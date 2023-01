നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ചന്ദ്രനിൽ കാൽ കുത്തിയ ശേഷം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചായക്കട. കടക്കാരന്റെ പേരു ചോദിച്ചപ്പോഴുണ്ട് രാമൻ കുട്ടിയെന്ന്! മലയാളിയുടെ കുടിയേറ്റക്കരുത്തിനെ വർണിക്കാനാണ് തികച്ചും സാങ്കൽപ്പികമായ ഈ കഥ. എന്നാൽ അടുത്ത വർഷം യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങുന്ന ഗഗൻയാനിലെ മെനു കാർഡ് വായിച്ചാൽ ആർക്കും സംശയം തോന്നും, സത്യത്തിൽ ചന്ദ്രനിലെ ചായക്കടക്കഥ ശരിയാണോ എന്ന്. രുചിയൂറുന്ന നാടൻ ഇന്ത്യൻ വിഭവങ്ങളാണ് ഗഗൻയാനിലെ സഞ്ചാരികൾക്കായി ഒരുക്കുന്നത്. ആദ്യ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി യൂറി ഗഗാറിൻ അൽപം മാംസവും ചോക്ലേറ്റുമാണ് കഴിച്ചത്. അതു പഴംകഥ. 35 തരം ഭക്ഷണമാണ് ഗഗൻയാൻ യാത്രക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. യാത്രക്കാരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് 50 വിഭവങ്ങളിൽനിന്നു വേണ്ട മെനു തിരഞ്ഞെടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾ പുലാവ്, ദാൽ മക്കാനി, ഷാഹി പനീർ, ചിക്കൻ കൊർമ തുടങ്ങിയവയാണ് വിഭവങ്ങൾ. ഭൂമിയിലേതു പോലെയല്ല, ബഹിരാകാശത്തു ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ ഒരുക്കുകയെന്നത് അൽപം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നാസയും യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുമെല്ലാം അവരുടെ ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഒരുക്കുമ്പോൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. സമാനമായ ഒരുക്കമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച് ഓർഗനൈസേഷനും (ഐഎസ്‌ആർഒ) നടത്തുന്നത്. മെസൂരുവിലെ ഡിഫൻസ് ഫുഡ് റിസർച്ച് ലാബറട്ടറിയിലാണ് (ഡിഎഫ്ആർഎൽ) ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്കു വേണ്ട ഭക്ഷണം ഒരുങ്ങുന്നത്. എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ഗഗൻയാൻ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്കുള്ള ‘പാചകം’ ഗവേഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുന്നത്? ഇന്ത്യൻ സ്പെഷൽ ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നതിന് ഡിഎഫ്ആർഎൽ നേരിടുന്ന കടമ്പകൾ എന്തെല്ലാമാണ്?



∙ ഭക്ഷണം എന്നും വെല്ലുവിളി

ബഹിരാകാശ യാത്രകളിൽ ഭക്ഷണം ഒരുക്കുക എന്നത് ഗവേഷകരെ സംബന്ധിച്ച് എക്കാലത്തും വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. ക്യൂബ് രൂപത്തിലാക്കിയ ഭക്ഷണം, പൊടിരൂപത്തിലാക്കിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവയാണ് ആദ്യകാലങ്ങളില്‍ തയാറാക്കിയത്. എന്നാൽ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഏറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം മറികടന്നായിരുന്നു ആദ്യകാല ദൗത്യങ്ങൾ. ബഹിരാകാശ ദൗത്യം തുടർന്നതോടെ ഭക്ഷണ രംഗത്തും പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ രാജ്യാന്തര ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾത്തു സാധിച്ചു. നാസയും റഷ്യയിലെ ശാസ്ത്രജ്‍ഞന്മാരും സാധാരണ ഭക്ഷണം തയാറാക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നാലെ ഐഎസ്ആർഒയും. ഭക്ഷണത്തിലെ വെള്ളം മാറ്റിയതിനു ശേഷം പ്രത്യേക പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളിലായിരിക്കും അവ സൂക്ഷിക്കുക. യാത്രികർക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് അവ പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇൻസ്റ്റന്റ് ന്യൂഡിൽസ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിക്കാറില്ലേ, അതുപോലെ. പക്ഷേ സംഗതി ബഹിരാകാശത്തായതിനാൽ ഏറെ കരുതൽ വേണമെന്നു മാത്രം. ന്യൂഡിൽസ് പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല കാര്യം. ബഹിരാകാശ യാത്രികർ മൂന്നു നേരമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. പ്രാതൽ, ഉച്ചഭക്ഷണം, അത്താഴം എന്ന തരത്തിൽ തന്നെ. കാലറിക്കു പുറമേ വൈറ്റമിനുകളും മിനറലുകളും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഈ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണം പായ്ക്കു ചെയ്യുന്നു. ചിത്രം: Bill Stafford - NASA - JSC.

