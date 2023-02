ജുറോങ്ങിന് എന്തു സംഭവിച്ചു? ഒന്നും പറയാതെ ചൈനീസ് ഗവേഷകർ, പുതിയ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട്

ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള ചൈനയുടെ ആദ്യ ഗ്രഹാന്തര ദൗത്യമായ ടിയാൻവെൻ 1 രണ്ട് വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും മിഷന്റെ ഭാഗമായ ജുറോങ് റോവറിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഗവേഷകർ ഒന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല. ഡിസംബറിൽ ജുറോങ് വീണ്ടും സജീവമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും റോവറിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചൈനീസ് അധികൃതർ മൗനം പാലിക്കുകയാണെന്ന് സ്പേസ് ഡോട്ട് കോം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.



ചൊവ്വയുടെ ഉത്തരമേഖലയിലെ ഉട്ടോപ്യ പ്ലാനീഷ്യയിലെ പൊടിക്കാറ്റ് റോവറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. എന്നാൽ, ടിയാൻവെൻ 1 ഓർബിറ്ററും ജുറോങ് റോവറും ഇ‌തിനകം തന്നെ പ്രാഥമിക ദൗത്യങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2020 ജൂലൈയിൽ വിക്ഷേപിച്ച മിഷന്റെ ഓർബിറ്റർ ചൊവ്വയുടെ തെക്കൻ അർധഗോളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷിച്ച് ഡേറ്റ കൈമാറിയിരുന്നു. അതേസമയം, ആറ് ചക്രങ്ങളുള്ള സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജുറോങ് റോവർ ചൊവ്വയിൽ ഇറങ്ങിയതിനുശേഷം 2021 മെയിലാണ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്.

കഠിനമായ ശൈത്യകാല കാലാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് മെയ് 18 ന് ജുറോങ് ഹൈബർനേഷനിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെ പേടകം ഏകദേശം 1,040 ജിഗാബൈറ്റ് ഡേറ്റ ഭൂമിയിലേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡേറ്റ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കായി പരിശോധിക്കാനും പഠിക്കാനും നൽകുമെന്നാണ് ചൈനീസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചൈന വികസിപ്പിച്ച് സ്വന്തം നിലയ്ക്കു വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യമാണ് ടിയാൻവെൻ–1. യുഎസിനു ശേഷം ചൊവ്വയിൽ വിജയകരമായി റോവർ ഇറക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ചൈന. ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ ദുർഘടമായ ദൗത്യം വിജയിപ്പിച്ചത് ചൈനീസ് നാഷനൽ സ്പേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ കിരീടത്തിലെ പൊൻതൂവലാണ്.

2020 ജൂലൈയിലാണ് ‘സ്വർഗീയ ചോദ്യങ്ങൾ’ എന്നർഥം വരുന്ന ടിയാൻവെൻ 1 ദൗത്യം ലോങ് മാർച്ച് 5 റോക്കറ്റിൽ വിക്ഷേപിച്ചത്. 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇതു ചൊവ്വയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തി. 3 മാസം ഭ്രമണം ചെയ്ത ശേഷം റോവറുമായി ലാൻഡർ ഉപരിതലത്തിലേക്കു കുതിച്ചു. ചൊവ്വയിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ‘ആശങ്കയുടെ 7 മിനിറ്റുകൾ’ പിന്നിട്ടാണ് ലാൻഡർ നിലംതൊട്ടത്. സൂപ്പർസോണിക് പാരഷൂട്ടുകളും ത്രസ്റ്റർ റോക്കറ്റുകളും സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങാൻ സഹായിച്ചു.

ചൈനീസ് പുരാണത്തിൽ അഗ്നിദേവന്റെ പേരാണ് ജുറോങ്. 6 ചക്രങ്ങളും 240 കിലോ ഭാരവുമുള്ള റോവർ 3 മാസം സഞ്ചരിച്ച് ചൊവ്വയുടെ ധാതുഘടന, ഉപോപരിതലത്തിലെ ജലസാന്നിധ്യം എന്നിവ പഠിച്ചു. ജ‌ുറോങ് ഇറങ്ങിയ ഉട്ടോപ്യ പ്ലാനീഷ്യ മേഖലയിൽ ജലസാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്നാണു നിഗമനം. 1976 ൽ യുഎസിന്റെ വൈക്കിങ് 2 ദൗത്യം ഇറങ്ങിയതും ഇവിടെയായിരുന്നു. നാസയുടെ സോജണർ, ക്യൂരിയോസിറ്റി, സ്പിരിറ്റ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, പെഴ്‌സിവീയറൻസ് എന്നിവയാണു ചൊവ്വയിൽ ഇതുവരെ വിജയിച്ച റോവറുകൾ.

റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ സ്ഫാപനം റോസ്കോമോസ് 2011 ൽ വിക്ഷേപിച്ച ഫോബോസ് ദൗത്യത്തിനൊപ്പമാണ് ചൈന ആദ്യ ഓർബിറ്റർ ദൗത്യം യിൻഘ്വോ–1 അയച്ചത്. ഇതു പരാജയപ്പെട്ടു. പിന്നീടുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ടിയാൻവെൻ–1. ചൊവ്വയുടെ സാംപിളുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ചൈനയുടെ ശ്രമം. ഇക്കാര്യത്തിൽ നാസയെയും ഇഎസ്എയെയും വെല്ലാനാണ് ചൈന ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി രണ്ട് മിഷനുകൾ വൈകാതെ നടക്കും. 2028 അവസാനത്തോടെ ഒരു വിക്ഷേപണം നടക്കുകയും 2031 ജൂലൈയിൽ ചൊവ്വയിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് സാംപിളുകൾ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

