അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റിന് 12,000 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ: ശതകോടികളെറിഞ്ഞ് മസ്ക്; ‘സാറ്റലൈറ്റ് ട്രെയിൻ’ പറന്നാൽ...

ഡിസംബർ അവസാന വാരം, ആകാശത്തു നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു ‘ട്രെയിൻ’ പോകുന്നതു കണ്ടിരുന്നോ? അപൂർവദൃശ്യത്തിന്റെ വിഡിയോ എങ്കിലും പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. വാർത്തകളിലൂടെയും വാക്കുകളിലൂടെയും ഇടയ്ക്കിടെ ‘എയറിൽ’ പോകുന്നതൊരു ഹോബിയാക്കിയ സാക്ഷാൽ ഇലോൺ മസ്ക്, ഭൂഗോളത്തെ അപ്പാടെ പരിധിക്കുള്ളിലാക്കിക്കൊണ്ടു ശൂന്യാകാശത്തു സ്വന്തമായൊരു സാമ്രാജ്യം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സാമ്രാജ്യ രൂപീകരണത്തിനു പോയ മസ്കിന്റെ പരിവാരങ്ങളെയാണ് അന്നു നാം ആകാശത്തു കണ്ടത്; 54 ചെറു ഉപഗ്രഹങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു ‘സാറ്റലൈറ്റ് ട്രെയിൻ’ ! 2025 ആകുമ്പോഴേക്കു ഭൂഗോളത്തെയാകെ നിരീക്ഷണവലയത്തിലാക്കുന്ന 12,000 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ. അതിൽ 3300 എണ്ണം നിലവിൽ ഭൂമിക്കു മുകളിൽ അവയുടെ ദൗത്യം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ളവ, ദിവസം ആറെണ്ണം എന്ന കണക്കിൽ സ്പേസ് എക്സ് ലാബിൽ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിവര വിനിമയ രംഗത്തു പുതിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണു സ്പേസ് എക്സിന്റെ ‘സ്റ്റാർലിങ്ക്’ പദ്ധതി.



∙ എന്താണ് സ്റ്റാർലിങ്ക്?

ഭൂമിയുടെ ഏതു കോണിലും അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ എത്തിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്പേസ് എക്സ് കമ്പനി നടപ്പാക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് വിതരണ പദ്ധതിയാണു സ്റ്റാർലിങ്ക്. ഇതിനായി ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, ആയിരക്കണക്കിനു ചെറു ഉപഗ്രഹങ്ങളാണു താഴ്ന്ന ഭ്രമണപഥത്തിൽ (ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റ്) ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത്. നിലവിൽ കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും എത്താൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലുൾപ്പെടെ അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് എത്തിക്കുമെന്നാണു സ്പേസ് എക്സിന്റെ പ്രഖ്യാപനം.

ഭൂമിക്കു ചുറ്റും നിർത്താതെയോടുന്ന ‘സ്റ്റാർലിങ്ക് തീവണ്ടി’യിൽ ഒന്നിൽനിന്ന് അടുത്തതിലേക്കു കൈമാറിക്കൈമാറിയാണു ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ. ഒരാൾ കൈമാറുന്ന വിവരം അയാളുടെ ലൊക്കേഷനു തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റാർലിങ്ക് സാറ്റലൈറ്റിലേക്കും തുടർന്ന് അതിനടുത്ത സാറ്റലൈറ്റുകളിലേക്കും കൈമാറി ഒടുവിൽ അതു സ്വീകരിക്കേണ്ടയാളുടെ ലൊക്കേഷനു തൊട്ടടുത്തുള്ള സാറ്റലൈറ്റിലും അവിടെനിന്ന് അയാളിലുമെത്തുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിനു സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ ശൃംഖലയിലൂടെ ഭൂമിയെ പൂർണമായി പരിധിക്കുള്ളിലാക്കിയിരിക്കുന്നു.

