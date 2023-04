ചന്ദ്രനില്‍ നിന്നുള്ള രണ്ടു കിലോയോളം മണ്ണും പാറകളുമായാണ് 2020ല്‍ ചൈനീസ് ചാന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചാങ് ഇ 5 ഭൂമിയിലേക്കെത്തിയത്. ഈ അപൂര്‍വ ശേഖരത്തില്‍നിന്നു വെറും രണ്ടു ഗ്രാമാണ് ബെയ്ജിങ്ങിലെ ലൈഫ് സയന്‍സ് പാര്‍ക്കിലെ ലിയു ഡുന്‍യിക്കും സംഘത്തിനും പഠനങ്ങള്‍ക്കായി ലഭിച്ചത്. ഈ സാംപിള്‍ വളരെ ചെറുതായിരുന്നെങ്കിലും നിര്‍ണായകമായ പല കണ്ടെത്തലുകളും ഇതുപയോഗിച്ച് നടത്താന്‍ ലിയുവിനും സംഘത്തിനുമായി. ഈ പാറ കിടന്നിരുന്ന ചന്ദ്രനിലെ ഗര്‍ത്തത്തിന്റെ പ്രായം കണക്കാക്കിയ ഷ്‌റിംപ് നേരത്തേ കരുതിയതിലും നൂറു കോടി വര്‍ഷങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ചന്ദ്രനില്‍ സജീവ അഗ്നിപര്‍വതങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തി.

SHRIMP എന്ന, ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഗവേഷകര്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത യന്ത്രമാണ് ചൈനീസ് ഗവേഷകരെ ഈ നിര്‍ണായക കണ്ടെത്തലിന് സഹായിച്ചത്. അതീവ കൃത്യതയോടെ കാലപ്പഴക്കം നിര്‍ണയിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന 'ടൈം മെഷീനാണ്' ഷ്‌റിംപ്. ലോകത്ത് ആകെയുള്ള 20 സെന്‍സിറ്റീവ് ഹൈ റെസലൂഷന്‍ അയേണ്‍ മൈക്രോ പ്രോബ്‌സില്‍ (SHRIMP) രണ്ടെണ്ണം ചൈനയിലാണുള്ളത്. പാറകളുടേയും മണ്ണിന്റേയും കാലപ്പഴക്കം കണക്കുകൂട്ടുന്നതില്‍ ഏറ്റവും വിശ്വാസ്യതയുള്ള ഉപകരണമായാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള സാംപിള്‍ മതിയെന്നതും ഷ്‌റിംപിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു.

കൃത്യതയോടെ കാലപ്പഴക്കം നിര്‍ണയിക്കാനാവുകയെന്നത് ഭൗമശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങളില്‍ 90 ശതമാനത്തിലും നിര്‍ണായകമാണ്. 1980കളില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ നാഷനല്‍ യൂനിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ പഠനം നടത്തുമ്പോഴായിരുന്നു ലിയു ഷ്‌റിംപ് സാങ്കേതികവിദ്യയെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ലിയുവിന്റെ ഗവേഷക മേധാവിയായിരുന്ന പ്രഫ. ബില്‍ കോംപ്സ്റ്റണ്‍ ആണ് ഈ ഉപകരണം നിര്‍മിച്ചത്. 410 കോടി വര്‍ഷങ്ങള്‍ പഴക്കമുള്ള വസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു. 1992ല്‍ ഇതേ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ലിയുവും സംഘവും ചൈനയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ പാറയെ (380 കോടി വര്‍ഷം) തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

ഏഴു മീറ്റര്‍ വലുപ്പമുള്ള വലിയ ഉപകരണമാണ് ഷ്‌റിംപ്. ഒരു ചെമ്മീനിനെ പോലുള്ള രൂപമാണ് ഈ ഉപകരണത്തിനെന്നതും മറ്റൊരു കൗതുകം. സിര്‍ക്കോണ്‍ എന്ന ധാതുവിനെയാണ് പ്രധാനമായും ഷ്‌റിംപ് പരിശോധിക്കുക. വളരെ ഉയര്‍ന്ന താപനിലയില്‍ മാത്രം ഉരുകുന്ന, അഗ്നിപര്‍വത സ്‌ഫോടനങ്ങളെ പോലും അതിജീവിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന ധാതുവാണ് സിര്‍ക്കോണ്‍. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മരവളയങ്ങളുപയോഗിച്ച് മരങ്ങളുടെ പ്രായം അളക്കുന്നതു പോലെ സിര്‍ക്കോണിനെ പരിശോധിച്ച് പാറകളുടെ പ്രായം അളക്കാന്‍ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് സാധിക്കും.

പരല്‍ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോള്‍ യുറേനിയവും തോറിയവും പോലുള്ള റേഡിയോ ആക്ടീവ് മൂലകങ്ങളും സിര്‍ക്കോണിന് ഉള്ളിലേക്കെത്താറുണ്ട്. ഈ മൂലകങ്ങള്‍ കാലം ചെല്ലും തോറും കൃത്യമായ അളവില്‍ ഐസോടോപുകളായി വിഭജിച്ചു പോവാറുണ്ട്. പ്രായം കൂടുതലുള്ള പാറകളില്‍ യുറേനിയം കുറഞ്ഞ അളവിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക.

2001ലും 2013ലുമാണ് ചൈനയിൽ ഷ്‌റിംപ് യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത്. ഈ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ തുറന്ന സമീപനമാണ് ചൈനക്കുള്ളതെന്നും ലിയു പറയുന്നുണ്ട്. ആകെ ഉപയോഗത്തിന്റെ 30 ശതമാനം സമയം മാത്രമാണ് ചൈനീസ് ഗവേഷകര്‍ ഷ്‌റിംപിലെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള സമയം ലോകത്തെ ഏതു ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഗവേഷകര്‍ക്കും ഈ യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കാനാവും. ഒരു വര്‍ഷം 6,300 മണിക്കൂര്‍ ഗവേഷണത്തിനാവശ്യമായ പഠനവിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ ഷ്‌റിംപിന് സാധിക്കും

2019ല്‍ ഷ്‌റിംപ് നിര്‍മിക്കാനും വില്‍ക്കാനുമുള്ള അവകാശം ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ സയന്റിഫിക് ഇന്‍സ്ട്രുമെന്റ്‌സും എഎന്‍യുവും ലിയുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്പനിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. വൈകാതെ ചൈനീസ് നിര്‍മിത ഷ്‌റിംപ് പുറത്തിറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ലിയുവും സംഘവും.

English Summary: The time machine taking China’s earth scientists back through the dust of the distant past