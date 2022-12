മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടു നീണ്ട തയാറെടുപ്പുകള്‍ക്കൊടുവില്‍ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റേഡിയോ ഒബ്‌സര്‍വേറ്ററിയുടെ നിര്‍മാണം ആരംഭിച്ചു. ആഫ്രിക്കയിലും ഓസ്‌ട്രേലിയയിലുമായി നിര്‍മിക്കുന്ന സ്‌ക്വയര്‍ കിലോമീറ്റര്‍ അറേ അഥവാ എസ്കെഎ വിദൂര പ്രപഞ്ചത്തില്‍ നിന്നുള്ള റേഡിയോ സിഗ്നലുകള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ സഹായിക്കും. ഗാലക്‌സികള്‍ നിര്‍മിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ ഇരുണ്ട ദ്രവ്യത്തിന്റെ സവിശേഷതകള്‍ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നതു പോലുള്ള ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ നേരിടുന്ന പല ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും ഉത്തരം കണ്ടെത്താന്‍ ഈ പടുകൂറ്റന്‍ റേഡിയോ ഒബ്‌സര്‍വേറ്ററിക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.



ഏതാണ്ട് മുപ്പത് വര്‍ഷത്തിലേറെ നീണ്ട പഠനങ്ങള്‍ക്കൊടുവിലാണ് ഈ റേഡിയോ ഒബ്‌സര്‍വേറ്ററിയുടെ നിര്‍മാണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും പതിറ്റാണ്ടുകളെടുക്കും അവയുടെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാവാന്‍. അടുത്ത അമ്പത് വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള അടിസ്ഥാനമാണ് ഞങ്ങള്‍ ഇവിടെ പണിതുയര്‍ത്തുന്നത്. മനുഷ്യരാശിക്ക് ദീര്‍ഘകാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സമ്പത്താണ് നമ്മള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതെന്നും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ റേഡിയോ ടെലസ്‌കോപിന്റെ ഡയറക്ടറായ ലിന്‍ഡ്‌സേ മാഗ്നസ് പറയുന്നു.

∙ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പ്രയത്‌നം

2012ലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു റേഡിയോ ഒബ്‌സര്‍വേറ്ററി നിര്‍മിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന ധാരണ ശാസ്ത്രലോകത്തിനുണ്ടാവുന്നത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും ഓസ്‌ട്രേലിയയിലുമായി ഭൂമിയുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ പടുകൂറ്റന്‍ റേഡിയോ ഒബ്‌സര്‍വേറ്ററി നിര്‍മിക്കുകയെന്ന് അപ്പോഴേ ധാരണയായിരുന്നു. റേഡിയോ സിഗ്നലുകള്‍ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷിക്ക് അനുസരിച്ച് എസ്കെഎ മിഡ്, എസ്കെഎ ലോ എന്നിങ്ങനെയാണ് റേഡിയോ ഒഭ്‌സര്‍വേറ്ററികള്‍ക്ക് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പേരുകള്‍. എസ്‌കെഎ ലോ 50 മെഗാഹെട്‌സിനും 350 മെഗാഹെട്‌സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള റേഡിയോ തരംഗങ്ങളാണ് തിരിച്ചറിയുക. അതേസമയം എസ്കെഎ മിഡ് 350 മെഗാഹെട്‌സിനും 15.4 ജിഗാഹെട്‌സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള റേഡിയോ തരംഗങ്ങളെ കണ്ടെത്തും. ഡിഷ് രൂപത്തിലുള്ള പല വിധ ആന്റിനകള്‍ ചേര്‍ന്ന് ഒരൊറ്റ ദൂരദര്‍ശിനിയെ പോലെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവയുടെ നിര്‍മാണം.

