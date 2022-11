നക്ഷത്രങ്ങളെ വിഴുങ്ങാത്ത തമോഗർത്തം, കണ്ടെത്തിയത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 1560 പ്രകാശവർഷമകലെ

ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തമോഗർത്തത്തെ കണ്ടെത്തി. ഗയ്യ ബിഎച്ച്1 എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന തമോഗർത്തം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 1560 പ്രകാശവർഷമകലെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നക്ഷത്രവുമായി പങ്കാളിത്തം പുലർത്തിയാണ് ഈ തമോഗർത്തം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിനു സമാനമാണ് ഈ നക്ഷത്രവും തമോഗർത്തവും തമ്മിലുള്ള ദൂരം. ഈ നക്ഷത്രത്തിന് സൂര്യന്റെ 10 മടങ്ങു പിണ്ഡമുണ്ടെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി.



ഒപിയുക്കസ് എന്ന താരാപഥത്തിലാണ് ഈ തമോഗർത്തം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള തമോഗർത്തം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് 3000 പ്രകാശവർഷം അകലെ മോണെക്രോസ് എന്ന താരാപഥത്തിലാണ്. സാധാരണ ഗതിയിൽ തമോഗർത്തങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളുൾപ്പെടെ സമീപമുള്ള വസ്തുക്കളെ അകത്താക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ തമോഗർത്തത്തിൽ അങ്ങനെയൊരു രീതി കാണുന്നില്ലെന്നത് ഗവേഷകരെ ആശ്ചര്യഭരിതരാക്കുന്നുണ്ട്. തന്നെയുമല്ല കൂടെയുള്ള നക്ഷത്രത്തെ അത് ഒരു രീതിയിലും ഉപദ്രവിക്കുന്നുമില്ല.

അതീവ സാന്ദ്രതയുള്ള തമോഗർത്തങ്ങൾ, ഐൻസ്റ്റൈന്റെ പൊതു ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം പ്രകാശത്തെപ്പോലും പുറത്തുപോകാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഇതു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ദുരൂഹമായ കാര്യങ്ങളിലൊന്നായി തമോഗർത്തങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്.

ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന തമോഗർത്തം സാധാരണ തരത്തിലുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പല താരാപഥങ്ങളുടെയും മധ്യഭാഗത്തായി അതിപിണ്ഡ സ്വഭാവമുള്ള തമോഗർത്തങ്ങൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇവ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതെന്നത് ഇന്നും പിടികിട്ടാത്ത ചോദ്യമാണ്. ചെറിയ തമോഗർത്തങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് അതിപിണ്ഡ തമോഗർത്തങ്ങളായി മാറിയതാകാം എന്നാണു പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നത്. ഇവ ധാരാളം എക്സ്റേ രശ്മികൾ പുറത്തുവിടാറുമുണ്ട്.

