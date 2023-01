അമേരിക്കയ്ക്ക് മുകളിൽ അജ്ഞാത വസ്തുക്കങ്ങൾ പറക്കുന്നു, ആശങ്കയോടെ സൈന്യവും ഗവേഷകരും

യുഎസ് സര്‍ക്കാരിന് മുൻപാകെ ലഭിച്ച 500ലേറെ യുഎഫ്ഒയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ നൂറുകണക്കിന് എണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത ലഭിച്ചില്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഡയറക്ടര്‍ ഓഫ് നാഷണല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം 2021 ജൂണ്‍ മുതല്‍ 247 തിരിച്ചറിയാത്ത ആകാശ പ്രതിഭാസങ്ങള്‍ അഥവാ യുഎഫ്ഒകളെ കണ്ട സംഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവയെ കൂടാതെ തിരിച്ചറിയാത്ത ആകാശത്തെ വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള 144 സംഭവങ്ങളും കഴിഞ്ഞ 17 വര്‍ഷങ്ങളായുള്ള 119 സമാന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും കൂടിയാവുമ്പോള്‍ ആകെ യുഎഫ്ഒകളെ കണ്ട റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ എണ്ണം 510ലെത്തും.



പുതിയതായി വന്ന 366 റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ 26 എണ്ണം ഡ്രോണുകളാണെന്നും 16 എണ്ണം ബലൂണുകളും ആറെണ്ണം പക്ഷികളോ കാലാവസ്ഥയിലെ പ്രത്യേകതകളോ ആണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും 171 തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത ആകാശപ്രതിഭാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ് അമേരിക്ക ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് എന്താണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ തക്ക വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. അസാധാരണമായ വേഗത്തിലും ദിശകളിലും പറന്ന വസ്തുക്കള്‍ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

യുഎഫ്ഒ കള്‍ക്ക് അന്യഗ്രഹജീവികളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ വേണ്ട വസ്തുതകളൊന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഇത് വെറുതേ വിടാന്‍ അമേരിക്ക തയാറല്ല. കാരണം ഭൂരിഭാഗം യുഎഫ്ഒകളും കണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്ത്രപ്രധാന സൈനിക മേഖലകളില്‍ നിന്നാണ്. അമേരിക്കന്‍ നാവിക, വ്യോമ സേനാ പൈലറ്റുമാരാണ് ഇതില്‍ ഭൂരിഭാഗവും പകര്‍ത്തിയത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അന്യഗ്രഹജീവികളേക്കാള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് അജ്ഞാതമായ സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ കൈവശമുള്ള അന്യരാജ്യങ്ങളും അവരുടെ ചാര ഉപകരണങ്ങളുമാണ് അമേരിക്കയെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്.

തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത ആകാശ പ്രതിഭാസങ്ങളെ ഗൗരവത്തിലെടുക്കണമെന്ന് പല കോണുകളില്‍ നിന്നുയര്‍ന്ന സമര്‍ദത്തിന്റെ ഫലമായാണ് യുഎഫ്ഒകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി ഡയറക്ടര്‍ ഓഫ് നാഷണല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതും അവര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതും. ബഹിരാകാശത്തും കരയിലും കടലിലും ആകാശത്തും കണ്ടെത്തിയ യുഎഫ്ഒകളെ ഗൗരവത്തിലാണ് അമേരിക്ക എടുക്കുന്നതെന്ന് പെന്റഗണ്‍ വക്താവ് പാറ്റ് റൈയ്ഡര്‍ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: US government receives more than 500 UFO reports with hundreds unexplained