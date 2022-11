ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചാര ഉപഗ്രഹം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി

ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ‘ചാര’ ഉപഗ്രഹമായ റിസാറ്റ്-2 പതിമൂന്നര വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിച്ച് നശിപ്പിച്ചു. ജക്കാർത്തയ്ക്ക് സമീപം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന് മുകളിലാണ് റിസാറ്റ്–2 തിരിച്ചിറങ്ങിയത്. അതിർത്തിയിലെ ഭീകരപ്രവർത്തനവും നുഴഞ്ഞുകയറ്റവും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചാര ഉപഗ്രഹമായിരുന്നു ഇസ്രോയുടെ റഡാർ ഇമേജിങ് ഉപഗ്രഹമായ റിസാറ്റ് -2.



'ചാര' ഉപഗ്രഹമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന റിസാറ്റ് -2 ന്റെ പ്രധാന സെൻസർ ഇസ്രയേൽ എയ്‌റോസ്‌പേസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഒരു എക്‌സ്-ബാൻഡ് സിന്തറ്റിക്-അപ്പേർച്ചർ റഡാറായിരുന്നു. 2008 ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് റിസാറ്റ്-1 ഉപഗ്രഹത്തിനായി തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച സി-ബാൻഡ് വൈകിയതിനെത്തുടർന്ന് അതിവേഗത്തിലാണ് റിസാറ്റ്-2 നിർമിച്ചത്. റിസാറ്റ്–2 ന് പകലും രാത്രിയും എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടായിരുന്നു. കടലിൽ ശത്രുക്കളുടെ കപ്പലുകൾ ട്രാക്കുചെയ്യാനും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കപ്പെട്ട പ്രദേശത്ത് ഒക്ടോബർ 30ന്, ജക്കാർത്തയ്ക്ക് സമീപം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന് മുകളിലാണ് റിസാറ്റ് -2 പ്രവേശിച്ചത്. ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ തന്നെ റിസാറ്റ്–2ന്റെ ഭൂരിഭാഗവും കത്തിയമർന്നിരുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ സമുദ്രത്തില്‍ വീഴാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

2009 ഏപ്രിൽ 20ന് പിഎസ്എൽവി-സി12 റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് റിസാറ്റ്-2 വിക്ഷേപിച്ചത്. ഏകദേശം 300 കിലോഗ്രാം മാത്രം ഭാരമുള്ള ഈ ഉപഗ്രഹം 2022 ഒക്ടോബർ 30 ന് ജക്കാർത്തയ്ക്ക് സമീപം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ പ്രവചിക്കപ്പെട്ട പോയിന്റിൽ തന്നെ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രവേശിച്ചുവെന്നും ഇസ്രോ അറിയിച്ചു.

വിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ റിസാറ്റ്-2 ഉപഗ്രഹത്തിൽ 30 കിലോഗ്രാം ഇന്ധനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇസ്രോയിലെ സ്‌പേസ്‌ക്രാഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ടീമിന്റെ കൃത്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണിയിലൂടെയും ഇന്ധനത്തിന്റെ സൂഷ്മതയോടെയുള്ള ഉപയോഗത്തിലൂടെയുമാണ് റിസാറ്റ് -2 പതിമൂന്ന് വർഷത്തിലേറെയായി രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിന് ഏറെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഡേറ്റ നൽകിയത്. വിവിധ ബഹിരാകാശ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി റിസാറ്റ്-2 ന്റെ റഡാർ ഉപകരണങ്ങൾ വഴി സേവനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ധനം തീർന്നതോടെയാണ് തിരിച്ചുവിളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളുടെ ഭ്രമണപഥ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമവും മികച്ചതുമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഇസ്രോയുടെ കഴിവിന്റെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ് റിസാറ്റ് -2.

English Summary: India’s first ‘spy’ satellite Risat-2 re-enters Earth after 13.5-yr job, lands near Jakarta