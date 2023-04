സാങ്കേതികവിദ്യക്ക് നിര്‍ണായകമായ അപൂര്‍വ ധാതുക്കള്‍ കുറഞ്ഞ ഊര്‍ജം ഉപയോഗിച്ച് ഖനനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി പുതിയ പഠനം. ഖനനത്തിനിടെ കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്‌സൈഡ് പുറത്തുവിടുന്നത് വളരെയധികം കുറക്കാനാവുമെന്നതാണ് പുതിയ രീതിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷത. ഓസ്റ്റിനിലെ ടെക്‌സസ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇക്കോണമിക് ജിയോളജി വിഭാഗം ഗവേഷകരാണ് നിര്‍ണായക ഖനന സാങ്കേതികവിദ്യ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുഎസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് എനര്‍ജി ജേണലിലാണ് പഠനം പൂര്‍ണമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.



ലിഥിയം, നിക്കല്‍, കൊബാള്‍ട്ട് എന്നിങ്ങനെ ഭൂമിയില്‍ അപൂര്‍വമായുള്ള ധാതുക്കളെ കുറഞ്ഞ അളവില്‍ കാര്‍ബണ്‍ ബഹിര്‍ഗമനം ഉറപ്പുവരുത്തി ഖനനം ചെയ്‌തെടുക്കാനാവുമെന്ന് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉറപ്പു നല്‍കുന്നു. നിലവില്‍ ഇത്തരം അപൂര്‍വ ധാതുക്കള്‍ വലിയ തോതില്‍ ഊര്‍ജം ചെലവഴിച്ചും മലിനീകരണമുണ്ടാക്കിയുമാണ് വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കുന്നത്. കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്‌സൈഡ് പോലുള്ള പ്രകൃതിക്ക് ദോഷകരമാവുന്ന ഹരിത ഗൃഹവാതകങ്ങള്‍ ഇത്തരം ഖനനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വലിയ തോതില്‍ പുറം തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇപ്പോള്‍ അവതരിപ്പിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രകാരം അപൂര്‍വ ധാതുക്കളുള്ള പാറകളില്‍ നിന്നും കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്‌സൈഡിനെ വേര്‍തിരിക്കാതെയാണ് ഖനനം സാധ്യമാവുന്നത്. കാര്‍ബണ്‍ നെഗറ്റീവ് പോലും സാധ്യമാണെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഖനനം വഴി പുറംതള്ളപ്പെടുന്ന കാര്‍ബണേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ കാര്‍ബണ്‍ പാറകളില്‍ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് കാര്‍ബണ്‍ നെഗറ്റീവ് സാധ്യമാവുന്നത്. മറ്റു വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി കാര്‍ബണ്‍ ഡൈ ഓക്‌സൈഡ് എത്തിച്ചുകൊടുക്കാനും സാധിക്കും.

യുഎസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് എനര്‍ജി അഡ്വാന്‍സ്ഡ് റിസര്‍ച്ച് പ്രൊജക്ട്‌സ് ഏജന്‍സി എനര്‍ജി ഈ വിഷയത്തിലെ പഠനത്തിന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്ക് അഞ്ച് ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്നു വര്‍ഷത്തെ പ്രൊജക്ടില്‍ രണ്ടു വര്‍ഷം പരീക്ഷണശാലകളിലായിരിക്കും പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തുക. പിന്നീട് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രയോഗം കാനഡ നിക്കല്‍ കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തും. അമേരിക്ക- കാനഡ അതിര്‍ത്തിയിലുള്ള 20 ഖനികളിലായിരിക്കും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഖനന സാധ്യതകള്‍ പരീക്ഷിക്കുക.

English Summary: New mining technology uses CO2 to control critical minerals: Study