ഭൂമിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ഉൽക്കയെ പഠിക്കാൻ ഗവേഷകർ

റേഡിയോ സിഗ്നലുകള്‍ അയച്ച് ഉല്‍ക്കയുടെ ഉള്ളറിയാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരുകൂട്ടം ഗവേഷകര്‍. 2010XC15 എന്നുപേരുള്ള ഉല്‍ക്കയിലേക്ക് റേഡിയോ സിഗ്നലുകള്‍ അയക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് ഹൈ ഫ്രീക്വന്‍സി ആക്ടീവ് ഓറല്‍ റിസര്‍ച്ച് പ്രോഗ്രാം (HAARP) എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. അലാസ്‌കയില്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ശക്തിയേറിയ ട്രാന്‍സ്മിറ്ററുകള്‍ വഴി തരംഗദൈര്‍ഘ്യം കൂടിയ റേഡിയോ സിഗ്നലുകളാണ് ഈ ഉല്‍ക്കയ്ക്ക് നേരെ അയക്കുന്നത്. ഭാവിയില്‍ ഭൂമിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചേക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതാണ് 500 അടി വലിപ്പമുള്ള 2010XC15 എന്ന ഈ ഉല്‍ക്ക.



വരും ആഴ്ചകളില്‍ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ വിശദമായി പഠിച്ച ശേഷം പഠനഫലം ഞങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഭൂമിയോട് ചേര്‍ന്നുള്ള വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാവിയിലെ പഠനങ്ങള്‍ക്ക് ഈ പഠനഫലം സഹായകരമാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ എന്നാണ് ദക്ഷിണ കലിഫോര്‍ണിയയിലെ നാസയുടെ ജെറ്റ് പ്രൊപ്പല്‍ഷന്‍ ലബോറട്ടറിയിലെ റഡാര്‍ സിസ്റ്റംസ് എൻജിനീയര്‍ മാര്‍ക് ഹൈനസ് പറയുന്നത്. ആദ്യമായാണ് ഈ രീതിയില്‍ ഉല്‍ക്കകളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടക്കുന്നത്.

ഉല്‍ക്കകളുടെ സഞ്ചാരപഥത്തെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അതിന്റെ വലുപ്പവും വേഗവും മനസിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള നിരവധി ദൂരദര്‍ശിനികളും റഡാറുകളും ഭൂമിയില്‍ പല ഭാഗത്തുമായുണ്ട്. നാസയുടെ കലിഫോര്‍ണിയയിലും സ്‌പെയിനിലും ഓസ്‌ട്രേലിയയിലുമുള്ള റേഡിയോ ആന്റിനകളും നിരവധി വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ നമുക്ക് ശേഖരിച്ചു നല്‍കുന്നുണ്ട്. തരംഗദൈര്‍ഘ്യം കൂടുതലുള്ള റേഡിയോ സിഗ്നലുകള്‍ വഴിയാണ് ഉല്‍ക്കകളുടെ ആന്തരികഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുക. 2010XC15 എന്ന ഉല്‍ക്കയേക്കാള്‍ വലിയ ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളേയും മറ്റും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ മാര്‍ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയുന്നതിന് ഈ പരീക്ഷണം സഹായിച്ചേക്കുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്.

2004ലാണ് അപോഫിസ് എന്ന ഛിന്നഗ്രഹത്തെ നമ്മള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. 370 മീറ്റര്‍ വ്യാസമുള്ള ഈ ഛിന്നഗ്രഹം 2004 ഡിസംബറില്‍ ഭൂമിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുമെന്ന ചെറിയ ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. 2029 ഏപ്രില്‍ 13നായിരിക്കും ഇനി അപോഫിസ് ഭൂമിക്ക് സമീപത്തേക്ക് എത്തുക. അന്ന് ഈ ഉല്‍ക്ക ഭൂമിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കാന്‍ 2.7 ശതമാനം സാധ്യത കല്‍പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഭൂമിയോട് 20,000 മൈല്‍ അടുത്തുകൂടിയാവും ഈ ഉല്‍ക്ക സഞ്ചരിക്കുക. പല മനുഷ്യ നിര്‍മിത കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങളേക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ ദൂരമാണിതെന്നതാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ ആശങ്ക.