∙ ഗഗൻയാൻ അടുക്കള: ഒരു വർഷത്തെ ഗവേഷണം

വീട്ടിൽ ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുന്നതു പോലെ എളുപ്പമല്ല ഗഗൻയാൻ ഭക്ഷണം. ഗഗൻയാൻ 2024ൽ യാത്ര തുടങ്ങാൻ രാത്രിയും പകലുമായി ഇസ്റോ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരിടത്ത് വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മെനു തയാറാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് വേറൊരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ. ഒരു വർഷത്തോളം ഗവേഷണം നടത്തിയാണ് യാത്രികർക്കുള്ള ഭക്ഷണം തയാറാക്കിയതും പായ്ക്കു ചെയ്തതും. ഒരു വർഷത്തെ ഷെൽഫ് ലൈഫാണ് ഭക്ഷണങ്ങൾക്കുള്ളത്. ബഹിരാകാശ യാത്രയിൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് മൂന്നു നേരവും ചോക്‌ലേറ്റുകളും ഡ്രൈഫ്രൂട്ടുകളും നട്സുകളും എന്നത് പഴങ്കഥയാണ്. സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിനെ വെല്ലുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത്. അതും, അടുപ്പിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇറക്കിവച്ചതു പോലെ ഫ്രഷ്നെസ് ഉള്ളവ.!

ഇഡ്‌ലിയും വെജ് ബിരിയാണിയും ദാൽ കിച്ച്ഡിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പറാത്തയും പുലാവും ഹൽവയും തുടങ്ങി ടൊമാറ്റോ സോസും മാങ്ങാ അച്ചാറും വരെ ശൂന്യാകാശത്തിരുന്ന് കഴിക്കാനാണ് അവസരം ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ വെജ്– നോൺ വെജ് ഇനങ്ങളിലായി അൻപതോളം വിഭവങ്ങൾ യാത്രികർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൈസൂരുവിലെ പ്രതിരോധ ഭക്ഷ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഡിഎഫ്ആർഎൽ ഇക്കാര്യത്തില്‍ സ്പെഷലിസ്റ്റുകളുമാണ്. ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും ചിക്കൻ റോളുമാണ് മെനുവിലെ മെയിൻ ‘ഫൈവ് സ്റ്റാർ’ താരങ്ങൾ. ഇതിനു പുറമെ എഗ്റോൾ, വെജ് റോൾ എന്നിവയുമുണ്ട്. വെജ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കായി സാമ്പർ ചോറ്, ദാൽ ചോറ്, മാങ്ങാ– വെളുത്തുള്ളി അച്ചാറുകൾ, മധുരപ്രേമികൾക്ക് സൂജി ഹൽവ എന്നിവയും തയാറാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം ഇൻസ്റ്റ് ചായ, കാപ്പി എന്നിവ കൂടി ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. ചായയ്ക്ക് ഒപ്പമുള്ള പലഹാരങ്ങളിൽ നട്സ് ബാർ, ഡേറ്റ്സ് ബാർ, മാംഗോ ബാർ, ചോക്‌ലേറ്റ് ബാർ, ഉണങ്ങിയ പഴങ്ങളുടെ മിക്സ്, വിവിധ തരം നട്സുകൾ എന്നിവയും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദിവസം 2500 കാലറി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഒരുക്കുന്നത്.

∙ ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം സ്പൂണും കഴിക്കണം!

