ഭൂമിയേക്കാള്‍ വലുപ്പമുള്ള 2 ഗ്രഹങ്ങളിൽ 2000 കിലോമീറ്റർ ആഴമുള്ള സമുദ്രം

ഭൂമിയില്‍ നിന്നും 218 പ്രകാശ വര്‍ഷം അകലെയുള്ള രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം കൂടുതല്‍ സജീവമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരുകൂട്ടം ഗവേഷകര്‍. ഭൂമിയേക്കാള്‍ ഒന്നര ഇരട്ടി വലുപ്പമുള്ള ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളിലും സമൃദ്ധിയായുള്ള ജലസാന്നിധ്യമാണ് ഇതിനു പിന്നില്‍. ചൂടേറിയ പാറകള്‍ക്കു മുകളിലായി ആഴമുള്ള സമുദ്രങ്ങളും നീരാവി നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷവുമുള്ളതാണ് 138സി, 138ഡി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങള്‍.



ഞങ്ങള്‍ ആദ്യം കരുതിയത് ലോഹവും പാറയും നിറഞ്ഞ ഭൂമിയേക്കാള്‍ വലിയ ഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇവയെന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സൂപ്പര്‍ എര്‍ത്തുകളെന്ന് ഇവയെ വിളിച്ചത്. എന്നാല്‍ പിന്നീട് നടത്തിയ വിശദമായ പഠനത്തില്‍ കെപ്ലര്‍ 138സിയും കെപ്ലര്‍ 138ഡിയും സ്വന്തമായി അപൂര്‍വ പ്രകൃതിയുള്ളവയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് പൂര്‍ണമായി തന്നെ വെള്ളത്താല്‍ ചുറ്റപ്പെട്ട ഗ്രഹങ്ങളാണിവ. ഇത്തരം ജല ലോകങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നേരത്തേ തന്നെ പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ആദ്യമായാണ് അവയെ തെളിവു സഹിതം കണ്ടെത്തുന്നതെന്നും മോണ്ട്രിയാല്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ ബോണ്‍ ബെന്നെകെ പറയുന്നു.

നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിന് പുറത്തുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ആധികാരികമായി ശേഖരിക്കുകയെന്നത് പ്രപഞ്ച ശാസ്ത്രജ്ഞരെ സംബന്ധിച്ച് വിഷമമേറിയ ജോലിയാണ്. ദൂരത്തിനൊപ്പം അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രകാശവും ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളെടുക്കുന്നതില്‍ നിര്‍ണായകമാണ്. കെപ്ലര്‍ 138 എന്ന ചുവപ്പു കുള്ളന്‍ നക്ഷത്രത്തിന് പ്രകാശം കുറവായതിനാല്‍ കെപ്ലര്‍ 138സി, കെപ്ലര്‍ 138ഡി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളെടുക്കുക അസാധ്യമായിരുന്നു.

നക്ഷത്രത്തില്‍ നിന്നുള്ള പ്രകാശത്തെ ഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം തടസപ്പെടുത്തുന്നത് കണക്കുകൂട്ടിയാണ് ഗ്രഹത്തിന്റെ വലുപ്പം കണക്കാക്കുന്നത്. നക്ഷത്രത്തില്‍ നിന്നുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ തരംഗദൈര്‍ഘ്യത്തിലുണ്ടാവുന്ന നേരിയെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ കണക്കാക്കിയാണ് ഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാരവും കണക്കാക്കിയത്. വലുപ്പവും ഭാരവും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ ഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്ദ്രത കണക്കുകൂട്ടാനാവും.

സൗരയൂഥത്തിലെ വ്യാഴം, നെപ്റ്റ്യൂണ്‍ തുടങ്ങിയ വാതകസാന്നിധ്യം കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ സാന്ദ്രത കുറവായിരിക്കും. പാറകള്‍ നിറഞ്ഞ ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് സാന്ദ്രത കൂടുതലായിരിക്കും. ക്യുബിക് സെന്റി മീറ്ററില്‍ 5.5 ഗ്രാമാണ് ഭൂമിയുടെ സാന്ദ്രത. സൗരയൂഥത്തിലെ ഉയര്‍ന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള ഗ്രഹം ഭൂമിയാണ്. ക്യുബിക് സെന്റി മീറ്ററില്‍ 0.69 ഗ്രാം മാത്രം സാന്ദ്രതയുള്ള ശനിക്കാണ് സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറവ്.

