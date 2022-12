വാട്‌സാപ്പില്‍ നിന്നു കണ്ണെടുക്കാത്തവർ മുതല്‍ ഗെയിമില്‍ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവര്‍ വരെ സര്‍വസാധാരണമായ ഒരു ടെക് ലോകത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെന്നു പറയേണ്ടല്ലല്ലോ. സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളുടെ മെഗാപിക്‌സല്‍ വര്‍ധനയും മറ്റു ചില്ലറ വിശേഷങ്ങളുമാണ് പൊതുവെ ഒരാള്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിനിടിയില്‍ അന്വേഷിക്കുന്ന ടെക്‌നോളജി പുരോഗതി. വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ അതൊക്കെ പാടെ മാറാം. അത്ര വമ്പന്‍ ടെക്‌നോളജികളാണ് അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. കൂടുതല്‍ മികവാർന്നതും ശക്തവുമായ സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ ചിറകുവിരിച്ചുയരാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നാം ഇതുവരെ കണ്ട ലോകത്തെ മൊത്തം പൊളിച്ചെഴുതാന്‍ കെല്‍പ്പുള്ളവയാണ് ഇവയില്‍ പലതും. 2023 ൽ വരികയോ, കൂടുതല്‍ പുരോഗതി നേടുകയോ ചെയ്‌തേക്കാവുന്ന ചില ടെക്‌നോളജി ട്രെന്‍ഡുകള്‍ പരിശോധിക്കാം:



∙ റോബോട്ടുകള്‍ മനുഷ്യസമാനമായേക്കാം

അടുത്ത വര്‍ഷം റോബോട്ടുകള്‍ കാഴ്ചയിലും പ്രവൃത്തിയിലും കൂടുതല്‍ മനുഷ്യസമാനമായേക്കാം. ഒരു പരിപാടിക്കെത്തുന്നവരെ അഭിവാദനം ചെയ്യാനും ബാറുകളിലെയും മറ്റും വിളമ്പുകാരാകാനും കാവല്‍ക്കാരാകാനും എന്തിന് മുതിര്‍ന്നവർക്ക് കൂട്ടുകാരാകാനും ഇത്തരം റോബോട്ടുകള്‍ എത്തിയേക്കാം. ഫാക്ടറികളിലും പാണ്ടികശാലകളിലും റോബോട്ടുകള്‍ മനുഷ്യര്‍ക്കു പകരമായോ, മനുഷ്യരുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കാനായോ എത്തിയേക്കാം. ടെസ്‌ല കമ്പനി മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടാല്‍ ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടുകള്‍ വീടുകളിലേക്കു വരെ എത്തിയേക്കാം. ( പക്ഷേ അതിന് 3-5 വര്‍ഷം വരെ താമസമെടുക്കുമെന്നാണ് മസ്‌ക് കരുതുന്നത്.)

∙ മെറ്റാവേഴ്‌സ് ഭാഗികമായി പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമായേക്കാം

മെറ്റാവേഴ്‌സ് എന്ന വാക്കിനോട് പ്രതിപത്തിയില്ലാത്തവര്‍ പോലും പറയുന്നത് കൂടുതല്‍ മികവാര്‍ന്ന ഇന്റര്‍നെറ്റ് അനുഭവം അടുത്ത വര്‍ഷം തന്നെ ലഭ്യമായേക്കുമെന്നാണ്. ജോലിയെടുക്കലിന്റെ കാര്യത്തിലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഗെയിമുകളുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് പ്രതിഫലിച്ചേക്കും. മെറ്റാവേഴ്‌സ് ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് 2030 തോടെ 5 ട്രില്ല്യന്‍ ഡോളറിന്റെ മൂല്യം ചേര്‍ക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം. ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റി സാങ്കേതികവിദ്യ 2023ല്‍ നിശ്ചയമായും പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. എന്നാല്‍, ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് ഇതിന്റെ കടന്നുവരവാണ് വരും വര്‍ഷം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജോലിക്കാര്‍ തമ്മില്‍ നടത്തുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളും മറ്റും കൂടുതല്‍ മികച്ചതാകുമെന്നു പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ മേഖലയില്‍ മികവു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി മൈക്രോസോഫ്റ്റും എന്‍വിഡിയയും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്.