2028ല്‍ പൂര്‍ത്തിയാവുന്ന ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ 130 കോടി യൂറോയാണ് നിര്‍മാണ ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നത്. പിന്നീടുള്ള പത്തു വര്‍ഷത്തേക്ക് 70 കോടി യൂറോയും ഈ ദൂരദര്‍ശിനിയുടെ പ്രവര്‍ത്തന ചെലവായി കണക്കാക്കുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും മറ്റ് ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളിലുമായി ആയിരക്കണക്കിന് ഡിഷുകളും ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററില്‍ ആന്റിനകളും സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ പത്തിലൊന്ന് നിര്‍മാണമാണ് പൂര്‍ത്തിയാവുക.

∙ എസ്കെഎ ലോ

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലാണ് എസ്കെഎ ലോ ടെലസ്‌കോപ് സ്ഥാപിക്കുക. 1.31 ലക്ഷം ആന്റിനകളാണ് എസ്കെഎ ലോയുടെ ഭാഗമായി ഓസ്‌ട്രേലിയിയില്‍ സ്ഥാപിക്കുക. ഏതാണ്ട് രണ്ട് മീറ്റര്‍ നീളമുള്ള ഒരു ക്രിസ്തുമസ് ട്രീയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള പ്രദേശം ഓരോ ആന്റിനകളും സ്ഥാപിക്കാന്‍ വേണ്ടിവരും. 500 ലേറെ നിരകളില്‍ ഓരോ നിരയിലും 256 ആന്റിനകളാണ് സ്ഥാപിക്കുക.

വിദൂര പ്രപഞ്ചത്തില്‍ നിന്നുള്ള റേഡിയോ സിഗ്നലുകളെ കണ്ടെത്താന്‍ എസ്‌കെഎ ലോ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പ്രതീക്ഷ. പ്രപഞ്ച ഉല്‍പത്തിക്ക് ശേഷമുള്ള ആദ്യ 100 കോടി വര്‍ഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അധികം വിവരങ്ങളില്ല. അക്കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവര ശേഖരണത്തിനും ഈ റേഡിയോ ഒബ്‌സര്‍വേറ്ററി സഹായിച്ചേക്കും. ആദ്യ നാല് നിരകളുടെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാവുന്ന 2024ലായിരിക്കും ആദ്യമായി ഈ റേഡിയോ ഒബ്‌സര്‍വേറ്ററി വിവരശേഖരണം നടക്കുക.

∙ എസ്കെഎ മിഡ്

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ കാരൂ മേഖലയിലാണ് കിലോമീറ്ററുകള്‍ നീളത്തില്‍ എസ്കെഎ മിഡ് ഡിഷുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുക. ആകെ 197 ആന്റിനകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ എസ്കെഎ മിഡില്‍ ഉണ്ടാവുക. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ ഇപ്പോഴുള്ള മീര്‍കാറ്റ് ടെലസ്‌കോപിന്റെ ഭാഗമായുള്ള 64 ഡിഷുകളും ഭാവിയില്‍ എസ്‌കെഎ മിഡിന്റെ ഭാഗമാവും. 2022 തുടക്കത്തില്‍ മീര്‍കാറ്റ് നല്‍കിയ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മുടെ ഗാലക്‌സിയുടെ മധ്യഭാഗത്തിന്റെ രേഖാചിത്രം ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ രാജ്യാന്തര സംഘം നിര്‍മിച്ചത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ സര്‍ക്കാരും ജര്‍മനിയിലെ മാക്‌സ്പ്ലാങ്ക് സൊസൈറ്റിയും ചേര്‍ന്ന് 20 ഡിഷുകള്‍ കൂടി മീര്‍കാറ്റ് ടെലസ്‌കോപില്‍ കൂട്ടിചേര്‍ക്കാന്‍ പദ്ധതിയുണ്ട്. 2027 അവസാനത്തോടെയായിരിക്കും മീര്‍കാറ്റ് എസ്കെഎ മിഡ് റേഡിയോ ഒബ്‌സര്‍വേറ്ററിയുടെ ഭാഗമായി മാറുക.

English Summary: Construction of world’s largest radio observatory is finally under way