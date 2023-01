കൈകളിലേക്ക് ഒരു സ്‌പ്രേ അടിച്ച ശേഷം എവിടെ ടൈപ് ചെയ്താലും അത് കീ ബോര്‍ഡായി മാറിയാലോ? ഇങ്ങനെയൊരു ഭ്രാന്തന്‍ ചിന്തയെ യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റാന്‍ഫോര്‍ഡിലെ ഗവേഷകര്‍. കംപ്യൂട്ടറിലും ഫോണിലും തൊടാതെ തന്നെ ഇതെല്ലാം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ ഈ സ്‌പ്രേ വഴി സാധിക്കും. പഠനത്തിന്റെ പൂര്‍ണ രൂപം നേച്ചുര്‍ ഇലക്ട്രോണിക്‌സിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.



സാധാരണ സണ്‍സ്‌ക്രീം പോലെ ശരീരത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് ഈ മാജിക് സ്‌പ്രേയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതു വഴി ശരീരത്തിന് പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നില്ലെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. എങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊരു ഉൽപന്നം സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് ലഭിക്കാന്‍ ഇനിയുമേറെ കടമ്പകളും കാലതാമസവും വേണ്ടിവരും. എന്നാല്‍, അതൊന്നും ഈ കണ്ടെത്തലിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറക്കുന്നില്ല.

മറ്റേതൊരു ഇ സ്‌കിന്നിനേക്കാളും കയ്യുറകളേക്കാളും കനം കുറഞ്ഞതാണ് ഈ സ്‌പ്രേ വഴി നിര്‍മിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രായോഗിക ഉപയോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഏറെ മുന്നിലാണ്. നിങ്ങളുടെ ചര്‍മ്മത്തിന് അനുസരിച്ച് വളയാനും ചലിക്കാനും സാധിക്കുന്ന നാനോമെഷ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നത്. വളരെ ചെറിയ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെന്‍സറുകളാണ് ഈ നാനോ മെഷീനില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സെന്‍സറുകള്‍ നിങ്ങളുടെ കയ്യുടെ ചലനങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിര്‍മിത ബുദ്ധിക്ക് കൈമാറും. നിങ്ങള്‍ എവിടെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഏതു കീയാണുള്ളത് എന്നതെല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്നത് നിര്‍മിത ബുദ്ധിയാണ്.

ഈ സ്‌പ്രേ കീ ബോര്‍ഡ് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ മാത്രമല്ല മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കാനാവും. നിങ്ങളുടെ സ്മാര്‍ട് ഫോണിലെ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും മറ്റും സ്‌ക്രീനില്‍ തൊടാതെ തന്നെ ഒരു വിരലനക്കംകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാനാവും. വെര്‍ച്ചുല്‍ റിയാലിറ്റി ആപ്ലിക്കേഷനുകളില്‍ വലിയ സാധ്യതയാണ് ഈ കണ്ടെത്തലിനുള്ളത്. ഫെയ്സ്ബുക്കിന്റെ വിആര്‍ ഗ്ലൗ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് എളുപ്പത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കാനാവുമെന്നതും നേട്ടമാണ്. കംപ്യൂട്ടറും സ്മാര്‍ട് ഫോണും നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം എആറിന്റെ ലോകത്ത് ഈ സ്‌പ്രേ അദ്ഭുതങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ സഹായിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

English Summary: This spray-on smart skin uses AI to let you type without a keyboard