നിലവിൽ ഇന്റർനെറ്റ് വിതരണത്തിനു സർവസാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളുകളുടെ പ്രധാന ന്യൂനത, അതിനു കടന്നുചെല്ലാനാകാത്ത ഒട്ടേറെ ഇടങ്ങളുണ്ട് എന്നതാണ്. ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളും ഉൾക്കടലും കൊടുങ്കാടും പർവതമുകളും മാത്രമല്ല, ഭരണകൂടം വിലക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളും ഇതിൽപെടും. സാറ്റലൈറ്റ് വഴിയുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് വിതരണത്തിന് ഇത്തരം പരിധികളില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു വിവരങ്ങൾ പുറംലോകത്തെത്തിക്കാൻ വാർത്താ ചാനലുകൾ ഉൾപ്പെടെ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണുകളും സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. യുദ്ധഭൂമികളിലെ പല വാർത്തകളും പുറംലോകമറിയുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ. 35,786 കിലോമീറ്റർ ഉയത്തിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ കറങ്ങുന്ന ഒരു ജിയോസ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് വഴിയാണ് ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ വിവരവിനിമയം. എന്നാൽ, ഇതിനു വരുന്ന ചെലവ് അതിഭീമമാണ്. ലാറ്റൻസി (ഒരു വിവരം ആവശ്യപ്പെടുന്നതു മുതൽ അതു ലഭ്യമാകുന്നതു വരെയുള്ള സമയം) കൂടുതലാണെന്നതും ന്യൂനതയാണ്. കൂടുതൽ ഡേറ്റയും സ്പീഡും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇതു പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകില്ല.

ഇവിടെയാണു സ്റ്റാർലിങ്ക് പുതുവിപ്ലവമാകുന്നത്. ഇപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഭൂമിയിലെവിടെയും വിഡിയോ കോൺഫറൻസും ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങുമൊക്കെ സാധ്യമാക്കുന്ന അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ സ്റ്റാർലിങ്ക് വഴി ലഭ്യമാക്കാനാകും. വിമാനയാത്രികർക്ക് അനായാസം ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനാകും. 350 എംബിപിഎസ് വരെ വേഗതയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭിക്കുന്നതോടെ വീട്ടിലിരുന്നു ചെയ്യുന്നതുപോലെ തന്നെ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്, ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് എല്ലാം വിമാനത്തിലിരുന്നും സാധ്യമാകും.

പരസ്പരം കണക്ടഡ് ആയ ചെറു സാറ്റലൈറ്റുകളിലൂടെ അതിവേഗത്തിൽ ഡേറ്റ കൈമാറുന്നതിനാൽ സ്റ്റാർലിങ്ക് വഴിയുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് സേവനത്തിനു ചെലവും ലാറ്റൻസിയും തീരെക്കുറവാണ്. ഇന്റർനെറ്റിനു പുറമേ ഈ വർഷത്തോടെ ഗ്ലോബൽ മൊബൈൽ ഫോൺ സർവീസും സ്റ്റാർലിങ്ക് നൽകിത്തുടങ്ങും. 10 ബില്യൻ യുഎസ് ഡോളറാണു സ്റ്റാർലിങ്കിനു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചെലവ്. മസ്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനം 2025ഓടെ 30 ബില്യൻ ഡോളറും.

