സോയുസ് എംഎസ് 22 ൽ ചോർച്ച, സഞ്ചാരികളെ രക്ഷിക്കാൻ പുതിയ പേടകം വിക്ഷേപിക്കനൊരുങ്ങി റഷ്യ

രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയവുമായി ഘടിപ്പിച്ച സോയുസ് എംഎസ് 22 ൽ ചോര്‍ച്ച സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളെ രക്ഷിക്കാന്‍ റഷ്യ മറ്റൊരു പേടകം വിക്ഷേപിക്കുന്നു. രണ്ട് റക്ഷ്യക്കാരേയും ഒരു അമേരിക്കക്കാരനേയുമാണ് സോയുസ് പേടകത്തില്‍ തിരികെ ഭൂമിയിലെത്തിക്കുക. ഫെബ്രുവരി 20ന് അടിയന്തര വിക്ഷേപണം നടക്കുമെന്ന് റഷ്യന്‍ ബഹിരാകാശ ഏജന്‍സി റോസ്‌കോസ്‌മോസ് അറിയിച്ചു.



സെര്‍ജി പ്രൊക്കോപ്യേവ്, ദിമിത്രി പെറ്റെലിന്‍, ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോ റുബിയോ എന്നിവരെയാണ് തിരിച്ചെത്തിക്കുക. സോയുസ് എംഎസ് 23 ദൗത്യമാണ് ഇവരെ ഭൂമിയിലേക്കെത്തിക്കുക എന്ന് റോസ്‌കോസ്‌മോസ് അറിയിച്ചു. മാര്‍ച്ച് മധ്യത്തില്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന എംഎസ് 23 വിക്ഷേപണമാണ് നേരത്തെയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചോര്‍ച്ച കണ്ടെത്തിയ സോയുസ് എംഎസ് - 22 പിന്നീട് സഞ്ചാരികളില്ലാതെയായിരിക്കും ഭൂമിയിലേക്കെത്തുക.

നിലവില്‍ രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയവുമായി സോയുസ് എംഎസ് 22 ക്യാപ്‌സ്യൂളാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ കണ്ടെത്തിയ ചോര്‍ച്ചയെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് സോയുസ് എംഎസ് 22 ക്യാപ്‌സ്യൂളില്‍ ചോര്‍ച്ച കണ്ടെത്തിയത്. ബഹിരാകാശ നടത്തത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഐഎസ്എസില്‍ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ റഷ്യന്‍ സഞ്ചാരികളാണ് ചോര്‍ച്ച കണ്ടെത്തിയത്. ബഹിരാകാശ നിലയത്തോട് ഘടിപ്പിച്ച സോയുസ് എംഎസ് 22 ക്യാപ്‌സ്യൂളില്‍ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വസ്തുക്കള്‍ നേരിയ തോതില്‍ തെറിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

മൈക്രോമെറ്ററോയിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൂഷ്മബഹിരാകാശ വസ്തുക്കള്‍ ഇടിച്ചതാണ് ചോര്‍ച്ചക്ക് കാരണമെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില്‍ തെളിഞ്ഞതായാണ് റോസ്‌കോസ്‌മോസ് മേധാവി യൂറി ബോറിസോവ് ബുധനാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. സെര്‍ജി പ്രൊക്കോപ്യേവ്, ദിമിത്രി പെറ്റെലിന്‍, ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോ റുബിയോ എന്നിവര്‍ക്ക് പുറമേ നാസയുടെ നികോള്‍ മന്‍, ജോഷ് കസാഡ ജപ്പാന്റെ കൊയ്ചി വക്കാഡ റഷ്യയുടെ അന്ന കികിന എന്നിങ്ങനെ നാല് പേര്‍ കൂടി രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലുണ്ട്. ഇവരെയെല്ലാം അടിയന്തരമായി ബഹിരാകാശ നിലത്തില്‍ നിന്നും ഒഴിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും നാസയും റോസ്‌കോസ്‌മോസും സംയുക്തമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Russia to launch Soyuz spacecraft to rescue astronauts from Space Station