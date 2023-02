ചൊവ്വയിലേക്കൊരു യാത്ര: 24,500 കോടിയുടെ പേടകം അവസാനവട്ട പരീക്ഷണത്തിൽ

ഇതുവരെ ഒരു മനുഷ്യന്‍ പോലും കാലുകുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ചൊവ്വയിലേക്ക് ഒരൊറ്റ യാത്രയില്‍ 100 പേരെ അയക്കുന്ന പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചയാളാണ് ഇലോണ്‍ മസ്‌ക്. അസാധ്യമെന്നു തോന്നുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളെ പ്രഖ്യാപിക്കുക മാത്രമല്ല അത് യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാന്‍ വേണ്ടി പണിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലോണ്‍ മസ്‌കും സംഘവും. സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പ് എന്ന കൂറ്റന്‍ റോക്കറ്റാണ് ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ ചൊവ്വാ സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ പ്രധാന താരം. 300 കോടി ഡോളര്‍ (ഏകദേശം 24,500 കോടി രൂപ) ചെലവിട്ട് നിര്‍മിച്ച സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പ് ഇപ്പോള്‍ ബഹിരാകാശ വിക്ഷേപണത്തിനു തൊട്ടു മുൻപുള്ള അവസാന വട്ട പരീക്ഷണങ്ങളിലാണ്.



ഇതുവരെ നിര്‍മിച്ച ഒരൊറ്റ റോക്കറ്റിന് പോലും മനുഷ്യനെ ചൊവ്വയിലെത്തിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല. ഈ കുറവ് പരിഹരിക്കാനാണ് സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പിന്റെ വരവ്. സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പില്‍ 2030 ഓടെ ചൊവ്വയിലേക്ക് ആദ്യ സംഘം മനുഷ്യരെ അയക്കാനാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരെ അയക്കുക മാത്രമല്ല ചൊവ്വയില്‍ കോളനി തന്നെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ സ്വപ്‌നം.

ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരത്തിന്റെ 250 ഇരട്ടിയുള്ള ചൊവ്വയിലേക്ക് മനുഷ്യന് എത്തിച്ചേരാന്‍ ഒൻപത് മാസത്തെ യാത്ര വേണ്ടി വരും. 100 പേരെ വരെ വഹിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള പടുകൂറ്റന്‍ റോക്കറ്റാണ് സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പ്. സ്‌പേസ്ഷിപ്പിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് വിവരങ്ങള്‍ മാത്രമേ സ്‌പേസ്എക്‌സും ഇലോണ്‍ മസ്‌കും പുറത്തുവിട്ടിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും 40 കാബിനുകള്‍ സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പിലുണ്ടാവുമെന്ന് മസ്‌ക് തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

'ഓരോ കാബിനിലും അഞ്ചോ ആറോ പേരെ വരെ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാനാവും. എന്നാല്‍ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ മാത്രം കാബിനില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുള്ള യാത്രകളായിരിക്കും നടക്കുക. ഇല്ലെങ്കില്‍ തിരക്ക് കൂടും' നാല്‍പതു കാബിനില്‍ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര്‍ ഉണ്ടായാല്‍ പോലും നൂറു പേരുടെ സംഘത്തെ ചൊവ്വയിലെത്തിക്കുന്നത് സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെന്ന് ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ വാക്കുകള്‍ തെളിയിക്കുന്നു.

2021 ഏപ്രിലില്‍ നാസ തന്നെ തങ്ങളുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമായ ആര്‍ട്ടിമിസ് IIIല്‍ സ്‌പേസ് ക്‌സിന്റെ റോക്കറ്റായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുകയെന്ന് വ്യക്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്‌പേസ് എക്‌സിന്റെ തന്നെ ഫാല്‍ക്കണ്‍, ഡ്രാഗണ്‍ റോക്കറ്റുകളില്‍ നിന്നും പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ട് നിര്‍മിച്ചതാണ് സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പ് എച്ച്എല്‍എസിന്റെ (ഹ്യൂമന്‍ ലാന്‍ഡിങ് സിസ്റ്റം) റാപ്റ്റര്‍ എൻജിന്‍. സാറ്റലൈറ്റുകളെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കുന്നതിനും ബഹിരാകാശ വിനോദ സഞ്ചാര യാത്രകള്‍ക്കും സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പ് റോക്കറ്റുകളെ ഉപയോഗിക്കാനാവും.

നാസയുടെ സ്‌പേസ് ലോഞ്ച് സിസ്റ്റം റോക്കറ്റിന്റെ ഇരട്ടി തള്ളല്‍ ശേഷിയുണ്ട് (70 മെഗാ ടണ്‍) സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പിന്. മനുഷ്യന്‍ ഇന്നുവരെ നിര്‍മിച്ചിട്ടുള്ളതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും വലുതും കരുത്തുറ്റതുമായ റോക്കറ്റാണിത്. ആകെ 394 അടിയാണ് സ്റ്റാര്‍ ഷിപ്പിന്റെ ഉയരം. ഇന്ധനം നിറച്ചു കഴിയുമ്പോള്‍ ഈ റോക്കറ്റിന് ഏതാണ്ട് 50 ലക്ഷം കിലോഗ്രാം ഭാരം ഉണ്ടാവും.

വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനാവുമെന്നതാണ് സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പ് റോക്കറ്റിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റു പല റോക്കറ്റുകളേയും അപേക്ഷിച്ച് 200 മടങ്ങ് ചെലവ് കുറവാണ് സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പ് വിക്ഷേപിക്കാന്‍. ഭൂമിയിലേക്ക് 60 ഡിഗ്രി ചെരിവിലാണ് സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പ് തിരിച്ചിറങ്ങുക. പിന്നീട് ഭൂമിയില്‍ നിന്നും കുതിച്ചുയരുന്ന അതേ രീതിയില്‍ തിരിച്ച് മുന്‍നിശ്ചയിച്ച ഭാഗത്ത് പതിയെ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഈ തിരിച്ചിറക്കത്തിനെ സഹായിക്കാനാണ് നാല് ഉരുക്കുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങള്‍ അടിഭാഗത്തായി ഉള്ളത്.

2019 നവംബറില്‍ സ്റ്റാര്‍ ഷിപ്പ് വിക്ഷേപണത്തിന് ആകെ 20 ലക്ഷം ഡോളര്‍ (16.34 കോടി രൂപ) മാത്രമേ ചെലവു വരൂ എന്ന് ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇത് ബഹിരാകാശ മേഖലയെ മൊത്തം ഞെട്ടിച്ച പ്രഖ്യാപനമാണ്. കാരണം നാസയുടെ പുതിയ എസ്എല്‍എസ് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കാന്‍ 410 കോടി ഡോളറാണ് ( 33,515 കോടി രൂപ ) ചെലവ് കണക്കു കൂട്ടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് നാസ സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പ് റോക്കറ്റ് നിര്‍മിക്കാനായി സ്‌പേസ് എക്‌സിന് 289 കോടി ഡോളറിന്റെ ( ഏകദേശം 23,629 കോടി രൂപ) കരാറിന് അനുമതി നല്‍കിയത്.

