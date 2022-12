ഭക്ഷണങ്ങൾ മികച്ചതാക്കാൻ 'ഇൻവിസിബിൾ ഫൈബർ', പുതിയ കണ്ടെത്തലുമായി ഗവേഷകർ

നാരില്ല, എളുപ്പം ദഹിക്കില്ല, പോഷകങ്ങളില്ല തുടങ്ങിയ ചീത്തപ്പേരുകളുള്ള നിരവധി ഇഷ്ട ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. കേക്കു മുതല്‍ പൊറോട്ടയും പിസയും വരെ നീളുന്ന ആ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ഇനി രുചി മാറാതെ നാരുകളാല്‍ സമ്പുഷ്ടമാവാനുള്ള വഴിയുമായാണ് ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകരുടെ വരവ്. ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ആര്‍എംഐടി സര്‍വകലാശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഫൈബര്‍എക്‌സ് എന്ന ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താവുന്ന കൃത്രിമ നാരുകളുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.



ഫൈബര്‍എക്‌സ് ചേര്‍ക്കുന്നതോടെ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ദഹനം എളുപ്പത്തിലാവുന്നു. കേക്കുകള്‍ മുതല്‍ പിസ വരെയുള്ള നാരു കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങളില്‍ ഫൈബര്‍എക്‌സിനെ ഉള്‍പ്പെടുത്താനാവും. ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചിയിലും മണത്തിലുമൊന്നും ഫൈബര്‍എക്‌സ് യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും വരുത്തുന്നില്ല. ഇതോടെ ഫലത്തില്‍ നാരു കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങളെ അതേ രുചിയില്‍ എളുപ്പം ദഹിക്കാവുന്ന ഭക്ഷണമാക്കി മാറ്റും ഫൈബര്‍എക്‌സ് എന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

നാരു കുറവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്‍ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടുകയും അതുവഴി പ്രമേഹ സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈയൊരു പ്രശ്‌നവും ഫൈബര്‍എക്‌സിന് പരിഹരിക്കാനാവും. ‌ഒരിക്കല്‍ ഫൈബര്‍എക്‌സ് ഭക്ഷണത്തില്‍ ചേര്‍ത്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും അറിയാനാവില്ല. ഇനിവേണമെങ്കില്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണത്തില്‍ പോഷകങ്ങള്‍ കൂട്ടിചേര്‍ക്കാനാവുമെന്നും ഫുഡ് ടെക്‌നോളജിസ്റ്റും ആര്‍എംഐടി സര്‍വകലാശാല അസോസിയേറ്റ് പ്രഫസറുമായ അസ്ഗര്‍ ഫറാനാകി പറയുന്നു.

പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ നിന്നു ഫൈബര്‍എക്‌സിന്റെ സഹായത്തില്‍ ഭക്ഷണങ്ങളില്‍ രുചിയോ മണമോ വ്യത്യാസം വരാതെ 20 ശതമാനം വരെ നാരുകള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇത് നിര്‍ണായകമായ രീതിയില്‍ പോഷകം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ പോന്ന അളവാണ്. അന്നജത്തിന്റെ 80 ശതമാനം വരെ ദഹിക്കാവുന്ന നാരുകളാക്കി മാറ്റാന്‍ ഗവേഷകര്‍ക്കായി. കൂടുതല്‍ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയില്‍ ഫൈബര്‍എക്‌സ് നിര്‍മിച്ച് വിപുലമായ ഉത്പാദനം ആരംഭിക്കാനാണ് ഗവേഷകരുടെ പദ്ധതി.

നാരുകളെ ദഹിപ്പിക്കാന്‍ മനുഷ്യന്റെ ദഹനവ്യവസ്ഥക്കാവില്ല. എന്നാല്‍ മികച്ച രീതിയില്‍ മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ദഹനം നടക്കാന്‍ ഈ നാരുകള്‍ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. പൊണ്ണത്തടിയും ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹവും ഹൃദയസംബന്ധിയായ അസുഖങ്ങളും അകറ്റി നിര്‍ത്താന്‍ നാരുകള്‍ കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണം സഹായിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ഉത്പന്നം വിപണിയിലേക്കെത്തിക്കാന്‍ മൈക്രോടെക് എൻജിനീയറിങ് ഗ്രൂപ്പുമായി ഗവേഷക സംഘം സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്.