കൂടുതല്‍ മേന്മയുള്ള 'അവതാര്‍' സാങ്കേതികവിദ്യയും അടുത്ത വര്‍ഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ അവതാറിന്റെ സഹായത്തോടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഇടപെടലുകള്‍ മെറ്റാവേഴ്‌സില്‍ കൂടുതല്‍ അര്‍ഥവത്തായേക്കും. ഒരാള്‍ക്ക് താന്‍ യഥാര്‍ഥ ജീവിതത്തില്‍ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നോ അങ്ങനെ മെറ്റാവേഴ്‌സിലും തോന്നിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വന്നേക്കും. സ്വന്തം സവിശേഷ ശരീര ചലനങ്ങളും ആംഗ്യവിക്ഷേപങ്ങളും മെറ്റാവേഴ്‌സില്‍ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കാമെന്നത് ആളുകളില്‍ താത്പര്യം വര്‍ധിപ്പിച്ചേക്കും.

ഇതിനും പുറമെ അവതാറിന് എഐ ശേഷി കൂടി നല്‍കി, ഓണ്‍ലൈനില്‍ സ്വതന്ത്ര പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തി ഒരാളുടെ പ്രതിനിധിയാകാനും സാധിച്ചേക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാള്‍ ലോഗ്-ഇന്‍ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കില്‍ പോലും അയാളുടെ പ്രതിനിധിയായി അവതാറിന് മീറ്റിങ്ങുകളില്‍ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത പോലും വന്നേക്കാം. പല കമ്പനികളും എആര്‍ വിആര്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് അടുത്ത വര്‍ഷം കൂടുതല്‍ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചേക്കും.

∙ എവിടെയും ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ്

പല സ്ഥാപനങ്ങളും 2023ല്‍ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന്റെ സേവനം ഉപയോഗിച്ചേക്കും. നോ-കോഡ് എഐ ആണ് അതിലൊന്ന്. ഡ്രഗ് ആന്‍ഡ് ഡ്രോപ് ഇന്റര്‍ഫെയ്‌സുമായി എത്തുന്ന ഇത് ഏതു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനും കൂടുതല്‍ മികവുറ്റ ഉല്‍പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും നല്‍കാന്‍ സജ്ജമാക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. റീട്ടെയില്‍ വില്‍പനയില്‍ ഇതിന്റെ പ്രഭാവം ഇപ്പോഴെ കണ്ടു തുടങ്ങിയെന്ന് ഫോര്‍ബ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. അമേരിക്കയില്‍ സ്റ്റിച്ച്-ഫിക്‌സ് എന്ന സ്ഥാപനം തങ്ങളുടെ വരിക്കാരുടെ ആകാരത്തിനും താത്പര്യത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ള വസ്ത്രങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കാന്‍ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

∙ മറ്റൊരാളുടെ ഇടപെടല്‍ വേണ്ടാത്ത ഷോപ്പിങ്

കോണ്ടാക്ട് വേണ്ടാത്ത, മനുഷ്യ ഇടപെടല്‍ വേണ്ടാത്ത ഷോപ്പിങ്ങും സാധനങ്ങള്‍ എത്തിച്ചുകൊടുക്കലും അമേരിക്കയില്‍ ട്രെന്‍ഡിങ് ആയേക്കും. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പണമടയ്ക്കലും സാധനങ്ങള്‍ വീട്ടുപടിക്കല്‍ എത്തിച്ചു കിട്ടലും ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമാക്കും. അടുത്ത വര്‍ഷം തന്നെ ഇത് ഇന്ത്യയിലും എത്തിയാല്‍ പോലും അദ്ഭുതമുണ്ടാവില്ല. തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ സങ്കീര്‍ണമായ പട്ടിക കൂടുതല്‍ എളുപ്പത്തില്‍ ക്രമീകരിക്കാനും എഐയുടെ സേവനം വില്‍പനാശാലകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയേക്കും. ഓണ്‍ലൈനായി വാങ്ങി പണമടച്ച ശേഷം വഴി സൈഡില്‍ ചെന്നോ, കടകളില്‍ ചെന്നോ സാധനം എടുത്തുകൊണ്ടു പോരുന്ന രീതിയും വന്നേക്കും. റീട്ടെയില്‍ ജോലിക്കാര്‍ക്ക് ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സുമായി സഹകരിച്ചു ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവന്നേക്കാം.