ഭക്ഷണം തയാറാക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഭക്ഷ്യഗവേഷകരുടെ ശ്രദ്ധയുണ്ട്. പൊതുവെ മസാല കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണമാണ് ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒരുക്കുന്നത്. ദീർഘകാല യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക രീതികളുമുണ്ട്. വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് പൂർണമായി നീക്കം ചെയ്ത പായ്ക്കറ്റുകളിലാവും ഭക്ഷണം സൂക്ഷിക്കുക. ഭക്ഷണം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ചേർക്കാനാവും. ഒരാഴ്ച മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്രകളിൽ ഉപയോഗിക്കാനാവുന്ന തരത്തിൽ സെമി ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഭക്ഷണങ്ങളും ഡിഎഫ്ആർ‌എൽ തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിരിയാണിയും മറ്റും കഴിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാനായി പ്രത്യേക സ്പൂണും ഫോർക്കും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം, ഉപയോഗിച്ച സ്പൂണുകളും ഫോർക്കുകളും കൂടി കഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഇവ നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുൻപ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലെ പൈലറ്റുകൾക്കായി ഡിഎഫ്ആർഎൽ ഡീപ്പായി ഫ്രീസ് ചെയ്ത ഡ്രൈ ചിക്കൻ നൽകിയിരുന്നു. ഏറെ പ്രശംസ നേടിയ ഈ ഭക്ഷണം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗഗൻയാനിലെ ദൗത്യവും ഡിഎഫ്ആർഎൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.

∙ വെള്ളം വേണ്ട, കുടിച്ചാൽ വെള്ളം കുടിക്കും

ഗഗൻയാൻ അടുക്കളയിൽ എത്ര പേർ? 40 ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് അടുപ്പിൽ തീ പുകയ്ക്കുന്നത്. ഗുരുത്വാകർഷണമില്ലാത്ത (സീറോ ഗ്രാവിറ്റി) ബഹിരാകാശത്ത് ഭക്ഷണം കേടുകൂടാതെയും രുചിയോടെയും സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണ് ഈ 40 സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ തലപുകയ്ക്കുന്നത്. ജ്യൂസും സോസുകളും പോലെ ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണവും വെള്ളവുമാണ് സീറോ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ പേടകത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഏറെ തലവേദനയാകുന്നത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അബദ്ധത്തിൽ പുറത്തു കടക്കുന്ന വെള്ളം ശൂന്യാകാശ പേടകത്തിൽ ഒഴുകിനടക്കുകയും ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സംവിധാനങ്ങളെ കേടുവരുത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പുതിയ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും പുറത്തു പോകാത്ത തരത്തിൽ വാട്ടർ ബാഗിൽനിന്നും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക സ്ട്രോകളും ശാസ്ത്രജ്ഞർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. വെള്ളം കുടിച്ച ശേഷം പുറത്തേക്കു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ജലം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ട്രോകളും വാട്ടർബാഗുകളുമാണ് തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇൻസ്റ്റന്റായി ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ പാകത്തിൽ പ്രത്യേക ട്യൂബുകളായും ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ‌

∙ രാകേഷ് ശർമ കഴിച്ചത് മാങ്ങാ ബാർ

ഗഗൻയാൻ മെനു തയാറാക്കിയത് എളുപ്പമാണെന്നു കരുതേണ്ട. ഉയരത്തിലെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി മാത്രമായിരുന്നില്ല ഭക്ഷണം തയാറാക്കുന്നവരുടെ മുന്നിലെ വെല്ലുവിളി. ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലെ യാത്രക്കാർക്ക് വേഗത്തിൽ തയാറാക്കാനും എളുപ്പത്തിൽ ഭക്ഷിക്കാനും കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് വേണ്ടത്. അളവ് കുറച്ച്, എന്നാൽ കൂടുതൽ കാലറിയും മറ്റ് പോഷകങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതും യാത്രക്കാരെ രുചിയുടെ കാര്യത്തിൽ രസിപ്പിക്കുന്നതുമായ വിഭവങ്ങളും ഉൾപ്പെടണം. ഭക്ഷണം ഒട്ടും മിച്ചമുണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ (സീറോ വേസ്റ്റ്) ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും വേണം. ഇവ സൂക്ഷിക്കാനായി കൂടുതൽ സ്ഥലം ഏർപ്പെടുത്താനും കഴിയാത്തതിനാൽ വെല്ലുവിളി വലുതായിരുന്നുവെന്ന് ഡിഎഫ്ആർഎൽ വിദഗ്ധർ തന്നെ പറയുന്നു.