∙ നമുക്കും കാണാം പ്രയാണം

2019ലാണു സ്റ്റാർലിങ്ക് സാറ്റലൈറ്റുകൾ വിക്ഷേപിച്ചു തുടങ്ങിയത്. സ്പേസ് എക്സിന്റെ ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരു സമയം ഒരുകൂട്ടം സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഒന്നിച്ചു വിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ പലയിടത്തും നഗ്ന നേത്രങ്ങൾകൊണ്ടു കാണാനാകുന്ന സ്റ്റാർലിങ്ക് ട്രെയിൻ പലപ്പോഴും കേരളത്തിന്റെ ആകാശത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വലിപ്പത്തിൽ ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞൻ ആണെങ്കിലും, സാറ്റലൈറ്റിന്റെ സോളർ പാനലിൽ സൂര്യപ്രകാശം തട്ടി പ്രതിഫലിച്ചുണ്ടാകുന്ന ശക്തമായ പ്രകാശമാണു സ്റ്റാർലിങ്കിനെ ഭൂമിയിലുള്ളവർക്കു കാഴ്ചവിരുന്നാക്കുന്നത്. ഒട്ടേറെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുള്ള യാത്രയായതിനാൽ ഇവയുടെ സഞ്ചാരം ഒരു ട്രെയിൻ നീങ്ങുന്നതുപോലെ കാണപ്പെടും. നിലവിൽ, അവസാനം വിക്ഷേപിച്ച 54 എണ്ണം ഉൾപ്പെടെ 3300 സാറ്റലൈറ്റുകളാണു ഭൂമിയുടെ 550 കിലോമീറ്റർ മാത്രം മുകളിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2025 ആകുമ്പോഴേക്കു 12,000 ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഭൂമി മുഴുവൻ കവറേജുമാണു സ്പേസ് എക്സിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഭാവിയിൽ സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം 42,000 വരെ ആക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കാലാവധി തീരുകയോ തകരാറുണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്നവ തിരിച്ചിറക്കി പകരം പുതിയതു വിക്ഷേപിക്കും. പദ്ധതിക്കായി ദിവസം ആറു സാറ്റലൈറ്റുകൾ എന്ന കണക്കിലാണു സ്പേസ് എക്സ് ലാബിൽ നിർമാണം പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ ഡിസൈനിലുള്ള, വലിപ്പവും ഭാരവും കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞൻ സാറ്റലൈറ്റുകളാണിവ. ഇതേ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തുന്ന മറ്റു സാറ്റലൈറ്റുകളുമായോ സ്റ്റാർലിങ്ക് സാറ്റലൈറ്റുകൾ തമ്മിലോ ഉള്ള കൂട്ടയിടി ഒഴിവാക്കുന്ന ഓട്ടോണമസ് കൊളീഷൻ അവോയ്ഡൻസ് സംവിധാനം ഇവയിലുണ്ട്.

∙ എവിടെയൊക്കെ എത്തി?

നിലവിൽ 45 രാജ്യങ്ങളിൽ സ്റ്റാർലിങ്കിന്റെ സേവനം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ഒരു മില്യൻ ഉപഭോക്താക്കളായെന്നു സ്പേസ് എക്സ് ഡിസംബറിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. യുഎസിന്റെ ഏതാണ്ടു മുഴുവൻ മേഖലയും സ്റ്റാർലിങ്കിന്റെ പരിധിയിലായിക്കഴിഞ്ഞു. സർവീസ് ലഭ്യമായ മേഖലകളടങ്ങിയ അവൈലബിലിറ്റി മാപ്പ് ലഭ്യമാണ്. നമ്മുടെ ഡിഷ് ടിവിയുടേതിനു സമാനമായ, പുരപ്പുറത്തു സ്ഥാപിക്കാവുന്ന ചെറിയ ആന്റിനയാണു റിസീവർ. യുഎസ് പിന്തുണയോടെയുള്ള സംരംഭം ആയതിനാൽതന്നെ, യുഎസിനോടു മുഖംതിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ സ്റ്റാർലിങ്ക് സേവനം ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്വകാര്യതാ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ചില രാജ്യങ്ങൾ അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നുമുണ്ട്. നിലവിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു മുകളിൽ സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പ്രയാണം നടത്തുന്നുണ്ട്. രാജ്യം സ്റ്റാർലിങ്കിന്റെ പരിധിയിലാണെങ്കിലും കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇവിടെ പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല.

∙ പിന്നാലെയുണ്ട് പ്രതിഷേധത്തീവണ്ടികളും!

സ്പേസ്എക്സ് അവകാശപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമായാൽ ലോകത്തിനു മുഴുവൻ ഗുണംചെയ്യുമെങ്കിലും ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞർ മുതൽ ഭരണകൂടങ്ങൾ വരെ സ്റ്റാർലിങ്കിനെതിരെ രംഗത്തു വരുന്നുണ്ട്. നിലവിൽതന്നെ ആയിരക്കണക്കിനു സാറ്റലൈറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആകാശത്തു കൂടഴിച്ചു വിട്ടതുപോലെ മസ്കിന്റെ ആയിരങ്ങൾ കൂടി ചെല്ലുമ്പോൾ ആകെ ബഹളമാകും. ഇത്രയധികം കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങൾ ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റിൽ പ്രയാണം നടത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ‘പ്രകാശ മലിനീകരണം’ ആണു ബഹിരാകാശ ഗവേഷകരുടെ പ്രശ്നം. അമിത ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉള്ള സ്റ്റാർലിങ്ക് സാറ്റലൈറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള തീവ്രപ്രകാശം ടെലസ്കോപ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാനനിരീക്ഷണത്തിനു തടസ്സമാകുമെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പുതിയ വേർഷനുകളിൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.