∙ വെബ്3.0യുടെ പുരോഗതി

ബ്ലോക്‌ചെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂന്നിയ അടുത്ത ഘട്ട ഇന്റര്‍നെറ്റ് 2023ൽ കൂടുതല്‍ പുരോഗതി കൈവരിച്ചേക്കാം. വികേന്ദ്രീകൃതമായ ഇന്റര്‍നെറ്റ് എന്ന സങ്കല്‍പത്തിലൂന്നിയ ഉൽപന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ഡേറ്റ ശേഖരിച്ചുവയ്ക്കുന്നത് വിവിധ കമ്പനികളുടെ ക്ലൗഡ് സെര്‍വറുകളിലാണ്. ഡേറ്റ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു പകരം വികേന്ദ്രീകൃതമാക്കിയാല്‍ നമ്മുടെ വിവരങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ സുരക്ഷിതമാകുമെന്നതു കൂടാതെ വിവരങ്ങള്‍ പല രീതിയില്‍ ആക്‌സസ് ചെയ്യുകയുമാകാം. എന്‍എഫ്ടികള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ നോണ്‍-ഫഞ്ജിബിൾ ടോക്കന്‍സ് അടുത്ത വര്‍ഷം കൂടുതല്‍ പ്രചാരം നേടുമെന്നും പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു.

∙ ഡിജിറ്റല്‍ ലോകവും യഥാര്‍ഥ ലോകവും തമ്മില്‍ കൂടുതല്‍ പാലങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കപ്പെട്ടേക്കാം

ഇരു ലോകങ്ങള്‍ക്കും ഇടയിലുള്ള ഗര്‍ത്തങ്ങള്‍ നികത്തപ്പെടുന്നത് ഈ വര്‍ഷം നമ്മള്‍ കണ്ടിരുന്നു. അടുത്തവര്‍ഷം അതിന് ആക്കം കൂടും. ഡിജിറ്റല്‍ ട്വിന്‍ ടെക്‌നോളജി, 3ഡി പ്രിന്റിങ് എന്നിവ ഇരു ലോകങ്ങള്‍ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇടംപിടിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ.

∙ ലോകത്തിന് കൂടുതല്‍ ക്രമീകരണ സാധ്യത

എഡിറ്റു ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ലോകം! എഴുത്ത് അടക്കമുള്ള ചില കാര്യങ്ങള്‍ എഡിറ്റു ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോള്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, വസ്തുക്കളെയും ചെടികളെയും എന്തിന് മനുഷ്യനെ തന്നെയും എഡിറ്റു ചെയ്യാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്താണ് നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാനോ ടെക്‌നോളജി പുതിയ വസ്തുക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചേക്കും. നമ്മള്‍ ഇന്നേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, ഒന്നിനെയും പോലെയല്ലാത്ത വസ്തുക്കള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ന് ഒരു വസ്തുവിന് പോറലേറ്റാല്‍ അത് അവിടെ തന്നെ നിലനില്‍ക്കും. എന്നാല്‍ നാളെ അത്തരം പോറല്‍ സ്വയം പരിഹരിക്കാന്‍ കെല്‍പുള്ള വസ്തുക്കള്‍ നിർമിക്കപ്പെട്ടേക്കാം!