കെപ്ലര്‍ 138സി, കെപ്ലര്‍ 138ഡി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് ഭൂമിയേക്കാള്‍ 1.51 മടങ്ങ് വലുപ്പം കൂടുതലുണ്ട്. ഇവയുടെ ഭാരമാവട്ടെ യഥാക്രമം ഭൂമിയേക്കാള്‍ 2.3 ഇരട്ടിയും 2.1 ഇരട്ടിയുമാണ്. ക്യുബിക് സെന്റിമീറ്ററിന് 3.6 ഗ്രാമാണ് ഇവയുടെ സാന്ദ്രത കണക്കുകൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ നിന്നും വാതകവും പാറയും നിറഞ്ഞ ഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇവയെന്നാണ് കരുതേണ്ടത്. വ്യാഴത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹമായ യൂറോപ്പയുടേതിന് സമാനമാണിത്. ക്യുബിക് സെന്റിമീറ്ററിന് 3.0 ഗ്രാമാണ് യൂറോപ്പയിലെ സാന്ദ്രത. ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് ജീവന്‍ നിലനില്‍ക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നായിട്ടാണ് യൂറോപ്പയെ കണക്കാക്കുന്നത്. മഞ്ഞുപാളികള്‍ മൂടിയ യൂറോപ്പയുടെ പ്രതലത്തിന് താഴെ വിശാലമായ സമുദ്രങ്ങളുണ്ടാവാമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

യൂറോപ്പയ്ക്ക് ചന്ദ്രനേക്കാള്‍ വലുപ്പം കുറവാണെങ്കില്‍ സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളുള്ള കെപ്ലര്‍ 138സിയും 138ഡിയും ഭൂമിയേക്കാല്‍ വലുതാണ്. ജീവന് അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളുള്ള കൂടുതല്‍ വിശാലമായ ഗ്രഹങ്ങളാണിവയെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് സങ്കല്‍പിക്കാന്‍ പോലും പ്രയാസമുള്ളത്രയും ആഴമുള്ള സമുദ്രങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രഹങ്ങളിലെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ഭൂമിയില്‍ സമുദ്രത്തിന്റെ ശരാശരി ആഴം 3.7 കിലോമീറ്ററാണെങ്കില്‍ കെപ്ലര്‍ 138സി, കെപ്ലര്‍ 138ഡി ഗ്രഹങ്ങളിലെ സമുദ്രങ്ങളുടെ ആഴം 2000 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വരും.

കെപ്ലര്‍ 138സി, ഡി ഗ്രഹങ്ങള്‍ അവയുടെ നക്ഷത്രവുമായി വളരെ അടുത്താണുള്ളത്. 13ഉം 23ഉം ദിവസങ്ങള്‍ മതി അവയ്ക്ക് മാതൃനക്ഷത്രത്തെ ചുറ്റിവരാന്‍. ചൂടുകൂടുതലുള്ള ഈ ഗ്രഹങ്ങളില്‍ ജലത്തിന്റെ തിളനിലയേക്കാള്‍ ചൂട് കൂടുതലുണ്ടാവുമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തിളച്ചുമറിയുന്ന സമുദ്രത്തില്‍ നിന്നുള്ള ചൂടേറിയ നീരാവികൊണ്ടുള്ള കനത്ത അന്തരീക്ഷവും ഇവയ്ക്കുണ്ടാവം. വളരെ സമ്മര്‍ദവും ചൂടും കൂടിയതിനാല്‍ ജലം സൂപ്പര്‍ ക്രിട്ടിക്കല്‍ ഫ്‌ളൂയിഡ് എന്ന അവസ്ഥയിലാവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നേച്ചുര്‍ അസ്‌ട്രോണമിയിലാണ് പഠനം പൂര്‍ണമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Two Worlds Orbiting A Nearby Star Could Be More Than Half Water