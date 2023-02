രണ്ടാം വിക്ഷേപണത്തില്‍ മൂന്ന് സാറ്റ‌്‌ലൈറ്റുകളെ കൃത്യമായി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം എസ്എസ്എല്‍വി (സ്‌മോള്‍ സാറ്റ്‌ലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിള്‍) വൻ പ്രതീക്ഷകളാണ് നൽകുന്നത്. എസ്എസ്എൽവി-ഡി2 റോക്കറ്റ് 3 ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി കുതിച്ചുയർന്നതോടെ ഭാവിയിലെ നിരവധി ദൗത്യങ്ങൾക്ക് ചെലവ് കുറഞ്ഞ മറ്റൊരു റോക്കറ്റ് കൂടി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യവിക്ഷേപണം പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനകൾ അടക്കം പൂർത്തിയാക്കിയാണു വിക്ഷേപണത്തറയിലെത്തിച്ചത്. വിക്ഷേപണം നടത്തി 15 മിനിറ്റിനകം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ 450 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കാനും എസ്എസ്എൽവിക്ക് സാധിച്ചു.



ചെറു സാറ്റ്‌ലൈറ്റുകളുടെ വിക്ഷേപണം കൂടുതല്‍ വിപുലപ്പെടുത്താനാണ് ഇസ്രോയുടെ നീക്കം. ഭാവിയില്‍ എസ്എസ്എല്‍വി റോക്കറ്റുകള്‍ പ്രതിമാസം രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ വിക്ഷേപണം നടത്താനും പദ്ധതിയുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കൊപ്പം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ബഹിരാകാശ ഏജന്‍സികളുടെ സാറ്റ്‌ലൈറ്റുകളും സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ സാറ്റ്‌ലൈറ്റുകളുമായിരിക്കും പ്രധാനമായും എസ്എസ്എല്‍വി ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കുക. ഇതിനൊപ്പം പിഎസ്എല്‍വിയുടെ ഉൽപാദനം വര്‍ധിപ്പിക്കാനും ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്.

എസ്എസ്എൽവിയുടെ പ്രഥമ ദൗത്യം എസ്എസ്എൽവി ഡി–1 സാങ്കേതിക തകരാറിനെത്തുടർന്നാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. എസ്എസ്എൽവി റോക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലെയും പ്രവർത്തനം വിജയകരമായിരുന്നു. പക്ഷേ, സെൻസർ തകരാറിനെത്തുടർന്ന് ഇഒഎസ് – 02, ആസാദിസാറ്റ് എന്നീ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ നിശ്ചിത ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇവ ഉപയോഗശൂന്യമായതായി ഇസ്രോ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

ഭൂമധ്യ രേഖയില്‍ നിന്നു 350 കിലോമീറ്റര്‍ അകലത്തിലുള്ള ലോവര്‍ എര്‍ത്ത് ഓര്‍ബിറ്റിലേക്കു ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍ വിക്ഷേപിക്കാനായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കുഞ്ഞന്‍ റോക്കറ്റാണു എസ്എസ്എല്‍വി. രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ വിപണിയിൽ അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ വന്‍ കുതിപ്പ് നടത്തിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. 2025 ഓടെ ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ 1,280 കോടി ഡോളറാകുമെന്നാണ് (ഏകദേശം 105,448.38 കോടി രൂപ) പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ സേവന വിഭാഗം സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിച്ച് അതിവേഗ വളർച്ചയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കാൻ യുഎസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്.

ചെറിയ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കായുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം രാജ്യത്ത് ഉപഗ്രഹ നിർമാണം വർധിപ്പിക്കും. ബഹിരാകാശ സാങ്കേതിക കമ്പനികളെ ഇവിടെ നിക്ഷേപം നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇസ്രോയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാന്‍ നിരവധി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ മുന്നോട്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യൻ സ്‌പേസ് അസോസിയേഷനും (ഐഎസ്പിഎ) ഏണസ്റ്റ് ആൻഡ് യംഗും പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

2020 ൽ 960 കോടി ഡോളറായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ 2025 ഓടെ 1,280 കോടി ഡോളറിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വിദേശനാണ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സാറ്റലൈറ്റ് സേവനങ്ങളും ആപ്ലിക്കേഷൻ വിഭാഗവും വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 2025 ഓടെ 460 കോടി ഡോളർ വിറ്റുവരവും, ഉപഗ്രഹ നിർമാണം വഴി 320 ഡോളറും, വിക്ഷേപണ സേവനങ്ങളിലൂടെ 100 കോടി ഡോളറുമാണ് വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനികളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കം ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികൾക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തേജനം ലഭിച്ചേക്കും. ലോഞ്ച് സർവീസ് സെഗ്‌മെന്റ് 2020 ൽ 60 കോടി ഡോളറായിരുന്നു. ഇത് 13 ശതമാനം വർധിച്ച് 2025 ഓടെ 100 കോടി ഡോളറിലെത്തുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപണ റോക്കറ്റുകളുടെ ലഭ്യതയും വൻതോതിലുള്ള റോക്കറ്റ് നിർമാണവും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം വർധിപ്പിക്കും. നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ ബഹിരാകാശ വ്യവസായത്തെ കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

