2500 വര്‍ഷത്തിലേറെയായി ഭാഷാ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ കുഴപ്പിച്ച പ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരവുമായി ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥി. ബിസി 6- ബിസി 4 നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കിടയില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന സംസ്‌കൃത ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനായ പാണിനിയുടെ ഭാഷാ നിയമത്തിലെ അവ്യക്തതയാണ് ഡോ. ഋഷി രാജ്‌പോപത് നീക്കിയിരിക്കുന്നത്. കേംബ്രിജ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷക വിദ്യാര്‍ഥിയാണ് 27കാരനായ രാജ്‌പോപത്.



സംസ്‌കൃത വ്യാകരണഗ്രന്ഥമായ അഷ്ടാധ്യായി രചിച്ചത് പാണിനിയാണ്. അഷ്ടാധ്യായിയിലെ പാണിനീ സൂക്തങ്ങള്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൂത്രവാക്യങ്ങളിലൂടെയാണ് പാണിനി സംസ്‌കൃത ഭാഷക്ക് ശാസ്ത്രീയ ചട്ടക്കൂടുകള്‍ നിര്‍വചിച്ചത്. വാക്കുകള്‍ തമ്മില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുമ്പോള്‍ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതു സംബന്ധിച്ച നാലായിരത്തോളം സൂത്രവാക്യങ്ങള്‍ പാണിനി രചിച്ചിരുന്നു. പാണിനിയുടെ ഭാഷായന്ത്രം മാനവിക ചരിത്രത്തിലെ വിലയേറിയ ബൗദ്ധിക സ്വത്തായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

പാണിനിയുടെ നാലായിരത്തോളം നിയമങ്ങളും മൂന്നോ നാലോ വാക്കുകള്‍ മാത്രം അടങ്ങിയതായിരുന്നു. സംസ്‌കൃതത്തിലെ ഓരോ വാക്കുകളുടേയും പ്രയോഗരീതിയെക്കുറിച്ച് ഈ നിയമങ്ങള്‍ അനുശാസിക്കുന്നു. വാക്കുകള്‍ കൂടിചേരുമ്പോള്‍ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതു സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങളായിരുന്നു അതില്‍ പലതും. പാണിനിയുടെ ഓരോ നിയമങ്ങള്‍ക്കും പ്രത്യേകം നമ്പറുകളും (ഉദാ: 7.3.103) ഉണ്ടായിരുന്നു.

ചില സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഒന്നിലേറെ നിയമങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമ്പോള്‍ ഏത് ഉപയോഗിക്കണമെന്നതായിരുന്നു ഇതുവരെ ഭാഷാ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് മുന്നിലെ പ്രതിസന്ധി. 1.4.2 എന്ന അക്കം കുറിക്കുന്ന നിയമമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്‌നം വന്നാല്‍ എന്തു പരിഹാരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഒന്നിലേറെ നിയമങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമ്പോള്‍ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന അക്കമുള്ള നിയമം പ്രയോഗിക്കണമെന്നാണ് പാണിനിയുടെ നിയമം ആദ്യം വ്യാഖ്യാനിച്ചയാള്‍ പറഞ്ഞത്. ഉദാഹരണത്തിന് 7.3.103ഉം 7.1.9 ഉം ഒരേ വിഷയത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നാല്‍ ഉയര്‍ന്ന അക്കമായ 7.3.103 പറയുന്ന നിയമം ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത്.

ഈ നിയമ വ്യാഖ്യാനം തന്നെ തെറ്റായിരുന്നുവെന്നാണ് ഡോ. രാജ്‌പോപത് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ഭാഷാപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കും ഈ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനം ഇടയാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഒരേ വിഷയത്തില്‍ ഒന്നിലേറെ നിയമം വരികയാണെങ്കില്‍ വലത്തേ അറ്റത്തുള്ള വാക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന നിയമം ഏതാണോ അത് ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് പാണിനി പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഡോ. രാജ്‌പോപത്ത് തന്റെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തില്‍ വിശദീകരിക്കുന്നത്.

English Summary: Ancient grammatical puzzle that has baffled scientists for 2,500 years is solved