സുരക്ഷയും സ്വകാര്യതയുമാണു രാഷ്ട്ര നേതൃത്വങ്ങളുടെ പ്രശ്നം. സ്പേസ് എക്സിന് യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ ശക്തമായ പിന്തുണയുള്ളതു ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ യുഎസ് വിരുദ്ധ ചേരിയിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സ്റ്റാർലിങ്കിനെ അകറ്റി നിർത്തുന്നു. ലോഎർത്ത് ഓർബിറ്റിൽ പൊതുവേ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സാറ്റലൈറ്റുകളാണ് ഉണ്ടാവാറ്. സ്റ്റാർലിങ്കും ചാരപ്രവർത്തനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചേക്കാമെന്ന ശക്തമായ ആരോപണങ്ങളുമുണ്ട്. തങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെയും സ്വകാര്യതയെയും ബാധിക്കുമെന്നു തോന്നുന്ന സാറ്റലൈറ്റുകളെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ആന്റി സാറ്റലൈറ്റ് മിസൈലുകൾ നിലവിൽ ചൈന ഉൾപ്പെടെ പല രാജ്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, യുഎസ് പിന്തുണയോടെ ബഹിരാകാശത്ത് ഒരു സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇലോൺ മസ്ക്. തീർച്ചയായും ഭാവിയിൽ അവിടെ എതിരാളികളുണ്ടാകും. രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ മുൻകൈയെടുത്തോ സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ നേതൃത്വത്തിലോ സമാന പദ്ധതികൾ വരും. ബഹിരാകാശവും അനന്തസാധ്യതകളുള്ള ഒരു വിപണിയാകും, അവിടെയും മത്സരം മുറുകും. ഇന്ത്യയ്ക്കുമുണ്ട് വലിയ വെല്ലുവിളി. നിലവിൽ ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റിൽ നമ്മുടെ ഒട്ടേറെ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യുഎസ് സാറ്റലൈറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ചു വളരെക്കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഇവയുപയോഗിച്ചു നമുക്കു ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി വിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഈടാക്കുന്നതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി തുകയാണു യുഎസ് വാങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ പല മേഖലകളിലും കുത്തക കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെ, തുടക്കത്തിൽ കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്കു ചിത്രങ്ങൾ വിൽപന നടത്തി യുഎസിനു നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ കുത്തക നശിപ്പിക്കാൻ സ്റ്റാർലിങ്കിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. അതേസമയം, ഐഎസ്ആർഒയുമായി സഹകരിച്ചു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സമാന പദ്ധതി ആലോചിക്കുന്നതായി വാർത്തകളുണ്ട്. കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങൾ ഐഎസ്ആർഒയ്ക്കു കീഴിൽ വളരെക്കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നിർമിച്ചെടുക്കാനാകും എന്നതാണു നേട്ടം.

