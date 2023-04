ഇതാണ് രേഖാചിത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രം; അജ്ഞാത കുറ്റവാളികൾ ‘പ്രത്യക്ഷ’രാകുന്നത് ഇങ്ങനെ...

എലത്തൂരിൽ ട്രെയിൻ ആക്രമണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതി പിടിയിലായതിനെത്തുടർന്ന് അയാളുടെ രേഖാചിത്രം ട്രോളുകൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. 1988ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഹിറ്റ് ചലച്ചിത്രമാണ് ഓഗസ്റ്റ് 1. സുകുമാരൻ അവതരിപ്പിച്ച കെജിആർ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിക്കൊളാസ് എന്ന വാടകക്കൊലയാളിയെയും അയാളെ തടയാനായി മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ച പെരുമാൾ എന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെയുമാണ് ഓഗസ്റ്റ് 1 കാണികൾക്കു മുന്നിലെത്തിച്ചത്. ഈ സിനിമയിൽ ഒരുപാടു സമയം ക്യാപ്റ്റൻ രാജു അവതരിപ്പിച്ച നിക്കോളാസ് പൊലീസിനു മുന്നിൽ അജ്ഞാതനായി തുടരും.

നിക്കോളാസിനെ കണ്ട ചുരുക്കം ദൃക്സാക്ഷികളിലൊരാളായ അമ്മിണി (ലിസി അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം) പൊലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാകുന്നിടത്താണ് കഥയിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ് വരുന്നത്. ലിസിയുടെ നിർദേശങ്ങളുടെയും വിവരണങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ പൊലീസ് ഒരു രേഖാചിത്രം തയാർ ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ നിക്കോളാസിനു മേൽ പൊലീസിന്റെ പിടി മുറുകുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 1ൽ മാത്രമല്ല, അനേകം സിനിമകളിൽ രേഖാചിത്രങ്ങൾ തയാറാക്കുന്നതും മറ്റും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇടക്കാലത്ത് പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി സുകുമാരക്കുറുപ്പ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടാകും എന്നതിന്റെ ഭാവനാരേഖാചിത്രങ്ങൾ പൊലീസ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഇന്റർപോളിനു കൈമാറുകയുമൊക്കെ ചെയ്തത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. പൊലീസും മറ്റ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളും കുറ്റവാളികളുടെ രേഖാചിത്രങ്ങൾ തയാറാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലധികം ആയിക്കാണും. ഫോറൻസിക് ആർട്ട് എന്നാണ് രേഖാചിത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഈ മേഖല അറിയപ്പെടുന്നത്. ആദ്യകാലത്ത് പൂർണമായും മനുഷ്യശേഷിയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള മേഖലയായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ ഇന്ന് വളരെ ആധുനികവും മികവുറ്റതുമായ പല സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും ഈ മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സൗകര്യങ്ങൾ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ കലയാണ് ഫോറൻസിക് ആർട്ട്.

1880ൽ അൽഫോൻസ് ബെർടിലോൺ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഫോറൻസിക് ആർട്ടിനു തുടക്കമിട്ടത്. പോർട്രെയ്റ്റ് പാർലെ എന്ന പേരിൽ ശാസ്ത്രീയമായ സംവിധാനം ബെര്ടിലോൺ ഒരുക്കുകയും ഒരു കാറ്റലോഗ് ഒരുക്കുകയും ചെയ്തു. 1920ൽ ന്യൂയോർക്കിലെ വാൾ സ്ട്രീറ്റിൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ സ്ഫോടനമുണ്ടായി. ഒരു അജ്ഞാതനായ വ്യക്തി കുതിരവണ്ടിയിൽ ബോംബ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിനു തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഇരുമ്പ്പണിക്കാരൻ ദൃക്സാക്ഷിയുമായിരുന്നു. ഈ ദൃക്സാക്ഷിയിൽ നിന്നുള്ള വിവരണങ്ങൾ കേട്ട് രേഖാചിത്രം തയാറാക്കുകയും പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എഫ്ബിഐയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അറസ്റ്റുകളിലൊന്നായിരുന്നു ഇത്.

റിപ്പർ ജാക്ക്

1888ൽ ലണ്ടനെ വിറപ്പിച്ച കൊലയാളിയായിരുന്നു റിപ്പർ ജാക്ക് അഥവാ ജാക്ക് ദ് റിപ്പർ. തികച്ചും അജ്ഞാതനായി തുടർന്ന റിപ്പർ ജാക്കിനെ കണ്ടെത്താനായി ഫോറൻസിക് ആർട്ട് വലിയ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. റിപ്പറിന്റേതെന്ന നിലയിൽ പല സ്കെച്ചുകളും തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ റിപ്പർ അജ്ഞാതനായി തന്നെ തുടർന്നു. 1881 ജൂണിൽ ബ്രിട്ടനിൽ ട്രെയിനിൽ വച്ച് ഒരു വ്യാപാരിയെ പേഴ്സി ലെഫ്രോയി മേപ്പിൾടൺ എന്നയാൾ കൊലപ്പെടുത്തി കടന്നുകള‍ഞ്ഞു. സ്കോട്‌ലൻഡ് യാർഡിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇയാളുടെ രേഖാചിത്രം തയാറാക്കുകയും ഒരുമാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രതി പിടിയിലാകുകയും ചെയ്തു. ആദ്യകാല ഫോറൻസിക് ആർട്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിലൊന്നായാണ് ഈ കേസ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

ഫോറൻസിക് ആർട്ടിസ്റ്റുമാരിൽ വളരെ ലോകപ്രശസ്തരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളുമുണ്ട്. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തയാണ് ലോയിസ് ഗിബ്സൺ. 21 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അജ്ഞാതനായ ഒരു അക്രമി അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ സംഭവമാണ് ഫോറൻസിക് കല തന്റെ കരിയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ലോയിസിനു പ്രചോദനമായത്. പിന്നീട് തന്റെ സ്കെച്ചുകളിലൂടെ ആയിരത്തിലധികം ക്രിമിനലുകളെ പിടികൂടാൻ ലോയിസ് പൊലീസ് സേനകളെ സഹായിച്ചു.

പ്രതികളുമായി വളരെയധികം സാമ്യമുള്ള രേഖാചിത്രങ്ങൾ തയാറാക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ലോയിസിനെ വേറിട്ടുനിർത്തുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ കരിയറിനുടമയായ ഫോറൻസിക് ആർട്ടിസ്റ്റെന്നാണ് ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോർഡും ലോയിസിനെപ്പറ്റി വിലയിരുത്തുന്നത്.

പേപ്പറിൽ പേന കൊണ്ട് പലതവണ കൂട്ടിച്ചേർത്തും മായ്ച്ചും കോംപസിഷൻ രീതിയിൽ തയാറാക്കിയിരുന്ന ഫോറൻസിക് ആർട് ചിത്രങ്ങൾ ഇന്ന് വൻതോതിൽ വാക്കോമുകളിലേക്കും ഐപാഡുകളിലേക്കും മാറി. സ്കെച്ച്കോപ് പോലുള്ള അത്യാധുനിക സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.

