേര്‍ന്നു എന്നതും പുരാവസ്തു ഗവേഷകര്‍ പഠന വിധേയമാക്കിയിരുന്നു.

ഇവിടെ നിന്നും ലഭിച്ച മമ്മികളുടെ മുടി പരിശോധിച്ചാണ് ഗവേഷകര്‍ നിര്‍ണായ വിവരങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കൊക്കയ്ന്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന കൊക്ക ചെടികളുടെ ഇലകളും നരബലിക്ക് മുൻപ് ഇരകള്‍ക്ക് നല്‍കിയിരുന്നു. ആമസോണ്‍ കാടുകളില്‍ നിന്നാണ് കൊക്ക ഇലകള്‍ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ബിസി 450നും ബിസി 100നും ഇടയില്‍ കൊക്ക ഇലകള്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിന്റെ തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനും മുൻപുള്ള കൊക്ക ഇലകളുടെ ഉപയോഗം ആദ്യമായാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്.

പോളണ്ടിലെ വാര്‍സൗ സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകയായ ഡാഗ്മാര സോച്ചയാണ് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയത്. ബലി നല്‍കിയവരെ സംസ്‌ക്കരിച്ച പ്രദേശത്തു നിന്നും അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളുടേയും കളിമണ്‍ പാത്രങ്ങളുടേയും തുന്നല്‍ ഉപകരണങ്ങളുടേയുമെല്ലാം അവശേഷിപ്പുകളും സോച്ചയും സംഘവും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ കൊക്ക ഇലകള്‍ കൊണ്ടുപോകാനായി ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന സഞ്ചിയുമുണ്ട്. ജേണല്‍ ഓഫ് ആര്‍ക്കിലോജിക്കല്‍ സയന്‍സിന്റെ ഡിസംബര്‍ ലക്കത്തില്‍ പഠനം പൂര്‍ണമായും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

