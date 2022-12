വേണമെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളിലും വസിക്കാം, വിചിത്ര പദ്ധതിയൊരുക്കി ഗവേഷകർ

ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളിലും ഉല്‍ക്കകളിലും മനുഷ്യ കോളനി സ്ഥാപിക്കുകയെന്ന വിചിത്ര പദ്ധതിയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് റോച്ചെസ്റ്റ സര്‍വകശാലയിലെ ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകര്‍. ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭ്രമണം വര്‍ധിപ്പിച്ച് കൃത്രിമമായി ഗുരുത്വബലം ഉണ്ടാക്കാനാകുമെന്നും കെട്ടിടങ്ങള്‍ പണിയാമെന്നും ഇവര്‍ തയാറാക്കിയ ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തില്‍ പറയുന്നു. കാര്‍ബണ്‍ നാനോ ഫൈബര്‍ ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഛിന്നഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് ചുറ്റും വല നെയ്ത് സുരക്ഷ വര്‍ധിപ്പിക്കാമെന്നും ഇവര്‍ പറയുന്നു.



ആമസോണിലെ ടിവി ഷോയായ ദ എക്‌സ്പാന്‍സ് പോലുള്ളവയിലെ ആശയങ്ങള്‍ എങ്ങനെ യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാമെന്നാണ് ഗവേഷക സംഘം വിവരിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രത്തിന്റേയും സയന്‍സ് ഫിക്ഷന്റേയും അതിരിലാണ് തങ്ങളുടെ പഠനമുള്ളതെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ റോചെസ്റ്റ സര്‍വകലാശാലയിലെ ആദം ഫ്രാങ്ക് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്.

ഏതാനും ഫുട്‌ബോള്‍ മൈതാനങ്ങളുടെ മാത്രം വലുപ്പമുള്ള ഏതാണ്ട് 300 മീറ്റര്‍ മാത്രം വിസ്തൃതിയുള്ള ഛിന്നഗ്രഹത്തില്‍ സിലിണ്ടര്‍ ആകൃതിയില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥക്ക് 22 ചതുരശ്രമൈല്‍ വിസ്തൃതിയില്‍ ജീവിത സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കാനാവും. ഇത് ഏതാണ്ട് മാന്‍ഹാട്ടന്‍ നഗരത്തോളം വരുമെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് ഛിന്നഗ്രഹ ജീവിതത്തിന്റെ വിശാല സാധ്യത വെളിവാവുക. 1976ല്‍ അമേരിക്കന്‍ ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ജെറാഡ്. കെ. ഒനീല്‍ അവതരിപ്പിച്ച ഒനീല്‍ സിലിണ്ടര്‍ എന്ന ആശയത്തെ പിന്‍പറ്റിയാണ് ഇവര്‍ ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളില്‍ മനുഷ്യ കോളനികള്‍ നിര്‍മിക്കാവുന്ന പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഛിന്നഗ്രഹത്തിന് പുറത്തായി സ്ഥാപിക്കുന്ന വിരുദ്ധ ദിശയില്‍ കറങ്ങുന്ന പരസ്പരം ബന്ധിച്ച രണ്ട് സിലിണ്ടറുകള്‍ക്കുള്ളിലാണ് കെട്ടിടങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുക. കൃത്രിമ ഗുരുത്വത്തിനു വേണ്ട വേഗത്തില്‍ കറങ്ങുമ്പോള്‍ തന്നെ ഉള്ളില്‍ താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യര്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത വിധമായിരിക്കും ഭ്രമണ വേഗം നിര്‍ണയിക്കുക.

രണ്ട് കിലോമീറ്ററില്‍ താഴെ വിസ്തൃതിയുള്ള ആയിരത്തിലേറെ ഛിന്നഗ്രഹങ്ങള്‍ ഭൂമിയെ വലം വയ്ക്കുന്നുവെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. വിയന്ന സര്‍വകലാശാലയിലെ തോമസ് മെയ്ന്റില്‍ 2019ല്‍ നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ ഛിന്നഗ്രഹത്തെ പൊതിഞ്ഞുള്ള സിലിണ്ടര്‍ ആകൃതിയില്‍ കറങ്ങുന്ന നിര്‍മിതികളുണ്ടെങ്കില്‍ ഭൂമിക്ക് സമാനമായ ഗുരുത്വം അനുഭവിക്കാനാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ഛിന്നഗ്രഹ കോളനികള്‍ക്ക് ഭാവിയില്‍ മനുഷ്യന്റെ അന്യഗ്രഹ യാത്രകളുടെ ഇടത്താവളങ്ങളാവാനും സാധിക്കും.

English Summary: Would YOU live inside an asteroid?