യാത്രികർക്കായി അറുനൂറിലേറെ തരം വിഭവങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൽ 200 എണ്ണം പ്രാഥമികമായി നിർമിച്ചതിനു ശേഷം, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഗുണമേന്മ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയിച്ച അൻപതോളം വിഭവങ്ങൾക്കാണ് ഐഎസ്ആർഒ ഫൈനൽ വിസിൽ നൽകിയത്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായ രാകേഷ് ശർമയ്ക്കായി 1984ൽ പ്രത്യേക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് മാംഗോ ബാർ ഒരുക്കിയാണ് ഡിഎഫ്ആർഎൽ ആദ്യം രാജ്യശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയത്. കാർഗിൽ യുദ്ധമുഖത്തെ ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് പ്രത്യേകതരം ഭക്ഷണ പായ്ക്കുകൾ ഒരുക്കിയും ഗുരുത്വതലങ്ങൾ ഭേദിച്ച് ഉയർന്നു പറക്കുന്ന സുഖോയ്-30 എംകെഐ പോർവിമാനങ്ങളുടെ പൈലറ്റുമാർക്കായി ഭക്ഷ്യടൂബ് വികസിച്ചുമൊക്കെ പ്രതിരോധ ദൗത്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഡിഎഫ്ആർഎൽ. പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന കേന്ദ്രമായ ഡിആർഡിഒയ്ക്കു കീഴിൽ 1961ലാണ് മൈസൂരു ഡിഎഫ്ആർഎൽ സ്ഥാപിതമായത്.

∙ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ ഭക്ഷണം!

റഷ്യയുടെ വോസ്ടോക് 1 ക്യാപ്സ്യൂളിലേറി ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്തെത്തിയത് യൂറി ഗഗാറിനാണ്. ബഹിരാകാശത്തുവച്ച് ആദ്യമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചതും അദ്ദേഹമാണ്. അന്ന് ഒരു അലൂമിനിയം ട്യൂബ് ഞെക്കി അതില്‍നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം വായിലെത്തിച്ചതാണ് ഗഗാറിന്‍ കഴിച്ചത്. പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ ബീഫ് ആൻഡ് ലിവര്‍ പേസ്റ്റായിരുന്നു ആ ഭക്ഷണം. ഒപ്പം മധുരത്തിനായി ഒരു ചോക്കളേറ്റ് സോസും അലൂമിനിയം ട്യൂബിൽ നിറച്ച് ഗഗാറിന് കൊടുത്തയച്ചിരുന്നു. അതും സമാനരീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം കഴിച്ചത്. അവിടെനിന്ന് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ബിരിയാണിയിലെത്തി നിൽക്കുന്നു ബഹിരാകാശത്തെ ഭക്ഷ്യ പരീക്ഷണങ്ങൾ. ബഹിരാകാശത്ത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര നിലയത്തിലേക്ക് (ഐഎസ്എസ്) പല രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ തനത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എത്തിക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. അതിപ്പോഴും തുടരുന്നു. 2019 ഡിസംബറിൽ നിലയത്തിൽ വച്ച് ആദ്യത്തെ ബേക്കിങ്ങും നടന്നു. രണ്ടു മണിക്കൂറോളമെടുത്തായിരുന്നു പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ മൈക്രോവേവ് അവ്നിലെ ബേക്കിങ്. ഇത്തരം അവ്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിലയത്തിലുള്ളവർ കാലങ്ങളായി ഭക്ഷണം തയാറാക്കുന്നതും.

ബഹിരാകാശത്ത് ജീവിക്കാനാവശ്യമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അവിടെത്തന്നെ കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പരീക്ഷണവും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ വെജി (VEGGIE) എന്നൊരു സ്പേസ് ഗാർഡനും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ കാബേജും കടുകും ഇലക്കറികളും ഉൾപ്പെടെ പലതരം ചെടികളും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു വിജയം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഗവേഷകർ. ഒരു കാര്യം കൂടി. ബഹിരാകാശത്തു വച്ച് മദ്യപാനവും നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഇന്നേവരെ ഒരേയൊരാൾക്കാണ്. നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങിനു പിന്നാലെ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയ എഡ്വിന്‍ ആൽഡ്രിന്. അപ്പോളോ 11 ലൂണാർ മൊഡ്യൂളിൽ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങി എഡ്വിൻ തിരികെ പുറപ്പെടുന്നതിനു മുൻപാണ് അൽപം വൈൻ കഴിച്ചത്. എന്നാൽ ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്ക് അപകടകരമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ നാസ പിന്നീട് തങ്ങളുടെ ദൗത്യങ്ങളിലെല്ലാം മദ്യപാനം പൂർണമായും നിരോധിച്ചു. രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്കാകട്ടെ, വൈൻ എന്നല്ല ഒരു തരം മദ്യവും അടുപ്പിക്കുകയേ ഇല്ല.

English Summary: Gaganyan Astronauts to have Indian Food During Space Mission; How it is Possible?