ഡിഎന്‍എ എഡിറ്റു ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്പര്‍-കാസ്9 (CRISPR-Cas9) സാങ്കേതികവിദ്യ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്‍ഷമായി നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത വര്‍ഷം ജീന്‍ എഡിറ്റിങ് പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്കു പ്രവേശിച്ചേക്കാം. എഴുത്ത് എഡിറ്റു ചെയ്യുക എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ എന്താണ്? ചില വാക്കുകള്‍ എടുത്തു മാറ്റുക. അല്ലെങ്കില്‍ പുതിയതായി ചില വാക്കുകള്‍ കൂടുതലായി ചേര്‍ക്കുകയോ ചെയ്യുക. അതുപോല ജീനുകളെയും എഡിറ്റു ചെയ്യുന്ന പരിപാടി തുടങ്ങിയേക്കും. ഇതുപയോഗിച്ച് ഡിഎന്‍എയുടെ ഉള്‍പ്പിരിവുകള്‍ (mutations) ശരിപ്പെടുത്താനായേക്കും. വിളകളുടെ ആരോഗ്യം വര്‍ധിപ്പിക്കാനും മനുഷ്യര്‍ക്കുള്ള ചിലതരം അലര്‍ജികളെ നീക്കംചെയ്യാനും എന്തിന് മനുഷ്യരുടെ കണ്ണ് എങ്ങനെയിരിക്കണം, മുടിയുടെ നിറം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നിശ്ചയിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവയ്പ്പുകള്‍ 2023ല്‍ നടന്നേക്കും.

∙ ക്വാണ്ടം കംപ്യൂട്ടിങ്

ലോകമെമ്പാടും ഇപ്പോള്‍ ക്വാണ്ടം കംപ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ നേതാവാകാന്‍ ആര്‍ക്കാദ്യം സാധിക്കും എന്നതിനുള്ള മത്സരവും നടക്കുന്നു. അണുവിന്റെ ഘടകഭാഗങ്ങള്‍ (subatomic) കണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ സംസ്‌കരിച്ചെടുക്കാനും സംഭരിക്കാനുമുള്ള ശ്രമമാണ് ക്വാണ്ടം കംപ്യൂട്ടിങ് നടത്തുന്നത്. നിലവിലുള്ള കംപ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ട്രില്ല്യന്‍ മടങ്ങുവരെ ശക്തികൂടിയ കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിത്. അതേസമയം, ഇവ പരമ്പരാഗത കംപ്യൂട്ടിങ്ങിനെ ഇല്ലാതാക്കില്ല. ക്വാണ്ടം കംപ്യൂട്ടിങ് അപകടകരവുമാണ്. നിലവിലുള്ള എന്‍ക്രിപ്ഷനുകള്‍ തകര്‍ത്തെറിയാന്‍ അതിനു സാധിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം പെട്ടെന്ന് ക്വാണ്ടം കംപ്യൂട്ടിങ് രംഗത്ത് കരുത്താര്‍ജ്ജിച്ചാല്‍ മറ്റു രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് അത് ഭീഷണിയായി തീരും. മറ്റു രാജ്യങ്ങള്‍ എന്‍ക്രിപ്റ്റു ചെയ്തു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ ഇതു വഴി സാധിക്കും. ഇതിനാല്‍ തന്നെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ, ചൈന, റഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം അധികം പണമൊഴുക്കുമെന്നാണ് കരുത്തുന്നത്.

∙ ഹരിത സാങ്കേതികവിദ്യ

കാര്‍ബണ്‍ പുറംതള്ളലാണ് നിലവിലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ശാപം. ഇതിനു പകരം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ഹരിത സാങ്കേതികവിദ്യ കൊണ്ടുവരാന്‍ ലോകം ശ്രമിച്ചേക്കും. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്ന മഹാവിപത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിരിക്കും ഇത്. ഹരിത ഹൈഡ്രജന്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന് ആക്കം കൂടും. വികേന്ദ്രീകൃതമായ പവര്‍ ഗ്രിഡുകളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടേക്കും.