∙ ഇറാനിൽ മോഷ്ടിച്ചു, യുക്രെയ്നിൽ എത്തിച്ചു

കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ ഇറാനിൽ സദാചാര പൊലീസുകാരുടെ ക്രൂര മർദനത്തിനിരയായി മെഹ്സ അമിനി (22) എന്ന യുവതി മരിച്ചതിനു പിന്നാലെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കലാപം അടിച്ചമർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് പൂർണമായി വിച്ഛേദിച്ചിരുന്നു. സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ യുഎസിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെ സ്പേസ് എക്സ് ഇറാനിൽ സ്റ്റാർലിങ്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കി. എന്നാ‍ൽ, സർക്കാർ അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനാൽ കണക്‌ഷനുകൾ നൽകാനായില്ല. തുടർന്നു പ്രതിഷേധക്കാർ സ്റ്റാർലിങ്ക് റിസീവറുകൾ മറ്റിടങ്ങളിൽനിന്നു മോഷ്ടിച്ചു രാജ്യത്തെത്തിച്ചു. എത്ര റിസീവറുകൾ മോഷ്ടിച്ചു, ഇവ എങ്ങനെ ഇറാനിൽ എത്തിച്ചു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അജ്ഞാതമാണ്. എന്തായാലും, ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്റ്റാർലിങ്ക് റിസീവർ സിഗ്നലിനായി തിരയുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രചരിച്ചു. ഇറാന്റെ സൈബർ സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിനു സമരക്കാരുടെ പരസ്യ വെല്ലുവിളി വലിയ ക്ഷീണമാകുകയും ചെയ്തു. മോഷ്ടിച്ചെത്തിച്ച ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ഇറാനിലെ സമരവും സർക്കാർ അതിനെ അടിച്ചമർത്തുന്ന രീതിയുമൊക്കെ പ്രതിഷേധക്കാർ ലോകത്തിനു മുന്നിലെത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു. റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിനു പിന്നാലെ യുക്രെയ്നിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സ്തംഭിച്ചപ്പോൾ മസ്ക് രക്ഷകനായി നേരിട്ടെത്തുകയായിരുന്നു. യുക്രെയ്നിലെ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ വകുപ്പു മന്ത്രി മിഖെയ്‌ലോ ഫെഡറോവിന്റെ അഭ്യർഥനയ്ക്കു 48 മണിക്കൂർ തികയും മുൻപേ ഒരു ട്രക്ക് നിറയെ സ്റ്റാർലിങ്ക് റിസീവറുകൾ രാജ്യത്തെത്തിച്ചാണു മസ്ക് മറുപടി നൽകിയത്.

∙ തുടക്കത്തിലേ ‘തോറ്റ്’ ഇറിഡിയം; സ്റ്റാൽലിങ്കിന്റെ മുൻഗാമി

സ്റ്റാർലിങ്കിനു സമാനമായി സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ വിന്യാസം (Constellation of satellites) വഴി വയർലെസ് ഫോൺ കമ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടു മുൻപ് യുഎസ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇറിഡിയം കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് എന്ന കമ്പനി തുടങ്ങിവച്ചിരുന്നു. താഴ്ന്ന ഭ്രമണപഥത്തിൽ, ഭൂമിയിൽനിന്ന് ഏകദേശം 780 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഭ്രമണംചെയ്യുന്ന സാറ്റലൈറ്റുകളും ചെറിയ റിസീവിങ് ആന്റിനകളും വഴി വിവര വിനിമയമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. 1993–98 കാലയളവിൽ മോട്ടറോളയുടെ സാങ്കേതിക പിന്തുണയോടെ 66 സാറ്റലൈറ്റുകൾ വിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു. 5 ബില്യൻ യുഎസ് ഡോളർ ചെലവഴിച്ചു നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിക്കു ചുരുങ്ങിയത് 5 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബർമാരെയെങ്കിലും തുടക്കത്തിൽ കിട്ടുമെന്നു കണക്കാക്കിയെങ്കിലും കിട്ടിയതു പതിനായിരം പേരെ മാത്രം. സാധാരണക്കാർക്കു താങ്ങാനാവാത്തതായിരുന്നു ഇറിഡിയം ഫോണിന്റെ ചെലവ്. മിനിറ്റിന് അഞ്ചു ഡോളറായിരുന്നു ടോക്ടൈം. ഹാൻഡ്സെറ്റിനു വില 3000 ഡോളർ. സെല്ലുലാർ ഫോണുകൾ വ്യാപകമായിത്തുടങ്ങിയതോടെ ഇറിഡിയം ഫോണുകൾ ആരും തിരിഞ്ഞുനോക്കാതായി, അധികം വൈകാതെ കമ്പനി പാപ്പരായി, പദ്ധതി പെരുവഴിയിലായി.

