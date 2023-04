ചൊവ്വയിലും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലും ജീവന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താൻ നിർമിത ബുദ്ധി

ആധുനിക ലോകത്ത് ഒരു സകലകലാ വല്ലഭനാവുകയാണ് നിര്‍മിത ബുദ്ധി. യുദ്ധം ചെയ്യാനും വിദൂരഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തും ഗവേഷണത്തിനും വാഹനം ഓടിക്കാനുമെല്ലാം നിര്‍മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ചൊവ്വ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള അന്യഗ്രഹങ്ങളില്‍ ജീവനുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിക്കാനുള്ള ജോലി കൂടി നിര്‍മിത ബുദ്ധിയെ ഏല്‍പിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍.



ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കലിഫോര്‍ണിയയിലെ സെര്‍ച്ച് ഫോര്‍ എക്‌സ്ട്രാടെറെസ്ട്രിയല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിലെ (SETI) ശാസ്ത്രജ്ഞനായ കിം വാറെന്‍ റോഡ്‌സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഒരുപഠനം നടത്തി. ചിലെയിലെ അറ്റക്കാമ മരുഭൂമിയിലും ഉയരങ്ങളിലുള്ള പീഠഭൂമിയിലുമെല്ലാം ഉപ്പു നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളില്‍ കണ്ടു വരുന്ന സൂഷ്മജീവികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുകയായിരുന്നു പഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ഈ വിശദാംശങ്ങള്‍ പിന്നീട് ഒരു മെഷീന്‍ ലേണിങ് മോഡലിന് കൈമാറിക്കൊണ്ട് ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ ജീവന് സാധ്യതയില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളില്‍ പോലും എങ്ങനെ ജീവന്‍ കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് പരിശീലിപ്പിച്ചു. ഓക്‌സ്‌ഫഡ് ഗവേഷകന്‍ ഫ്രെഡി കലൈസിസും ജോണ്‍സ് ഹോപ്കിന്‍സ് യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി അപ്ലൈഡ് ഫിസിക്‌സ് ലബോറട്ടറിയിലെ മൈക്കല്‍ ഫിലിപ്‌സും വാറെന്‍ റോഡ്‌സിനൊപ്പം ചേര്‍ന്നായിരുന്നു ഇതു ചെയ്തത്.

ചിലെയിലെ ഈ പ്രദേശങ്ങള്‍ ഇത്തരം പരീക്ഷണത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ കാരണമുണ്ട്. പൊതുവേ ജീവനും ജീവികളുമുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതാത്ത തരിശു നിലങ്ങളാണിത്. വലിയ തോതില്‍ സൂര്യന്റെ റേഡിയേഷനും അള്‍ട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങളും ഏല്‍ക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഭാഗങ്ങള്‍. ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവന് നിലനില്‍ക്കാന്‍ സാധ്യത കുറവുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ സൂഷ്മ ജീവികള്‍ കാണപ്പെടുന്നതിന് നിശ്ചിത ക്രമത്തിലാണെന്നും ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി. ഈ ജീവന്‍ കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കുന്ന നിശ്ചിത ക്രമത്തെയാണ് മെഷീന്‍ ലേണിങ്ങിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചത്.

ഈ രീതിയില്‍ അന്യഗ്രഹങ്ങളില്‍ ജീവന്‍ തിരയുമ്പോള്‍ 87.5 ശതമാനം സമയം ലാഭിക്കാനാവും. ക്രമമല്ലാത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൂടെ നടത്തുന്ന പഠനങ്ങളില്‍ 10 ശതമാനം മാത്രമാണ് വിജയശതമാനം. ഇതിനേക്കാളുപരിയായി മനുഷ്യര്‍ തിരച്ചില്‍ നടത്തേണ്ട സ്ഥലം 97 ശതമാനം കുറയ്ക്കാനും ഈ നിര്‍മിത ബുദ്ധി വഴിയിലൂടെ സാധിക്കും.

ചിലെയിലെ വരണ്ട പീഠഭൂമിക്ക് ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലവുമായി പലകാര്യങ്ങളിലും സാമ്യതകളുണ്ട്. ഉയര്‍ന്ന ചൂടും അള്‍ട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷനുമെല്ലാം ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ എണ്ണായിരത്തോളം ചിത്രങ്ങളും ആയിരം സാംപിളുകളുമെടുത്താണ് സൂഷ്മജീവി പരിശോധന നടത്തിയത്. ഈ പഠനത്തില്‍ നിന്നും ജീവന്റെ സാധ്യത കുറവുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ സൂഷ്മജീവികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ജലത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും വിതരണവും വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

അടുത്ത ഘട്ടത്തില്‍ ഭൂമിയിലെ ചൂടു നീരുറവകളുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേയും തണുത്തുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലേയും വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിലേയുമെല്ലാം കൂടുതല്‍ സൂഷ്മ ജീവികളെ കണ്ടെത്താനും നിര്‍മിത ബുദ്ധിയെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഗവേഷകര്‍ക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്. ഇതേ വഴിയിലൂടെ ഭൂമിക്ക് പുറത്തെ ജീവന്റെ സാധ്യതകളെ നിര്‍മിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തില്‍ തിരയുകയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം. നേച്ചുര്‍ അസ്‌ട്രോണമി ജേണലിലാണ് ഈ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Artificial intelligence could help hunt for life on Mars and other alien worlds